Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію моделі OnlyFans з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч українців.

Зокрема, президент подякував всім, хто висловив свою позицію, повідомляється на сайті електронних петицій.

Водночас Зеленський заявив, що "Україна є правовою державою" і "в Україні визначається і діє принцип верховенства права".

Відтак, він поклав відповідальність за внесення відповідних змін до законодавства на Верховну Раду.

Президент нагадав, що на розгляді парламенту вже перебуває законопроєкт №12191, покликаний скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення чи поширення творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру (за винятком їх збуту чи поширення серед неповнолітніх). Водночас Зеленський ані підтримав його, ані заперечив проти його ухвалення.

"Вирішення піднятих в електронній петиції питань відноситься до компетенції Верховної Ради... Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", – йдеться у відповіді Зеленського.

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Як повідомлялося, 2 липня петиція до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво контенту для дорослих набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.

У цій петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".

Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Підтримати цю петицію закликали низка народних депутатів, у тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") та його заступник і співавтор законопроєкту Ярослав Железняк ("Голос").

Як правоохоронці зацікавилися моделями OnlyFans

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"