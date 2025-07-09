Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію моделі OnlyFans з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч українців.
Зокрема, президент подякував всім, хто висловив свою позицію, повідомляється на сайті електронних петицій.
Водночас Зеленський заявив, що "Україна є правовою державою" і "в Україні визначається і діє принцип верховенства права".
Відтак, він поклав відповідальність за внесення відповідних змін до законодавства на Верховну Раду.
Президент нагадав, що на розгляді парламенту вже перебуває законопроєкт №12191, покликаний скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення чи поширення творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру (за винятком їх збуту чи поширення серед неповнолітніх). Водночас Зеленський ані підтримав його, ані заперечив проти його ухвалення.
"Вирішення піднятих в електронній петиції питань відноситься до компетенції Верховної Ради... Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", – йдеться у відповіді Зеленського.
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Як повідомлялося, 2 липня петиція до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво контенту для дорослих набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.
У цій петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".
Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.
Підтримати цю петицію закликали низка народних депутатів, у тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") та його заступник і співавтор законопроєкту Ярослав Железняк ("Голос").
Як правоохоронці зацікавилися моделями OnlyFans
Нагадаємо, на початку вересня минулого року Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.
За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.
Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"
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Цей " призидент" не займається взагалі нічим і не бере на сабе відповідальність ні за що і ніколи.
З таким же результатом для країни можна у президентах мати табуретку, а не Зеленьського,
Із тою ріжницею, що табуретка не краде.
1. Це офігенна годівниця для мусорів та їх хазяїв - дівчата з грошима - можна гарно потрусити, ніякої небезпеки - це ж не за вбивцями ганятися - сидиш собі в кріслі, дивишся порно, при цьому платячи за це грошима платників податків. А потім ще й собі хабар від дівчат маєш. Робота мрії для мусорських покидьків.
2. Рейтинги (тому Зє і не підтримує). Як показує практика і спілкування з різними людьми навіть тут на цензорі, який умовно є опозиційним та вільнодумним - все ж таки більшість людей в Україні темні, зашорені та люмпенізовані. Тому більшість мудрого наріду буде проти декриміналізації і це вдарить (або як мінімум не збільшить - а як не збільшить рейтинг, то ***** щось робити.) по рейтингу Зє. Тому за за декриміналізацію явно більший відсоток серед розумних людей, які за Зє не проголосують в будь-якому разі. В серед зєбілів, явно більше противників декриміналізації.
Ще раз підкреслю, мова йде не про якесь там дитяче/підліткове чи жорстоке порно, а порно, яке виробляється повнолітніми за згодою сторін.
Криміналізація, при тому, не знизиться, бо, поряд з легальними, виникне ще на порядок більша кількість нелегальних "студій" та "притонів" - які будуть ховатися за легальними.
Бо зараз ви можете легко подати заяву, і "органи" (навіть якщо вони не хочуть реагувати) реагувати будуть змушені, хоч якось.
З "легалізацією" вони перестануть реагувати взагалі - бо завжди поруч буде "легальне прикриття".
Але, при тому, так само, під "легальгим прикриттям", будуть ті, хто працює нелегально, кого викрали, накачали наркотою і утримують силою, змушують працювати силою. - Це типова "картина", для країн, де є так звана "легалізація".
При тому, ці люди, які пішли "працювати" в цю "сферу", фактично - випадають з нормального соціального життя, в них немає нормальної професії (або, найчастіше, вони, без постійного досвіду роботи- втрачають кваліфікації), немає нормального майбутнього, немає перспективи створити нормальну сім'ю, стосунки.
Натомість - у них є купа залежностей,
проблеми з самооцінкою, психікою, алкоголем, наркотиками, вони вмирають раніше та хворіють частіше від інших.
І їм про це ніхто не каже коли вони йдуть "працювати" туди. Їм кажуть, що все "класно", "по фану", "легально і круто".
Також, збільшиться кількість залучених неповнолітніх. Так - це не легально. Але це - також типова статистика з країн "легаоізації" ("хрестоматійний приклад" - місто Портленд, Орегон, США).
Є кілька категорій лобістів порно, які на цьому безпосередньо заробляють:
Хтось тримає "студії", кімнати з камерами і заробляє на дівчатах, хтось сам "підставляється" за гроші, хтось - обслуговує цю "інфраструктуру".
(Це не рахуючи звичайних хворобливо озабочених, ідіотів-куколдів).
То ви з якої категорії?
п*здолизовпоклонников. Потри шмоньку на веб-камеру и зарабатывай в разы больше учёных, технарей, инженеров, на которых эта жалкая недоцивилизация ещё держится. Без б*дей человечество выживет. Без учёных и технарей - нет.
Ще не зрозуміло у кого б...тва більше, у моделей онлі фан, чи у робітників Подлоляка
І нащо воно до влади так рвалося? Тільки аби збагатитись.