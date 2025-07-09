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Залужному доверяют 73% украинцев, Зеленскому - 67%, - опрос

зеленский,залужный

73% украинцев доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что является самым высоким показателем среди политических и военных лидеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Президенту Зеленскому доверяют 67%, главе ГУР Буданову - 56%.

Уровень доверия к нынешнему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому составляет 41% (37% - не доверяют). Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% украинцев, а не доверяют - 53%.

Опрос проводился среди 1000 респондентов по всей Украине. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность - не более 3,1%.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) опрос (2872) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+27
Звідки ця Фантазія....
Знов чиїсь Хотелкі видають за опитування.
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09.07.2025 11:08 Ответить
+19
Шо опять 73%?
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09.07.2025 11:08 Ответить
+14
73 це якесь сакрально-помиральне число для України...
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09.07.2025 11:07 Ответить
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73 це якесь сакрально-помиральне число для України...
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09.07.2025 11:07 Ответить
Кажуть , українців вчить життя, та ніфіга! Шило на мило міняти- ніц з того не буде! Як був народ нерозумний так і залишився. Що в них в затурканих головах- не знаю. Ну вибрали колись директора заводу, пізніше зека, пізніше актора- один результат , срака! Ще військового, який в не має політичної партії, в політиці нуль , то ж який результат отримаєм?
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09.07.2025 11:45 Ответить
Ну, папєрєдніки мали і партії, і політичний досвід, і що? Політикани та балаболи-популісти були при владі, а потрібна просто порядна людина
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09.07.2025 11:55 Ответить
Шо опять 73%?
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09.07.2025 11:08 Ответить
Звідки ця Фантазія....
Знов чиїсь Хотелкі видають за опитування.
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09.07.2025 11:08 Ответить
Генерала Залужного послом України у США
З Днем народження, пане Генерале (хоч і учора, 52)
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09.07.2025 11:08 Ответить
То добре - зараз такі часи шо презом потрібно військового
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09.07.2025 11:08 Ответить
військові теж різні бувають, є й такі, шо кацапів працюють, здають позиції, інші бетри киздять
узагальнювати на варто, є конкретні персоналії
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09.07.2025 11:10 Ответить
Корупція є в усіх країнах - Україна йде на рекорд - може військовий трохи зупинить цю гідру
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09.07.2025 11:17 Ответить
люся абристович теж військовий, полкан, 33 бойових входи, у танку горів, льотчік
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09.07.2025 11:19 Ответить
В танку горів і броня за комір капала - але ж не він очолює список
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09.07.2025 11:21 Ответить
якщо Залізний Генерал - так
інші варіанти не розглядаються
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09.07.2025 11:23 Ответить
І кому втирають цю хєрню???
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09.07.2025 11:10 Ответить
не повірите нам з вами та плебсу який телемарофонить замість включати мізки,і так перед виборами цих іпсоопросів буде тонами,бо потім буде підрахунок і чим впершу чергу будуть тушити невдоволення....бінго подібними фантазіями
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09.07.2025 11:22 Ответить
У 67% забули кому поставити иіж цифрами.
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09.07.2025 11:11 Ответить
Якась гнила заказуха від ОПи Козиря. Цифру 73% навмисно підігнали під Валерія Залужного, щоб таким чином його дискредитувати?
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09.07.2025 11:11 Ответить
Вже опитують навіть не 2000 респондентів, а всього 1000... Підкажу опитувальникам, що якщо опитати потрібних респондентів в кількості всього 10, то гундосому взагалі довірятимуть 100%
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09.07.2025 11:12 Ответить
Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%
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09.07.2025 11:15 Ответить
там повинно бути десь так 0,73 та 0,67,або 7,3 та 0,67
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09.07.2025 11:26 Ответить
Навіщо людей обманювати це брехня, це два нулі!
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09.07.2025 11:15 Ответить
А хто не нулі?
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09.07.2025 11:19 Ответить
а їх ще нема у списках рейтенгів,а в списках обирати нікого від слова ,,взагалі,,
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09.07.2025 11:27 Ответить
- Зеленьський чи Залужний?
(*Передаємо слово експерту*)
Експерт:
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09.07.2025 11:16 Ответить
Залужний прийде порядок наведе. Ну і виграє нам війну без нашої участі в ній.
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09.07.2025 11:17 Ответить
Якщо врахувати, що більшість нашого населення непробиваємі зебіли, то опитування достить таки репрезентативне
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09.07.2025 11:19 Ответить
довіряють бубочке 67 а проголосують 15%
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09.07.2025 11:18 Ответить
Рейтинг- це та компанія, яка за два місяця до початку Майдана підрахувала рейтинг януковича в розмірі приблизно 80%.
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09.07.2025 11:18 Ответить
Припиніть під час війни гратися в рейтинги ,ворог наступає ,ворог знищує Україну .
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09.07.2025 11:18 Ответить
І що? Треба починати істерику в стилі Мар'яни?
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09.07.2025 11:20 Ответить
Ні, просто не треба створювати собі чергового "кумира", "мессію"...
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09.07.2025 11:26 Ответить
Боти офісу працюють в три зміни проти Залужного, а тут таке
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09.07.2025 11:19 Ответить
ой. як тонесенько засирають мізки!!!
ви ж зрозуміли?
оцю кляту для зе!поца цифру, 73%, перекладають на залужного.
типу, це ж ті ж 73, але в профіль. тому, не голосуйте за залужного! обирайте між бойко притулою та зе!найдосвідченішим.
хммм.....
хочу подивитися на тих 67% зе!гніди!!!! дуже хочу.
чи і тут маніпулюють?
67% з тих хто зависає в бидло марафоні?
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09.07.2025 11:20 Ответить
Шо за чушь, це що виходе , що деякі вундеркінди всим довіряють))))
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09.07.2025 11:20 Ответить
А Стефанчуку скільки довірчють? Це наш ВО повинен був бути
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09.07.2025 11:27 Ответить
Зеленському пора у відставку.
Бо проблема України із ним не стільки у співвідношенні людей, які йому довіряючь чи ні. А у кількості українців, що втратили віру, що цей діяч щось може змінити на краще. Їх, як вбачається, переважна більшість.
Натомість, на його місце слід швидко обрати Залужного - спочатку через депутатство і головування у ВРУ, а після завершення переходу влади - і формальні вибори провести Президента України.
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09.07.2025 11:27 Ответить
у ніяку відставку воно не піде.
Для цього потрібні високі морально-психологічні якості.
Зміна влади буде наступним потрясінням для України.
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09.07.2025 11:33 Ответить
- Те,кто сказал,что доверяют звезде корпоративов,могут опустить руки и отойти от стенки.
- Те,кто сказал,что доверяют непридатному до службы лондонскому воину могут начинать бежать в атаку на минные поля под веселым артобстрелом.
- Те, кто доверяет ялтинскому каволакальщику могут спросить у его супруги,как можно красиво жить сожительствуя с помощником валуева.
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09.07.2025 11:28 Ответить
вірно,але ж багатьом бажається випробувати їх на собі,ну як і перші 34 роки,хочуть гострих нових відчуттів
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09.07.2025 11:32 Ответить
Завтра Зеля в істериці введе проти Залужного санкції
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09.07.2025 11:28 Ответить
не введе,на свого??чи він не свій??
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09.07.2025 11:34 Ответить
После таких опросов у меня раздвоение личности
Я понимаю,когда 73 % доверяют Залужному
Который не позволил врагу взять Киев за три дня
А потом погнал врага практически до границы
Но я не понимаю
Как можно доверять тому
КТО ТРАВИЛ ЗАЛУЖНОГО?
КТО ИЗДЕВАЛСЯ НАД ГЕНЕРАЛОМ
КТО ВЫГНАЛ ГЕНЕРАЛА ИЗ АРМИИ ВО ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ ВРАГА
Вы скажете - так ЗАЛУЖНЫЙ сегодня - посол !
А это заслуга не Зеленского
Это БРИТАНИЯ таким способом спасла ГЕНЕРАЛА
От новых покушений на него
Очень интересно,кстати,знать
Так кто же ЗАКАЗАЛ ЗАЛУЖНОГО?
И почему об этом МОЛЧИТ СБУ????
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09.07.2025 11:29 Ответить
Коли Залужний був на фронті то його по сотовому набрали з ОП. Дріб'язкова якась справа, але через лічені хвилини по тому місцю прилетів Іскандер. Були поранені, а Залужний отримав поранення голови. Це що?
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09.07.2025 11:34 Ответить
Это спецоперация ФСБ
Однако СБУ почему - то так и не расследовала этот инцидент
И очень хочется узнать - ПОЧЕМУ?
А еще больше хочется узнать - почему СБУ не расследует дело БАКАНОВА?
И почему 67 % украинцев - плевать на то,что Владимир Александрович
Давно превратился в ПАХАНА
И строит абсолютно БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
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09.07.2025 11:49 Ответить
Перше ці опитування проводяться телефонно, або онлайн, друге не можливо дотриматись методології при 1000 чол на 30 млн населення, де є суттєвий розподіл по настроям.
Друге постійні загрози атак і страх відповідати, небажання частини брати у вибірці.

Не потрібну такі опитування взагалі репостити з 1000 чол. це клоунада, в такій ситуації як в Україні щоб отримати хоча б якісь реалістичні дані, воно має бути фізичне або онлайн анонімне. Причому від 3000-5000 респондентів різних груп та регіонів.
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09.07.2025 11:29 Ответить
Ще жодного не зустрів, який би довіряв чмирьку. А Залужний - наш майбутній президент(незабаром)
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09.07.2025 11:29 Ответить
Хлопче, ти ж завжди був за тьотю з косою!
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09.07.2025 11:33 Ответить
Дам, продажний, тобі гривню. Заробив. Я завжди був за Україну. А за Юлі Україна була найзаможнішою, поки Іуда Ющ не продав її за мільярд доларів Януковічу. А за гривню купиш собі щось
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09.07.2025 11:36 Ответить
Чергове в ОЧЬКОВТІРАТЄЛЬСТВО
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09.07.2025 11:31 Ответить
Коли Залужний був головнокомандувачем- була зовсім інша ситуація. Кацапи були слабшими, населення на підйомі (черги добровольців), фінансування та поставки озброєння від партнерів....
Зараз ситуація дещо інша. При всій повазі до Генерала- не треба його канонізівати, бо отримаємо чергове "гірше не буде".....
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09.07.2025 11:31 Ответить
З залужним - кацапи слабкіші, населення на підйомі, поставки озброєння.
Без залужного - кацапи сильніші, населення не на підйомі, зменшені поставки озброєння.

А ще казали буде війна, хаос, доллар по 45, але ж бачимо, що нічого не сталося.
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09.07.2025 11:40 Ответить
Ні Зеленський, ні Залужний не є елітою. В Україні, на жаль, завжди з цим була проблема. Можна бути сміливим, можна бути пафосним, але свою годівничку (в усіх сенсах цього слова) такі завжди ставитимуть на перше місце. Елітою був Роман Ратушний. Можливо, ще кілька безіменних героїв, про останній бій яких ніхто не дізнається ...
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09.07.2025 11:32 Ответить
Мабуть прикалістів по 18-19 67%
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09.07.2025 11:33 Ответить
6,7% а не 67 %.Наркоман веде в безодню країну і є маріонеткою в містера "Х" Єрмака.
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09.07.2025 11:34 Ответить
Задачка для початкових класів:
Якщо зі 100% опитаних Залужному довіряють 73%, скільки залишається на всіх інших? 😁

Тобто, ЗЄ довіряє 67% з тих 27%, що залишилися. 🤣 А це вже навіть не збитий льотчик, а дохлий півень.
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09.07.2025 11:34 Ответить
Що таке «довіра» можна описати виразом 73%+67%=140%
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09.07.2025 11:35 Ответить
Може у 40% біполярка?!
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09.07.2025 11:42 Ответить
нарик и алкаш не будет призедентом
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09.07.2025 11:36 Ответить
Невже ще є стільки дебілів, які вірять цьому зелайну?????
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09.07.2025 11:40 Ответить
Так, є.... в уяві зелених пропагандонів
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09.07.2025 11:43 Ответить
рейтінговий вкид , для знаньння дійсного % закоханих у 🤡... ті хто топить за зеленського на стрічці, здається мазохисти ...цікаво ,вони бажають таке сьогодення, та таке життя в Україні своїм дітям ?... добре платить українською кров'ю , ОПа ?...шоб ви захлинулися своїм коханням до 🤡 !!! ...
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09.07.2025 11:46 Ответить
67%?? Без коментарів🤦‍♂️ А у Шмигала звідки 25%?? Він же просто воскова фігура. «Ви довіряєте цьому манекену?» - і 250 людей кажуть «Да».
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09.07.2025 11:49 Ответить
Це - діагноз. Хворий приречений.
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09.07.2025 11:57 Ответить
 
 