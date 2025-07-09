Залужному доверяют 73% украинцев, Зеленскому - 67%, - опрос

73% украинцев доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что является самым высоким показателем среди политических и военных лидеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Президенту Зеленскому доверяют 67%, главе ГУР Буданову - 56%.

Уровень доверия к нынешнему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому составляет 41% (37% - не доверяют). Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% украинцев, а не доверяют - 53%.

Опрос проводился среди 1000 респондентов по всей Украине. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность - не более 3,1%.

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