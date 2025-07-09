Залужному доверяют 73% украинцев, Зеленскому - 67%, - опрос
73% украинцев доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что является самым высоким показателем среди политических и военных лидеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Президенту Зеленскому доверяют 67%, главе ГУР Буданову - 56%.
Уровень доверия к нынешнему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому составляет 41% (37% - не доверяют). Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% украинцев, а не доверяют - 53%.
Опрос проводился среди 1000 респондентов по всей Украине. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность - не более 3,1%.
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+27 ॐ Серж ॐ
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+19 Arta Arta #609499
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+14 Vitaliy Enron
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Знов чиїсь Хотелкі видають за опитування.
З Днем народження, пане Генерале (хоч і учора, 52)
узагальнювати на варто, є конкретні персоналії
інші варіанти не розглядаються
(*Передаємо слово експерту*)
Експерт:
ви ж зрозуміли?
оцю кляту для зе!поца цифру, 73%, перекладають на залужного.
типу, це ж ті ж 73, але в профіль. тому, не голосуйте за залужного! обирайте між бойко притулою та зе!найдосвідченішим.
хммм.....
хочу подивитися на тих 67% зе!гніди!!!! дуже хочу.
чи і тут маніпулюють?
67% з тих хто зависає в бидло марафоні?
Бо проблема України із ним не стільки у співвідношенні людей, які йому довіряючь чи ні. А у кількості українців, що втратили віру, що цей діяч щось може змінити на краще. Їх, як вбачається, переважна більшість.
Натомість, на його місце слід швидко обрати Залужного - спочатку через депутатство і головування у ВРУ, а після завершення переходу влади - і формальні вибори провести Президента України.
Для цього потрібні високі морально-психологічні якості.
Зміна влади буде наступним потрясінням для України.
- Те,кто сказал,что доверяют непридатному до службы лондонскому воину могут начинать бежать в атаку на минные поля под веселым артобстрелом.
- Те, кто доверяет ялтинскому каволакальщику могут спросить у его супруги,как можно красиво жить сожительствуя с помощником валуева.
Я понимаю,когда 73 % доверяют Залужному
Который не позволил врагу взять Киев за три дня
А потом погнал врага практически до границы
Но я не понимаю
Как можно доверять тому
КТО ТРАВИЛ ЗАЛУЖНОГО?
КТО ИЗДЕВАЛСЯ НАД ГЕНЕРАЛОМ
КТО ВЫГНАЛ ГЕНЕРАЛА ИЗ АРМИИ ВО ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ ВРАГА
Вы скажете - так ЗАЛУЖНЫЙ сегодня - посол !
А это заслуга не Зеленского
Это БРИТАНИЯ таким способом спасла ГЕНЕРАЛА
От новых покушений на него
Очень интересно,кстати,знать
Так кто же ЗАКАЗАЛ ЗАЛУЖНОГО?
И почему об этом МОЛЧИТ СБУ????
Однако СБУ почему - то так и не расследовала этот инцидент
И очень хочется узнать - ПОЧЕМУ?
А еще больше хочется узнать - почему СБУ не расследует дело БАКАНОВА?
И почему 67 % украинцев - плевать на то,что Владимир Александрович
Давно превратился в ПАХАНА
И строит абсолютно БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Друге постійні загрози атак і страх відповідати, небажання частини брати у вибірці.
Не потрібну такі опитування взагалі репостити з 1000 чол. це клоунада, в такій ситуації як в Україні щоб отримати хоча б якісь реалістичні дані, воно має бути фізичне або онлайн анонімне. Причому від 3000-5000 респондентів різних груп та регіонів.
Зараз ситуація дещо інша. При всій повазі до Генерала- не треба його канонізівати, бо отримаємо чергове "гірше не буде".....
Без залужного - кацапи сильніші, населення не на підйомі, зменшені поставки озброєння.
А ще казали буде війна, хаос, доллар по 45, але ж бачимо, що нічого не сталося.
Якщо зі 100% опитаних Залужному довіряють 73%, скільки залишається на всіх інших? 😁
Тобто, ЗЄ довіряє 67% з тих 27%, що залишилися. 🤣 А це вже навіть не збитий льотчик, а дохлий півень.