53% украинцев считают, что США продолжат поставки оружия, но объемы уменьшатся, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что США продолжат поставки оружия Украине, однако объемы помощи уменьшатся.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато только 8% не ожидают никакой американской военной помощи.

В то же время четверть граждан ожидает, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) - частичной, то есть сохранится.

Опрос проводился среди 1000 респондентов по всей Украине. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность - не более 3,1%.

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