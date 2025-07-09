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Новости помощь Украине от США США возобновили поставки помощи Украине
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53% украинцев считают, что США продолжат поставки оружия, но объемы уменьшатся, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Прекратят ли США помощь Что думают украинцы

Большинство граждан Украины считают, что США продолжат поставки оружия Украине, однако объемы помощи уменьшатся.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато только 8% не ожидают никакой американской военной помощи.

В то же время четверть граждан ожидает, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) - частичной, то есть сохранится.

Опрос проводился среди 1000 респондентов по всей Украине. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность - не более 3,1%.

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Прекратят ли США помощь Что думают украинцы

Автор: 

опрос (2872) помощь (7958) США (27434) Трамп Дональд (5928)


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Трамп так і сказав а тут Рейтинг підсуєтився з своїм "опитуванням"
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09.07.2025 11:39 Ответить
Блін! Яка різниця шо там вважають на цю тему українці? Більш безглуздого опитування ще треба пошукати...
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09.07.2025 11:42 Ответить
Чось згадалося старезне:
"Жити будете гуйово. Зате недовго!" (с)
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09.07.2025 11:57 Ответить
 
 