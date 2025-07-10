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Новини допомога Україні від США США відновили постачання допомоги Україні
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Рубіо про призупинення постачання зброї Україні: Це була стандартна пауза для оцінки запасів США

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що короткочасна пауза в постачанні військової допомоги для України стосувалася перегляду конкретного типу американського озброєння.

Про це він сказав журналістам після зустрічі із главою МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, йдеться переважно про оборонну зброю, частина з якої була використана нещодавно на Близькому Сході.

"Це не було призупинення допомоги, як це подали. Це — стандартна пауза для оцінки наших запасів. Треба бути певними, що у нас достатньо зброї для виконання всіх глобальних зобов’язань", - зазначив він.

Держсекретар США додав, що загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим Конгресом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви, - Reuters

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

Також читайте: Трамп заявив, що досі не знає, хто наказав призупинити постачання зброї Україні

Автор: 

зброя (7600) допомога (8551) США (23737) Рубіо Марко (240)


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Топ коментарі
+6
Настільки стандартна, шо до того ніколи не траплялась
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10.07.2025 15:47 Відповісти
+3
Брехло нікчемне. Як ці дитячі відмазки трампонів остогидли за півроку. Просто відраза до лицемірних негідників.
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10.07.2025 15:47 Відповісти
+2
наче той вуж на сковорідці..
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10.07.2025 15:46 Відповісти
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наче той вуж на сковорідці..
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10.07.2025 15:46 Відповісти
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10.07.2025 15:46 Відповісти
Настільки стандартна, шо до того ніколи не траплялась
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10.07.2025 15:47 Відповісти
брехун кубинський
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10.07.2025 15:47 Відповісти
Брехло нікчемне. Як ці дитячі відмазки трампонів остогидли за півроку. Просто відраза до лицемірних негідників.
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10.07.2025 15:47 Відповісти
Шо ти гилиш? а без зупинки шо не можна було порахувати - прямо в цей час сотні Ф -16 летіли до України
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10.07.2025 15:48 Відповісти
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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10.07.2025 15:48 Відповісти
Он воно що! Ну тоді не страшно. Тоді дякуєм. *****, дякуєм. ще раз, *****, дякуєм.
А скільки українських життів за цю паузу знищено, рептилоїде?
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10.07.2025 15:49 Відповісти
"...по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда."
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10.07.2025 15:54 Відповісти
пі'дор ти, стандартний...
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10.07.2025 15:56 Відповісти
Що, отак прямо сказав і навіть не почервонів?
Прахвесійно бреше аспид, що тут скажеш...
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10.07.2025 16:01 Відповісти
Рубио, страна с лучшей в мире военной логистикой не нуждается ни в каких паузах.
Но раз уж тебе так надо что-то сосчитать, лови правильный инструмент для этого.
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10.07.2025 16:02 Відповісти
Та не смішить моі капці! Пауза для оцінки запасів?Треба було зробити ревізію? Мабуть ходили по складах з блокнотиками та все перераховували власноруч? Серьезно?
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10.07.2025 16:10 Відповісти
Я правильно розумію, найрозвинутіша країна світу (економіка, освіта, наука, it) , не в змозі порахувати скільки в неї техніки без фізичної зупинки поставок? Інспектори з папірцями їздять по всьому світові і особисто занотовують кожну одиницю зьрої ?

Потужно, стандартно
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10.07.2025 16:13 Відповісти
Бугалтерія
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10.07.2025 16:15 Відповісти
Бреше ****** сальса.
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10.07.2025 16:16 Відповісти
 
 