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Новини Трамп призупинив допомогу Україні США відновили постачання допомоги Україні
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Трамп заявив, що досі не знає, хто наказав призупинити постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп досі не з'ясував, хто з посадовців США ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні на період перегляду запасів держави.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з африканськими лідерами, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, він "не вдавався в подробиці" того, хто віддав наказ про призупинення постачань озброєнь до України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відповідальність за це нібито взяв на себе очільник Пентагону Піт Гегсет.

Президент США наголосив, що якби таке рішення було ухвалено всередині його адміністрації, "він би знав".

"Якщо рішення буде ухвалено, я про це дізнаюся. Я буду першим, хто про це дізнається. Насправді, ймовірно, я б і сам віддав наказ. Але я цього ще не робив", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ

Автор: 

зброя (7598) допомога (8544) США (23728) Трамп Дональд (6402)


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Топ коментарі
+7
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09.07.2025 21:47 Відповісти
+6
клоунада для дурників
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09.07.2025 21:45 Відповісти
+5
бреше як кацап
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09.07.2025 21:47 Відповісти
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клоунада для дурників
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09.07.2025 21:45 Відповісти
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09.07.2025 21:47 Відповісти
Наш Лідор теж досі не знає, чому американці не ******* єрмака. Але ми ж не дурники, ми не порохоботи, щоб не довіряти словам Лідора
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09.07.2025 21:52 Відповісти
Тобто хтось невідомий припинив допомогу тому що американці не ******* єрмака? Годна версія...
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09.07.2025 22:01 Відповісти
привіт із Кульпарківської
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09.07.2025 21:46 Відповісти
ну явно якась демінація . дибіл 100%
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09.07.2025 21:46 Відповісти
бреше як кацап
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09.07.2025 21:47 Відповісти
Тампон мишей не ловить. Угоду, *****, уклади, щоб тобі зайшли хто призупинив. Дурака включає старий рудий чорт.
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09.07.2025 21:47 Відповісти
"Я ні прі чом то не я!"
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09.07.2025 21:48 Відповісти
Оно и понятно, приказ отдал какой-то сержант, шо соответствует его сфере компетенции. Пентагон видели? Тот еще лабиринт, всякие загадочные действия происходят...
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09.07.2025 21:48 Відповісти
Хай на картах кине
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09.07.2025 21:48 Відповісти
А в нього вже "козирів нема" тепер ... ))
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09.07.2025 21:54 Відповісти
Ну - як - тільки в Арізоні стоїть на приколі 3 тис Ф - 16
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09.07.2025 22:00 Відповісти
Бо сам і наказав *******.
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09.07.2025 21:49 Відповісти
Містер "ЯКБИ" або президент "НЕ ЗНАЮ"
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09.07.2025 21:50 Відповісти
Тобто коли тьотка на прес-конференції в БД розказувала чому припинили то її хтось хакнув?
Не ти її призначив?
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09.07.2025 21:50 Відповісти
Такий самий пізд...н як і його опоненти, путлєр, сі, і карлик з північної Кореї!!!!
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09.07.2025 21:50 Відповісти
Американський президент Дональд Трамп досі не з'ясував, хто з посадовців США ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні на період перегляду запасів держави...3.14здить що дихає,а дихає-3,14здить
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09.07.2025 21:50 Відповісти
Йому можна - Америка ше сильна - то й може нести галіматью
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09.07.2025 21:55 Відповісти
Прикидується дурачком.Як хто? Агенти кремля давлять на продажну адміністрацію.
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09.07.2025 21:51 Відповісти
Красава
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09.07.2025 21:52 Відповісти
Шланг рудий ...🙉
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09.07.2025 21:52 Відповісти
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09.07.2025 21:52 Відповісти
Так этот бардак может принести пользу.
Завтра кто то, о ком тампон не интересовался ***** ракетами по мацкве.
весь мир будет опладировать.
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09.07.2025 21:53 Відповісти
Ти ж і наказав. А тепер морозишся...
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09.07.2025 21:56 Відповісти
То всьо Ілон Маск гадіт, точно він, вєк на Теслє нє катацця ... Нобілівською премією клянусь!
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09.07.2025 21:57 Відповісти
То рішення ***** ухвалив.
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09.07.2025 21:59 Відповісти
Хотів щоб путін оцінив, тому і зупинив напередодні дзвінка. Але путін вчергове послав рудого, не оцінивши прогин.
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09.07.2025 21:59 Відповісти
є така корисна річ в господарстві, називається дзеркало... якщо довго в нього дивитись, можна побачити корінь зла і усіх бід...
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09.07.2025 22:00 Відповісти
Таке враження що хоче відкосити...
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09.07.2025 22:01 Відповісти
наказ був з мордора
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09.07.2025 22:01 Відповісти
У Трампа ліва півкуля мозку не зустрічається із правою. Права півкуля наказала зупинити, а з журналістами розмовляє ліва півкуля - Тож трамп настільки майстерно корчить з себе ідіота, що скоро потрапить у підручники.
Але, якщо людина розмовляє, як ідіот,поводиться , як ідіот, виглядає, як ідіот - ця людина ідіот і є.
Знаємо по Зеленському.
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09.07.2025 22:03 Відповісти

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09.07.2025 22:07 Відповісти
У мене є старе правило-нечіпай і воно небуде тхнути.
Я хз як сказати про цілого Президента США.....
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09.07.2025 22:07 Відповісти
Таки дійсно старість не радість.
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09.07.2025 22:08 Відповісти
 
 