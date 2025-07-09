Трамп заявив, що досі не знає, хто наказав призупинити постачання зброї Україні

Американський президент Дональд Трамп досі не з'ясував, хто з посадовців США ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні на період перегляду запасів держави.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з африканськими лідерами, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, він "не вдавався в подробиці" того, хто віддав наказ про призупинення постачань озброєнь до України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відповідальність за це нібито взяв на себе очільник Пентагону Піт Гегсет.

Президент США наголосив, що якби таке рішення було ухвалено всередині його адміністрації, "він би знав".

"Якщо рішення буде ухвалено, я про це дізнаюся. Я буду першим, хто про це дізнається. Насправді, ймовірно, я б і сам віддав наказ. Але я цього ще не робив", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ