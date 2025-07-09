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Новини Відновлення військової допомоги США
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Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, - CNN

Піт Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет не повідомляв Білий дім про зупинку поставок зброї до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню CNN повідомили джерела.

Як зазначається, 5 співрозмовників, поінформованих про ситуацію довкола постачання американської зброї Україні, стверджують, що Гегсет не поінформував Білий дім про те, що надумав поставити на паузу постачання зброї Україні.

Спецпредставник Трампа з питань Росії і України Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси, поділився один з високопосадовців адміністрації та ще двоє джерел.

Видання нагадує, що йдеться вже про другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно ухвалював рішення щодо зброї для України, спантеличуючи інших американських посадовців зі сфери нацбезпеки. Вперше це сталося у лютому і тоді рішення швидко завернули, кажуть троє співрозмовників.

Також читайте: Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також: Україна готова купити та орендувати системи ППО і боєприпаси до них, - Сибіга

Автор: 

зброя (7598) Пентагон (1450) допомога (8544) Гегсет Піт (84)


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Топ коментарі
+15
Чому ж він тоді мовчав, як риба?
Все рудий прекрасно знав.
Але, про всяк випадок, завжди потрібен цап-відбувайло.
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09.07.2025 09:34 Відповісти
+8
Якби після цього замість Гегсета у Пентагону з'явився інший очільник, я б у цю казку повірив. Можливо.
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09.07.2025 09:30 Відповісти
+7
Трамп був не при ділах?
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09.07.2025 09:25 Відповісти
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Трамп був не при ділах?
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09.07.2025 09:25 Відповісти
Чому ж він тоді мовчав, як риба?
Все рудий прекрасно знав.
Але, про всяк випадок, завжди потрібен цап-відбувайло.
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09.07.2025 09:34 Відповісти
рудий донні відповів хитро журналісту: я не знаю, хто це зробив. ви мені скажіть
шоу, просто шоу, а на виході - вбиті та скалічені Українці...
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09.07.2025 09:44 Відповісти
Можуть собі дозволити таке "словоблудіє" - Трамп колись казав - війна в Європі - між нами океан - по великому рахунку - мені сірєнєво
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09.07.2025 09:50 Відповісти
Дебілам усе сірєнєво або "какаяразніца". Йому навіть сірєнєво, що авторитет сша загнав під плінтус, головне приклеїть чуб і намастить морду кремом, та ще перед пуйлом вислужитись.
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09.07.2025 10:24 Відповісти
От якби Трамп був президентом... 😂
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09.07.2025 10:49 Відповісти
Сдается мне кого-то "с почетом" отправят в отставку. Примерно как того пса в известном мульте.
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09.07.2025 09:28 Відповісти
як цапа відбувайла,навряд чи він сам до цього додумався,його посаду не отримав би дурень
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09.07.2025 09:33 Відповісти
рестораторка маркарова?
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09.07.2025 09:34 Відповісти
гегсет красаучік!
накати чарку оковитої, та дай наказ ******* по кремлю.
а, ми тобі за це, дві копалини подаримо. у нас тих копалин, як кацапів нерізаних.
тільки нікому не кажи. хай собі, нічого не знають.
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09.07.2025 09:29 Відповісти
Якби після цього замість Гегсета у Пентагону з'явився інший очільник, я б у цю казку повірив. Можливо.
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09.07.2025 09:30 Відповісти
А Трамп ні при чому він за все хороше ?
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09.07.2025 09:31 Відповісти
царь хороший...(с) юс.едішн
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09.07.2025 09:31 Відповісти
цікаво, шо на пресусі рудого за результатами зустрічі із Бібі хегсет так р'яно гривою махає, підтримуючи слова рудого, шо Україні негайно треба надати зброю для захисту
просто нема слів...
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09.07.2025 09:51 Відповісти
Вам не кажется что подобные ситуации это прямые сведения о возможной коррупции? Что там Витка хочет? Отмены энергетических санкций для рф?
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09.07.2025 09:34 Відповісти
Собака дика
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09.07.2025 09:36 Відповісти
Этот придурок Гексед допустил утечку информации, когда при обсуждении в звкрытом чате присоединился посторонний человек. Был скандал, но никакого наказания от трампа гекседу не было.
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09.07.2025 09:36 Відповісти
А одного разу якийсь американський Тескег накаже не призупинити, а розпочати постачання, і, скажімо, не Ізраїлю, а, скажімо, хамасу...
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09.07.2025 09:41 Відповісти
Трамп понабирал некомпетентных но лояльных дебилов которые работают именно как лояльные дебилы - пытаются угадать чего хочет шеф и действуют в этом направлении. О, Трамп поддакивает путину и ругает Зеленского. Значит если мы заморозил помощь Украине, то Трамп будет доволен.
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09.07.2025 09:46 Відповісти
Ты понимаешь, что приостановка международной помощи по утвержденной программе - это политический акт, находящийся вне компетенции упомянутого чела?
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09.07.2025 10:00 Відповісти
"Трамп понабирал некомпетентных но лояльных дебилов..."

Чим це відрізняється від України 2019? Та сама х..ня. (((
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09.07.2025 10:55 Відповісти
Шапито по-американски. Посмотрим сколько граждане США будут продолжать пребывать в неведении относительно субьекта, играющего роль президента.
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09.07.2025 09:57 Відповісти
байки для лохів, без Трампона нічого в Америці не робиться
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09.07.2025 10:00 Відповісти
Піндоська мразота відпрацювала для кацапів .... А може гегсету вже час збирати речі у картонний ящик...
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09.07.2025 10:05 Відповісти
Що, друга пляшка віскаря була зайва?
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09.07.2025 10:18 Відповісти
Починається відбілювання рудого чорта?
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09.07.2025 10:19 Відповісти
Брехня. тампон йому наказав по-тихому це зробити, бо наступного дня планував розмову з ******. І це мало стати таким собі козирем у перемовинах - я йду тобі назустріч і припиняю Україні постачання зброї, а ти припиняєш війну.
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09.07.2025 10:29 Відповісти
так гегсет завтра ядерну бімбу талібам продасть
в США управлінський хаос
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09.07.2025 10:41 Відповісти
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09.07.2025 11:21 Відповісти
 
 