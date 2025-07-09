Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, - CNN

Очільник Пентагону Піт Гегсет не повідомляв Білий дім про зупинку поставок зброї до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню CNN повідомили джерела.

Як зазначається, 5 співрозмовників, поінформованих про ситуацію довкола постачання американської зброї Україні, стверджують, що Гегсет не поінформував Білий дім про те, що надумав поставити на паузу постачання зброї Україні.

Спецпредставник Трампа з питань Росії і України Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси, поділився один з високопосадовців адміністрації та ще двоє джерел.

Видання нагадує, що йдеться вже про другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно ухвалював рішення щодо зброї для України, спантеличуючи інших американських посадовців зі сфери нацбезпеки. Вперше це сталося у лютому і тоді рішення швидко завернули, кажуть троє співрозмовників.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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