Хегсет не информировал Белый дом о своем решении приостановить поставки оружия Украине, - CNN

Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал Белый дом об остановке поставок оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию CNN сообщили источники.

Как отмечается, 5 собеседников, информированных о ситуации вокруг поставок американского оружия Украине, утверждают, что Гегсет не проинформировал Белый дом о том, что надумал поставить на паузу поставки оружия Украине.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также ничего не знали и впервые услышали о ситуации из прессы, поделился один из высокопоставленных чиновников администрации и еще два источника.

Издание напоминает, что речь идет уже о втором случае за год, когда Гегсет единолично принимал решение по оружию для Украины, озадачивая других американских чиновников из сферы нацбезопасности. Впервые это произошло в феврале и тогда решение быстро завернули, говорят трое собеседников.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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