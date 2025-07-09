Хегсет не информировал Белый дом о своем решении приостановить поставки оружия Украине, - CNN
Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал Белый дом об остановке поставок оружия в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию CNN сообщили источники.
Как отмечается, 5 собеседников, информированных о ситуации вокруг поставок американского оружия Украине, утверждают, что Гегсет не проинформировал Белый дом о том, что надумал поставить на паузу поставки оружия Украине.
Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также ничего не знали и впервые услышали о ситуации из прессы, поделился один из высокопоставленных чиновников администрации и еще два источника.
Издание напоминает, что речь идет уже о втором случае за год, когда Гегсет единолично принимал решение по оружию для Украины, озадачивая других американских чиновников из сферы нацбезопасности. Впервые это произошло в феврале и тогда решение быстро завернули, говорят трое собеседников.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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Все рудий прекрасно знав.
Але, про всяк випадок, завжди потрібен цап-відбувайло.
шоу, просто шоу, а на виході - вбиті та скалічені Українці...
накати чарку оковитої, та дай наказ ******* по кремлю.
а, ми тобі за це, дві копалини подаримо. у нас тих копалин, як кацапів нерізаних.
тільки нікому не кажи. хай собі, нічого не знають.
просто нема слів...
Чим це відрізняється від України 2019? Та сама х..ня. (((
в США управлінський хаос