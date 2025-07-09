РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11618 посетителей онлайн
Новости Возобновление военной помощи США
3 303 34

Хегсет не информировал Белый дом о своем решении приостановить поставки оружия Украине, - CNN

Піт Гегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал Белый дом об остановке поставок оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию CNN сообщили источники.

Как отмечается, 5 собеседников, информированных о ситуации вокруг поставок американского оружия Украине, утверждают, что Гегсет не проинформировал Белый дом о том, что надумал поставить на паузу поставки оружия Украине.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также ничего не знали и впервые услышали о ситуации из прессы, поделился один из высокопоставленных чиновников администрации и еще два источника.

Издание напоминает, что речь идет уже о втором случае за год, когда Гегсет единолично принимал решение по оружию для Украины, озадачивая других американских чиновников из сферы нацбезопасности. Впервые это произошло в феврале и тогда решение быстро завернули, говорят трое собеседников.

Также читайте: Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте также: Украина готова купить и арендовать системы ПВО и боеприпасы к ним, - Сибига

Автор: 

оружие (10318) Пентагон (1481) помощь (7958) Пит Хегсет (84)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Чому ж він тоді мовчав, як риба?
Все рудий прекрасно знав.
Але, про всяк випадок, завжди потрібен цап-відбувайло.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:34 Ответить
+9
Якби після цього замість Гегсета у Пентагону з'явився інший очільник, я б у цю казку повірив. Можливо.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:30 Ответить
+7
Трамп був не при ділах?
показать весь комментарий
09.07.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп був не при ділах?
показать весь комментарий
09.07.2025 09:25 Ответить
Чому ж він тоді мовчав, як риба?
Все рудий прекрасно знав.
Але, про всяк випадок, завжди потрібен цап-відбувайло.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:34 Ответить
рудий донні відповів хитро журналісту: я не знаю, хто це зробив. ви мені скажіть
шоу, просто шоу, а на виході - вбиті та скалічені Українці...
показать весь комментарий
09.07.2025 09:44 Ответить
Можуть собі дозволити таке "словоблудіє" - Трамп колись казав - війна в Європі - між нами океан - по великому рахунку - мені сірєнєво
показать весь комментарий
09.07.2025 09:50 Ответить
Дебілам усе сірєнєво або "какаяразніца". Йому навіть сірєнєво, що авторитет сша загнав під плінтус, головне приклеїть чуб і намастить морду кремом, та ще перед пуйлом вислужитись.
показать весь комментарий
09.07.2025 10:24 Ответить
От якби Трамп був президентом... 😂
показать весь комментарий
09.07.2025 10:49 Ответить
Сдается мне кого-то "с почетом" отправят в отставку. Примерно как того пса в известном мульте.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:28 Ответить
як цапа відбувайла,навряд чи він сам до цього додумався,його посаду не отримав би дурень
показать весь комментарий
09.07.2025 09:33 Ответить
рестораторка маркарова?
показать весь комментарий
09.07.2025 09:34 Ответить
гегсет красаучік!
накати чарку оковитої, та дай наказ ******* по кремлю.
а, ми тобі за це, дві копалини подаримо. у нас тих копалин, як кацапів нерізаних.
тільки нікому не кажи. хай собі, нічого не знають.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:29 Ответить
Якби після цього замість Гегсета у Пентагону з'явився інший очільник, я б у цю казку повірив. Можливо.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:30 Ответить
А Трамп ні при чому він за все хороше ?
показать весь комментарий
09.07.2025 09:31 Ответить
царь хороший...(с) юс.едішн
показать весь комментарий
09.07.2025 09:31 Ответить
цікаво, шо на пресусі рудого за результатами зустрічі із Бібі хегсет так р'яно гривою махає, підтримуючи слова рудого, шо Україні негайно треба надати зброю для захисту
просто нема слів...
показать весь комментарий
09.07.2025 09:51 Ответить
Вам не кажется что подобные ситуации это прямые сведения о возможной коррупции? Что там Витка хочет? Отмены энергетических санкций для рф?
показать весь комментарий
09.07.2025 09:34 Ответить
Собака дика
показать весь комментарий
09.07.2025 09:36 Ответить
Этот придурок Гексед допустил утечку информации, когда при обсуждении в звкрытом чате присоединился посторонний человек. Был скандал, но никакого наказания от трампа гекседу не было.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:36 Ответить
А одного разу якийсь американський Тескег накаже не призупинити, а розпочати постачання, і, скажімо, не Ізраїлю, а, скажімо, хамасу...
показать весь комментарий
09.07.2025 09:41 Ответить
Трамп понабирал некомпетентных но лояльных дебилов которые работают именно как лояльные дебилы - пытаются угадать чего хочет шеф и действуют в этом направлении. О, Трамп поддакивает путину и ругает Зеленского. Значит если мы заморозил помощь Украине, то Трамп будет доволен.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:46 Ответить
Ты понимаешь, что приостановка международной помощи по утвержденной программе - это политический акт, находящийся вне компетенции упомянутого чела?
показать весь комментарий
09.07.2025 10:00 Ответить
"Трамп понабирал некомпетентных но лояльных дебилов..."

Чим це відрізняється від України 2019? Та сама х..ня. (((
показать весь комментарий
09.07.2025 10:55 Ответить
Шапито по-американски. Посмотрим сколько граждане США будут продолжать пребывать в неведении относительно субьекта, играющего роль президента.
показать весь комментарий
09.07.2025 09:57 Ответить
Громадянам США в більшості мабудь посрати хто там шо призупинив для України. А навіть якшо не посрати, то це точно не те, ща шо його будуть сильно штормити.
показать весь комментарий
09.07.2025 11:26 Ответить
байки для лохів, без Трампона нічого в Америці не робиться
показать весь комментарий
09.07.2025 10:00 Ответить
Піндоська мразота відпрацювала для кацапів .... А може гегсету вже час збирати речі у картонний ящик...
показать весь комментарий
09.07.2025 10:05 Ответить
Що, друга пляшка віскаря була зайва?
показать весь комментарий
09.07.2025 10:18 Ответить
Починається відбілювання рудого чорта?
показать весь комментарий
09.07.2025 10:19 Ответить
Брехня. тампон йому наказав по-тихому це зробити, бо наступного дня планував розмову з ******. І це мало стати таким собі козирем у перемовинах - я йду тобі назустріч і припиняю Україні постачання зброї, а ти припиняєш війну.
показать весь комментарий
09.07.2025 10:29 Ответить
так гегсет завтра ядерну бімбу талібам продасть
в США управлінський хаос
показать весь комментарий
09.07.2025 10:41 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2025 11:21 Ответить
Хорошо трампу хвост подпалили, что лживые вбросы начал делать
показать весь комментарий
09.07.2025 11:51 Ответить
 
 