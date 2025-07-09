Трамп заявил, что до сих пор не знает, кто приказал приостановить поставки оружия Украине

Американский президент Дональд Трамп до сих пор не выяснил, кто из чиновников США принял решение приостановить поставки военной помощи Украине на период пересмотра запасов государства.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с африканскими лидерами, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, он "не вдавался в подробности" того, кто отдал приказ о приостановке поставок вооружений в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что ответственность за это якобы взял на себя глава Пентагона Пит Хегсет.

Президент США подчеркнул, что если бы такое решение было принято внутри его администрации, "он бы знал".

"Если решение будет принято, я об этом узнаю. Я буду первым, кто об этом узнает. На самом деле, вероятно, я бы и отдал приказ. Но я этого не делал", - добавил Трамп.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому послать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

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