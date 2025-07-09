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Новости Трамп приостановил помощь Украине США возобновили поставки помощи Украине
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Трамп заявил, что до сих пор не знает, кто приказал приостановить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп до сих пор не выяснил, кто из чиновников США принял решение приостановить поставки военной помощи Украине на период пересмотра запасов государства.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с африканскими лидерами, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, он "не вдавался в подробности" того, кто отдал приказ о приостановке поставок вооружений в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что ответственность за это якобы взял на себя глава Пентагона Пит Хегсет.

Президент США подчеркнул, что если бы такое решение было принято внутри его администрации, "он бы знал".

"Если решение будет принято, я об этом узнаю. Я буду первым, кто об этом узнает. На самом деле, вероятно, я бы и отдал приказ. Но я этого не делал", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрю вопрос передачи Patriot для Украины, но я недоволен тем, что происходит, - Трамп

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому послать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине оружием столько, сколько смогут, - WSJ

Автор: 

оружие (10318) помощь (7958) США (27434) Трамп Дональд (5928)


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Топ комментарии
+25
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09.07.2025 21:47 Ответить
+22
клоунада для дурників
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09.07.2025 21:45 Ответить
+18
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09.07.2025 21:52 Ответить
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клоунада для дурників
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09.07.2025 21:45 Ответить
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09.07.2025 21:47 Ответить
Тобто хтось невідомий припинив допомогу тому що американці не ******* єрмака? Годна версія...
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09.07.2025 22:01 Ответить
реальна версія інша. після припинення допомоги на наступний день відбулася телефонна розмова Чуба із ху йлом. тому це припинення пов'язано точно із тим дзвінком до ху йла, а не через Єрмака. більше того, при розмові з ху йлом Чуб міг сказати, що я навіть припинити можу військову допомогу Україні, проте ти, "друг" владімір зупиняйся і припиняй вогонь. на що ху йло відповіло, що всє целі "сво"будут дастігнуті якщо не дипломатичним способом, то військовим. На що Чуб тоді відкрито потім для преси і заявив, що коли він із ху йлом спілкувався по телефону, то таке враження, що того немає на тій розмові і що він і далі повторює як мантру ту всю дичину про денацифікацію і т.д... Чуба це реально запекло і він дійшов висновку, що далі там розмовляти просто нема з ким. Тому поступово будуть санкції посилювати. Не факт, що він зараз махне шашкою і введе за один раз той весь пакет пекельних санкцій, проте Чубу нема вже куди діватись, бо таким чином він позориться і в себе в Америці, і на весь світ. Тож далі побачимо як воно далі буде рухатись. Не нагнітай.
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09.07.2025 23:53 Ответить
привіт із Кульпарківської
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09.07.2025 21:46 Ответить
ну явно якась демінація . дибіл 100%
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09.07.2025 21:46 Ответить
бреше як кацап
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09.07.2025 21:47 Ответить
Трамп заявив, що досі не знає, хто наказав призупинити постачання зброї Україні
===========
мабудь зброя сама вирішила непостачатися.
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09.07.2025 22:16 Ответить
Тампон мишей не ловить. Угоду, *****, уклади, щоб тобі зайшли хто призупинив. Дурака включає старий рудий чорт.
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09.07.2025 21:47 Ответить
"Я ні прі чом то не я!"
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09.07.2025 21:48 Ответить
Оно и понятно, приказ отдал какой-то сержант, шо соответствует его сфере компетенции. Пентагон видели? Тот еще лабиринт, всякие загадочные действия происходят...
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09.07.2025 21:48 Ответить
І анекдот є, викликали лейтенанта в Пентагон, всіх кого треба обійшов і вийшов полковником.
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09.07.2025 22:39 Ответить
Хай на картах кине
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09.07.2025 21:48 Ответить
А в нього вже "козирів нема" тепер ... ))
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09.07.2025 21:54 Ответить
Ну - як - тільки в Арізоні стоїть на приколі 3 тис Ф - 16
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09.07.2025 22:00 Ответить
Контракти на утилізацію тих ф 16 укладені на десятиріччя наперед. І ніхто не буде відмовлятися від них заради якоїсь України.
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09.07.2025 22:13 Ответить
Бо сам і наказав *******.
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09.07.2025 21:49 Ответить
Містер "ЯКБИ" або президент "НЕ ЗНАЮ"
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09.07.2025 21:50 Ответить
Тобто коли тьотка на прес-конференції в БД розказувала чому припинили то її хтось хакнув?
Не ти її призначив?
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09.07.2025 21:50 Ответить
Такий самий пізд...н як і його опоненти, путлєр, сі, і карлик з північної Кореї!!!!
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09.07.2025 21:50 Ответить
Американський президент Дональд Трамп досі не з'ясував, хто з посадовців США ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні на період перегляду запасів держави...3.14здить що дихає,а дихає-3,14здить
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09.07.2025 21:50 Ответить
Йому можна - Америка ше сильна - то й може нести галіматью
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09.07.2025 21:55 Ответить
Прикидується дурачком.Як хто? Агенти кремля давлять на продажну адміністрацію.
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09.07.2025 21:51 Ответить
Красава
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09.07.2025 21:52 Ответить
Шланг рудий ...🙉
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09.07.2025 21:52 Ответить
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09.07.2025 21:52 Ответить
😂
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09.07.2025 22:41 Ответить
Так этот бардак может принести пользу.
Завтра кто то, о ком тампон не интересовался ***** ракетами по мацкве.
весь мир будет опладировать.
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09.07.2025 21:53 Ответить
Це бардак такого ж рівня, як і вихваляння секретною інформацією на геймерському сайті.
Якийсь "телеграфіст" кидає телеграму, весь ланцюг тупо виконує: "ешелон стой! Раз - два!". А телеграма через 24 год. знищується. Згідно інструкції. І ніхто не знає - хто, звідки...
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09.07.2025 22:29 Ответить
Ти ж і наказав. А тепер морозишся...
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09.07.2025 21:56 Ответить
То всьо Ілон Маск гадіт, точно він, вєк на Теслє нє катацця ... Нобілівською премією клянусь!
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09.07.2025 21:57 Ответить
Байдени! І Джо, і Гантер!
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09.07.2025 22:30 Ответить
То рішення ***** ухвалив.
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09.07.2025 21:59 Ответить
Звісно, без "Юстас - Алєксу" не обійшлося.
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09.07.2025 22:31 Ответить
Хотів щоб путін оцінив, тому і зупинив напередодні дзвінка. Але путін вчергове послав рудого, не оцінивши прогин.
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09.07.2025 21:59 Ответить
є така корисна річ в господарстві, називається дзеркало... якщо довго в нього дивитись, можна побачити корінь зла і усіх бід...
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09.07.2025 22:00 Ответить
Таке враження що хоче відкосити...
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09.07.2025 22:01 Ответить
наказ був з мордора
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09.07.2025 22:01 Ответить
У Трампа ліва півкуля мозку не зустрічається із правою. Права півкуля наказала зупинити, а з журналістами розмовляє ліва півкуля - Тож трамп настільки майстерно корчить з себе ідіота, що скоро потрапить у підручники.
Але, якщо людина розмовляє, як ідіот,поводиться , як ідіот, виглядає, як ідіот - ця людина ідіот і є.
Знаємо по Зеленському.
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09.07.2025 22:03 Ответить
Кажуть у дельфіна півмозку спить поки інша половина працює. Потім навпаки.
Може він дельфін?
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09.07.2025 22:11 Ответить
Він Хрен Моржовий.
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09.07.2025 22:41 Ответить

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09.07.2025 22:07 Ответить
У мене є старе правило-нечіпай і воно небуде тхнути.
Я хз як сказати про цілого Президента США.....
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09.07.2025 22:07 Ответить
Таки дійсно старість не радість.
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09.07.2025 22:08 Ответить
Так це ж, Зінка, з мухосранську, вона така…, вона може, дати і не тільки, якусь там, команду, гегсету з Вашингтону…!!
Але ж Трампа, вчергове обмазали, у московське лайно….
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09.07.2025 22:11 Ответить
Доволі дивне визнання. Тобто дідусь публічно визнав, що він не контролює своіх підлеглих що вони роблять, або вони повністью його ігнорують і не вважають за належне отримати його дозвіл на серьйзні кроки або навіть проінформувати його про це.....Він визнав ,що навіть і не вдавався в подробиці того що сталося..... Це що взагаалі? Людина вже загубилася у часі і просторі.....Чи це вже діагноз?
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09.07.2025 22:17 Ответить
Приказав резидент російської розвідки МАЛЬТІЕЦ
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09.07.2025 22:21 Ответить
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09.07.2025 22:34 Ответить
Включив сам себе
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09.07.2025 22:35 Ответить
а у гегсета питав?
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09.07.2025 22:35 Ответить
Це сильно_сложно. Краще на гольф! 🥳
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09.07.2025 22:42 Ответить
Саме час знайти червону кнопку, допоки її хтось не натиснув.
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09.07.2025 22:38 Ответить
Ага, кицька мишкою гралась, шось не те тицьнула, ага...
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09.07.2025 22:39 Ответить
ох чорт рудий , 🤠 старе, бреше і сором його не бере ...
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09.07.2025 22:45 Ответить
вистава для лохів
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09.07.2025 22:55 Ответить
Трамп не знає? Так пуйло і приказало!
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09.07.2025 23:14 Ответить
Ох і бардак при цьому рудому завгоспу!
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09.07.2025 23:28 Ответить
Рудий включає дурачка? Не треба включати,коли такий і є.
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09.07.2025 23:34 Ответить
Дурачина *************.
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10.07.2025 00:14 Ответить
 
 