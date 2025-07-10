После разговоров с Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние разговоры с лидером США Дональдом Трампом были позитивными и продуктивными, после которых появились четкие политические сигналы о продолжении американской военной помощи.

Об этом он сказал во время брифинга с представителями украинских и иностранных медиа, который транслирует Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что у нас после очень конструктивных и позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", - рассказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что на полях Коалиции желающих Украина договорилась с партнерами о дополнительных закупках необходимого оружия и ракет.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

10 июля США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

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