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Новости Разговор Трампа и Зеленского Возобновление военной помощи США
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После разговоров с Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине, - Зеленский

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние разговоры с лидером США Дональдом Трампом были позитивными и продуктивными, после которых появились четкие политические сигналы о продолжении американской военной помощи.

Об этом он сказал во время брифинга с представителями украинских и иностранных медиа, который транслирует Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что у нас после очень конструктивных и позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", - рассказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что на полях Коалиции желающих Украина договорилась с партнерами о дополнительных закупках необходимого оружия и ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Трампом: Наверное, лучший за все время

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

10 июля США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21183) помощь (7964) США (27442) Трамп Дональд (5935)


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Топ комментарии
+3
Ішак, як завжди, приписує себе до будь- чого позитивного, хоча відношення до цього немає жодного.
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10.07.2025 20:15 Ответить
+1
Отож. Зеленський точно як Проня Прокопівна - міне апасля пасіону все другим кажется. Це чувирло як здуру "президентом" обрали, так воно і повірило, що справжній президент. І щосили пнеться, аби дзеркалу довести, що воно не бутафорський "президент".
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10.07.2025 20:10 Ответить
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10.07.2025 19:43 Ответить
Турист ніякого відношення до відновлення поставок немає.
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10.07.2025 19:44 Ответить
Он что Пэтриотом шахеды будет сбивать?
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10.07.2025 19:59 Ответить
Сигнальщика з двома прапорцями - слабо видно
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10.07.2025 19:45 Ответить
Байден вам хреновий був...тепер "сигналам" радіє мов дитина
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10.07.2025 19:45 Ответить
Ой, не кажіть гоп
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10.07.2025 19:45 Ответить
є всі сигнали про відновлення постачання військової допомоги Україні

Вова - не можна бути такою пустопорожньою балаболкою.
Навчився варнякати типу "по умному", але до того ще ж мізки треба мати - а з цим в тебе біда.

Тож можеш, Вова, по людськи сказати - є "сигнали" чи є реальне постачання?
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10.07.2025 19:53 Ответить
малорос зе!владімір жє не бидла какая то, по простолюдинські розмовляти.
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10.07.2025 19:55 Ответить
Отож. Зеленський точно як Проня Прокопівна - міне апасля пасіону все другим кажется. Це чувирло як здуру "президентом" обрали, так воно і повірило, що справжній президент. І щосили пнеться, аби дзеркалу довести, що воно не бутафорський "президент".
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10.07.2025 20:10 Ответить
у Вови Оманського вена в анусі засмикалась ..це сигнал
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10.07.2025 19:56 Ответить
Сигнали триватимуть до осені, потім затухнуть.
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10.07.2025 19:55 Ответить
Зі своєї кишені хоч сотню дронів слабо відсипати?
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10.07.2025 19:59 Ответить
Та він давно свій дрон відбив об клавіші піаніни!
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10.07.2025 20:48 Ответить
Великий і маленький диктатори, порозумілись?
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10.07.2025 20:09 Ответить
Ішак, як завжди, приписує себе до будь- чого позитивного, хоча відношення до цього немає жодного.
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10.07.2025 20:15 Ответить
 
 