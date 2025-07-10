Після розмов з Трампом є всі сигнали про відновлення постачання військової допомоги Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні розмови із лідером США Дональдом Трампом були позитивними та продуктивними, після них зʼявилися чіткі політичні сигнали про продовження американської військової допомоги.
Про це він сказав під час брифінгу з представниками українських та іноземних медіа, який транслює Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", - розповів голова держави.
Крім того, він зауважив, що на полях Коаліції охочих Україна домовилася з партнерами про додаткові закупівлі необхідної зброї та ракет.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.
За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.
Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.
10 липня США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.
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Вова - не можна бути такою пустопорожньою балаболкою.
Навчився варнякати типу "по умному", але до того ще ж мізки треба мати - а з цим в тебе біда.
Тож можеш, Вова, по людськи сказати - є "сигнали" чи є реальне постачання?