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Новини Розмова Трампа і Зеленського Відновлення військової допомоги США
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Після розмов з Трампом є всі сигнали про відновлення постачання військової допомоги Україні, - Зеленський

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні розмови із лідером США Дональдом Трампом були позитивними та продуктивними, після них зʼявилися чіткі політичні сигнали про продовження американської військової допомоги.

Про це він сказав під час брифінгу з представниками українських та іноземних медіа, який транслює Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", - розповів голова держави.

Крім того, він зауважив, що на полях Коаліції охочих Україна домовилася з партнерами про додаткові закупівлі необхідної зброї та ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову з Трампом: Напевно, найкраща за весь час

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

10 липня США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо про призупинення постачання зброї Україні: Це була стандартна пауза для оцінки запасів США

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) допомога (8551) США (23737) Трамп Дональд (6408)


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Топ коментарі
+3
Ішак, як завжди, приписує себе до будь- чого позитивного, хоча відношення до цього немає жодного.
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10.07.2025 20:15 Відповісти
+1
Отож. Зеленський точно як Проня Прокопівна - міне апасля пасіону все другим кажется. Це чувирло як здуру "президентом" обрали, так воно і повірило, що справжній президент. І щосили пнеться, аби дзеркалу довести, що воно не бутафорський "президент".
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10.07.2025 20:10 Відповісти
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10.07.2025 19:43 Відповісти
Турист ніякого відношення до відновлення поставок немає.
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10.07.2025 19:44 Відповісти
Он что Пэтриотом шахеды будет сбивать?
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10.07.2025 19:59 Відповісти
Сигнальщика з двома прапорцями - слабо видно
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10.07.2025 19:45 Відповісти
Байден вам хреновий був...тепер "сигналам" радіє мов дитина
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10.07.2025 19:45 Відповісти
Ой, не кажіть гоп
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10.07.2025 19:45 Відповісти
є всі сигнали про відновлення постачання військової допомоги Україні

Вова - не можна бути такою пустопорожньою балаболкою.
Навчився варнякати типу "по умному", але до того ще ж мізки треба мати - а з цим в тебе біда.

Тож можеш, Вова, по людськи сказати - є "сигнали" чи є реальне постачання?
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10.07.2025 19:53 Відповісти
малорос зе!владімір жє не бидла какая то, по простолюдинські розмовляти.
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10.07.2025 19:55 Відповісти
Отож. Зеленський точно як Проня Прокопівна - міне апасля пасіону все другим кажется. Це чувирло як здуру "президентом" обрали, так воно і повірило, що справжній президент. І щосили пнеться, аби дзеркалу довести, що воно не бутафорський "президент".
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10.07.2025 20:10 Відповісти
у Вови Оманського вена в анусі засмикалась ..це сигнал
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10.07.2025 19:56 Відповісти
Сигнали триватимуть до осені, потім затухнуть.
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10.07.2025 19:55 Відповісти
Зі своєї кишені хоч сотню дронів слабо відсипати?
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10.07.2025 19:59 Відповісти
Та він давно свій дрон відбив об клавіші піаніни!
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10.07.2025 20:48 Відповісти
Великий і маленький диктатори, порозумілись?
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10.07.2025 20:09 Відповісти
Ішак, як завжди, приписує себе до будь- чого позитивного, хоча відношення до цього немає жодного.
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10.07.2025 20:15 Відповісти
 
 