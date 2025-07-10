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Новини допомога Україні від США
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Трамп уперше з моменту повернення до влади надішле зброю Україні, - Reuters

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Reuters.

"Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України", - йдеться в матеріалі.

Одне з джерел видання розповіло, що вартість нового пакета військової допомоги може становити близько $300 млн.

Також зазначається, що до пакета можуть увійти ракети для ЗРК Patriot і ракети середньої дальності, але рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено.

Читайте: Після розмов з Трампом є всі сигнали про відновлення постачання військової допомоги Україні, - Зеленський

Як зазначає Reuters, досі адміністрація Трампа постачала Україні лише зброю, дозволену під час президентства Джо Байдена, який був давнім прихильником Києва.

В агентстві нагадують, що президентські повноваження зі скорочення запасів дозволяють главі Білого дому використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.

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Автор: 

допомога (8551) Трамп Дональд (6408)


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Топ коментарі
+4
Гарна новина. Дакую пане президент!
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10.07.2025 23:50 Відповісти
+4
Дякуємо, Америка !
Дякуємо, пане Президент !

Все буде Україна !

.
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10.07.2025 23:54 Відповісти
+2
може становити. можуть увійти. рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено. У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.
Але купа довбограїв тут вже стука лобами по паркету.
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11.07.2025 00:02 Відповісти
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Гарна новина. Дакую пане президент!
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10.07.2025 23:50 Відповісти
Лоба не розбий.
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10.07.2025 23:59 Відповісти
Не скигли
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11.07.2025 00:11 Відповісти
дочекаємося завтра
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11.07.2025 00:28 Відповісти
Текст - джерела з посиланням на джерела можуть надати...
Заголовок - надішле...
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10.07.2025 23:53 Відповісти
Дякуємо, Америка !
Дякуємо, пане Президент !

Все буде Україна !

.
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10.07.2025 23:54 Відповісти
Давай по черзі. Коли Трамп перестав бути агентом Красновим?💩
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10.07.2025 23:59 Відповісти
відучора.

ще питання є ?
"агент Краснов" помер одразу після обрання трампа Президентом США.
шантажувати його чи публікувати якісь докази проти - безглуздо.
Трамп скаже що це брехня і всі повторять те ж саме.

.
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11.07.2025 00:05 Відповісти
Тут один, "президент", каже що він найкращий і найдосвіченіший, але ж усі знають, що він тупорилий шут і просто бутафорія
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11.07.2025 00:08 Відповісти
такий він і є, але він є і буде президентом, поки не прийде його час йти геть

.
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11.07.2025 00:27 Відповісти
коли рейтинг став 39, а підтримка американцями, прихильників від респів лдо демів стала одинаковою вищою 50 відсотків
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11.07.2025 00:17 Відповісти
а в Україні у вовки з його другою половинкою Ларьочником-Мародером - ПРодюсером спектаклю ЗЕ-Президент - рейтинг 60
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11.07.2025 00:18 Відповісти
Правильно
Да мы его как Линкольна или Рузвельта будем встречать
Пусть только остановит войну в Украине
Хочет апдодисментов - так мы его утопим в овациях
Главное - чтобы косяком оружие шло
А то мочим в чате президента США с утра до вечера
А потом удивляемся- почему он ничего не дает?
Потому и не дает
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11.07.2025 00:23 Відповісти
може становити. можуть увійти. рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено. У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.
Але купа довбограїв тут вже стука лобами по паркету.
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11.07.2025 00:02 Відповісти
Стоимость одного пакета, приходящего при "спящем Байдене" каждые две недели.
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11.07.2025 00:05 Відповісти
тут потрібно розібратись то він надішле Байденівську допомогу яку сам заборонив передавати чи це новий пакет допомоги.
чи це просто черговий ******* від рудого клоуна
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11.07.2025 00:15 Відповісти
 
 