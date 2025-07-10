Трамп уперше з моменту повернення до влади надішле зброю Україні, - Reuters
Президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Reuters.
"Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України", - йдеться в матеріалі.
Одне з джерел видання розповіло, що вартість нового пакета військової допомоги може становити близько $300 млн.
Також зазначається, що до пакета можуть увійти ракети для ЗРК Patriot і ракети середньої дальності, але рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено.
Як зазначає Reuters, досі адміністрація Трампа постачала Україні лише зброю, дозволену під час президентства Джо Байдена, який був давнім прихильником Києва.
В агентстві нагадують, що президентські повноваження зі скорочення запасів дозволяють главі Білого дому використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.
У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.
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Дякуємо, пане Президент !
Все буде Україна !
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ще питання є ?
"агент Краснов" помер одразу після обрання трампа Президентом США.
шантажувати його чи публікувати якісь докази проти - безглуздо.
Трамп скаже що це брехня і всі повторять те ж саме.
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Да мы его как Линкольна или Рузвельта будем встречать
Пусть только остановит войну в Украине
Хочет апдодисментов - так мы его утопим в овациях
Главное - чтобы косяком оружие шло
А то мочим в чате президента США с утра до вечера
А потом удивляемся- почему он ничего не дает?
Потому и не дает
Але купа довбограїв тут вже стука лобами по паркету.
чи це просто черговий ******* від рудого клоуна