Трамп уперше з моменту повернення до влади надішле зброю Україні, - Reuters

Президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Reuters.

"Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України", - йдеться в матеріалі.

Одне з джерел видання розповіло, що вартість нового пакета військової допомоги може становити близько $300 млн.

Також зазначається, що до пакета можуть увійти ракети для ЗРК Patriot і ракети середньої дальності, але рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено.

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Як зазначає Reuters, досі адміністрація Трампа постачала Україні лише зброю, дозволену під час президентства Джо Байдена, який був давнім прихильником Києва.

В агентстві нагадують, що президентські повноваження зі скорочення запасів дозволяють главі Білого дому використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.

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