В НАТО обсуждают, как ускорить поставки американского оружия Украине, - NYT
Страны НАТО разработали новый способ предоставления Украине критически важного американского вооружения для ее борьбы против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.
Один из вариантов - создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.
"Главная цель - не ждать, пока оружие изготовят, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру", - говорится в статье.
Важно, что союзники также могут отдавать Украине свое вооружение, получая приоритет на покупку. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot вместо трех, отправленных ВСУ.
Издание отмечает, что США опасаются, что изъятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке. Одновременно в Европе усиливаются тревоги в отношении России. Глава французской армии генерал Тьерри Бюркар заявил, что Путин считает Францию своим главным противником в Европе.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".
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