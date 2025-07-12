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Новости Помощь Украине
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В НАТО обсуждают, как ускорить поставки американского оружия Украине, - NYT

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Страны НАТО разработали новый способ предоставления Украине критически важного американского вооружения для ее борьбы против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

Один из вариантов - создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.

"Главная цель - не ждать, пока оружие изготовят, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру", - говорится в статье.

Важно, что союзники также могут отдавать Украине свое вооружение, получая приоритет на покупку. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot вместо трех, отправленных ВСУ.

Издание отмечает, что США опасаются, что изъятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке. Одновременно в Европе усиливаются тревоги в отношении России. Глава французской армии генерал Тьерри Бюркар заявил, что Путин считает Францию своим главным противником в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работаем с партнерами над новыми поставками и производством оружия, есть хорошие договоренности, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

НАТО (10198) оружие (10325) США (27467) Трамп Дональд (5947)


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Топ комментарии
+4
а ще більш ілюстративне фото ніяк ? ))

ви б ще лук зі стрілами фото доклали
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12.07.2025 09:36 Ответить
+3
не виключено що до 2030 року рішення назріє???
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12.07.2025 09:35 Ответить
+3
Все просто - менше обговорювати та швидше везти.
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12.07.2025 09:44 Ответить
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не виключено що до 2030 року рішення назріє???
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12.07.2025 09:35 Ответить
Пустоголовому аби,що перднути.Ботва тупа визначтесь,коли допомога йде це теж погано?
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12.07.2025 10:10 Ответить
Ботяра, ти трампа за гроші любиш чи по скудоумію? Бо нормальна людина, після його художеств, як мінімум промовчить...
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12.07.2025 11:17 Ответить
а ще більш ілюстративне фото ніяк ? ))

ви б ще лук зі стрілами фото доклали
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12.07.2025 09:36 Ответить
Наша мета - обдурити ворога.
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12.07.2025 10:24 Ответить
Трамп надіється шо Європа оплатить і зброя піде в Україну
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12.07.2025 09:39 Ответить
Все просто - менше обговорювати та швидше везти.
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12.07.2025 09:44 Ответить
Спочатку ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ.
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12.07.2025 10:51 Ответить
Треба їх на стажировку до кім чен ина відправити
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12.07.2025 10:01 Ответить
По твоєму ЗСУ воює відосиками оманського?
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12.07.2025 10:11 Ответить
тобто всі ці роки зброю особливо ніхто і не виготовляв... ну думали США дасть. коли Трумп краник перекрив - то все... коли відкрив, почалася імітація бурхливих прискорень
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12.07.2025 10:05 Ответить
Два тижні вистачить?
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12.07.2025 10:08 Ответить
НАТО висловлює Україні глибоке занепокоєння систематичними дроновими атаками на міста! Поки в Україні гинуть мирні, в НАТО занепокоюються!
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12.07.2025 10:24 Ответить
Алексус Гринкевич - головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американець білоруського походження.
Сябри - люди чесні, виконують свою роботу сумлінно. Діло буде
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12.07.2025 11:19 Ответить
 
 