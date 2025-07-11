Работаем с партнерами над новой поставкой и производством оружия, есть хорошие договоренности, - Зеленский. ВИДЕО
Украина работает с партнерами над новыми поставками и над большим производством оружия в Украине.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что сегодня, 11 июля, он говорил с военными.
"Докладывали по фронту, по нашим операциям. Благодарен всем нашим воинам за стойкость", - сказал президент.
По словам Зеленского, сейчас Украина работает с партнерами над новыми поставками вооружения.
"Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии. Есть хорошие договоренности уже, ожидаем еще договоренностей. Будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - заявил глава государства.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что по всем докладам поставки помощи от США восстановлены.
"Есть политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать", - сказал президент.
Также глава государства добавил, что "ожидает детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении".
"Выводы будут - персональные кадровые выводы", - заявил Зеленский.
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