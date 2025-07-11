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Работаем с партнерами над новой поставкой и производством оружия, есть хорошие договоренности, - Зеленский. ВИДЕО

Украина работает с партнерами над новыми поставками и над большим производством оружия в Украине.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что сегодня, 11 июля, он говорил с военными.

"Докладывали по фронту, по нашим операциям. Благодарен всем нашим воинам за стойкость", - сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас Украина работает с партнерами над новыми поставками вооружения.

"Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии. Есть хорошие договоренности уже, ожидаем еще договоренностей. Будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - заявил глава государства.

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Кроме этого, Зеленский рассказал, что по всем докладам поставки помощи от США восстановлены.

"Есть политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать", - сказал президент.

Также глава государства добавил, что "ожидает детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении".

"Выводы будут - персональные кадровые выводы", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21201) оружие (10321) помощь (7970)


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Я заплутався....
Постачання домовленостей, меморандумів та коаліцій чи нарешті чогось реального?
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11.07.2025 20:19 Ответить
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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11.07.2025 20:30 Ответить
ПаХАРІ з 2019 року?? Можливо, пересидент з кодлом, і екс-голову Нацбанку зустріне, з грошима виведеними з України??
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11.07.2025 20:32 Ответить
Зєля, не дури мудрий український на̀ріт. Вся українська зброя захована під асфальтом!
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11.07.2025 20:47 Ответить
Вилізло недолуге!!!
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11.07.2025 20:58 Ответить
Єдині домовленості "рашистського слуги", котрі працють щодня в реальному житті України ,та її народу є "оманські з куйлом".Результат- окупована велика частина України.сотні тисяч вбитих і покалічених,мільйони покинули Україну і "зелене пограбування" на всьому до чого доторкаються внутрішні вороги України...
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11.07.2025 21:17 Ответить
Саме страшне не те що йому вже ніхто не вірить,а те що зе знає що йому ніхто не вірить вже і все одно бреше
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11.07.2025 21:21 Ответить
 
 