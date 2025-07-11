Кубилюс: Еврокомиссия не может покупать оружие для Украины, но страны-члены имеют такую возможность
Европейская комиссия не имеет полномочий покупать оружие у США для Украины или любого другого государства, однако государства-члены ЕС могут это делать по своему усмотрению.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Некоторые страны-члены сейчас, например, Германия, по крайней мере то, что известно из публичной информации, ведет интенсивный диалог с администрацией президента США о закупке некоторых видов вооружений, включая системы Patriot, именно для Украины", - отметил Кубилюс.
Комментируя долгосрочную поддержку Киева, он отметил, что в Евросоюзе продолжаются дискуссии относительно финансовых гарантий в рамках будущего бюджета на 2028-2034 годы.
Кубилюс также заявил, что сейчас обсуждаются возможности, которые дает кредитный механизм SAFE, а также идея совместных закупок продукции украинского ОПК для нужд ВСУ.
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