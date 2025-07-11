Кубілюс: Єврокомісія не може купувати зброю для України, але країни-члени мають таку змогу

Європейська комісія не має повноважень купувати зброю у США для України чи будь-якої іншої держави, проте держави-члени ЄС можуть це робити на власний розсуд.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Деякі країни-члени зараз, наприклад, Німеччина, принаймні те що відомо з публічної інформації, веде інтенсивний діалог з адміністрацією президента США про закупівлю деяких видів озброєнь, включаючи системи Patriot, саме для України", - зауважив Кубілюс.

Коментуючи довгострокову підтримку Києва, він зазначив, що в Євросоюзі тривають дискусії щодо фінансових гарантій у межах майбутнього бюджету на 2028-2034 роки.

Кубілюс також заявив, що нині обговорюються можливості, які дає кредитний механізм SAFE, а також ідея спільних закупівель продукції українського ОПК для потреб ЗСУ.

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