Еврокомиссия предложит "плавающее" ограничение цен на российскую нефть, – Reuters

Европейская Комиссия хочет предложить плавающее ограничение цен на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций против России.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать ограничения цен на российскую сырую нефть на основе изменений мировой цены на нефть.

Впрочем, закон еще пересматривается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен для его адаптации к мировым ценам на сырую нефть.

Пока непонятно, каким будет ограничение, но начальной точкой будет чуть больше $45 за баррель.

Такая идея возникла после того, как некоторые страны-члены Европейского Союза выступили против жесткого снижения предельной цены с $60 до $45 за баррель, предложенного Еврокомиссией в июне.

Ограничение запрещает торговлю российской сырой нефтью, перевозимой танкерами, если цена превышает $60 за баррель, и запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже ограничения цены.

Что известно о 18 пакете санкций ЕС против России

Однако даже если послам ЕС удастся договориться о пересмотренном механизме ограничения цен, Словакия выступает против пакета санкций из-за своих опасений относительно плана ЕС прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года. Для принятия санкций ЕС требуется единодушие.

Кроме того, сообщалось, что Эстония может наложить вето на принятие 18 санкционного пакета Европейского Союза против России, если из него будет исключен пункт о снижении ценового ограничения на российскую нефть.

Ранее стало известно, что послы страны Европейского Союза (Coreper) во второй раз рассмотрели вопрос принятия 18 пакета санкций ЕС против России на заседании в Брюсселе 4 июля, однако не смогли его одобрить из-за позиции Словакии.

10 июля сообщалось, что Словакия продолжит блокировать принятие нового, 18 пакета санкций Евросоюза против России, пока не получит четких гарантий того, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

Как сообщалось, 10 июня Еврокомиссия представила свои предложения для 18 пакета санкций ЕС против России.

В частности, предлагается ввести ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц, а также снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и расширить ограничения в отношении "теневого флота" РФ.

Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против проектов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", чтобы сделать невозможным возобновление их работы, отключить еще 22 российских банка от SWIFT, ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов, а также запретить экспорт товаров в РФ на сумму более 2,5 миллиарда евро в год.