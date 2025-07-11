Працюємо з партнерами над новим постачанням та виробництвом зброї, є хороші домовленості, - Зеленський. ВIДЕО

Україна працює з партнерами над новим постачанням та над більшим виробництвом зброї в Україні.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні 11 липня він говорив із військовими.

"Доповідали по фронту, по наших операціях. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість", - сказав президент.

За словами Зеленського, зараз Україна працює з партнерами над новим постачанням озброєння.

"Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей. Будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - заявив очільник держави.

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Окрім цього, Зеленський розповів, що за всіма доповідями постачання допомоги від США відновлене.

"Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", - сказав президент.

Також глава держави додав, що "очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

"Висновки будуть – персональні кадрові висновки", - заявив Зеленський.

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