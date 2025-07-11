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Працюємо з партнерами над новим постачанням та виробництвом зброї, є хороші домовленості, - Зеленський. ВIДЕО

Україна працює з партнерами над новим постачанням та над більшим виробництвом зброї в Україні.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні 11 липня він говорив із військовими.

"Доповідали по фронту, по наших операціях. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість", - сказав президент.

За словами Зеленського, зараз Україна працює з партнерами над новим постачанням озброєння.

"Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей. Будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - заявив очільник держави.

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Окрім цього, Зеленський розповів, що за всіма доповідями постачання допомоги від США відновлене.

"Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", - сказав президент.

Також глава держави додав, що "очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

"Висновки будуть – персональні кадрові висновки", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24708) зброя (7602) допомога (8560)


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Топ коментарі
+7
Я заплутався....
Постачання домовленостей, меморандумів та коаліцій чи нарешті чогось реального?
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11.07.2025 20:19 Відповісти
+7
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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11.07.2025 20:30 Відповісти
+2
Зєля, не дури мудрий український на̀ріт. Вся українська зброя захована під асфальтом!
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11.07.2025 20:47 Відповісти
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Я заплутався....
Постачання домовленостей, меморандумів та коаліцій чи нарешті чогось реального?
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11.07.2025 20:19 Відповісти
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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11.07.2025 20:30 Відповісти
ПаХАРІ з 2019 року?? Можливо, пересидент з кодлом, і екс-голову Нацбанку зустріне, з грошима виведеними з України??
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11.07.2025 20:32 Відповісти
Зєля, не дури мудрий український на̀ріт. Вся українська зброя захована під асфальтом!
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11.07.2025 20:47 Відповісти
Вилізло недолуге!!!
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11.07.2025 20:58 Відповісти
Єдині домовленості "рашистського слуги", котрі працють щодня в реальному житті України ,та її народу є "оманські з куйлом".Результат- окупована велика частина України.сотні тисяч вбитих і покалічених,мільйони покинули Україну і "зелене пограбування" на всьому до чого доторкаються внутрішні вороги України...
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11.07.2025 21:17 Відповісти
Саме страшне не те що йому вже ніхто не вірить,а те що зе знає що йому ніхто не вірить вже і все одно бреше
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11.07.2025 21:21 Відповісти
О
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11.07.2025 21:46 Відповісти
Вигони Єрмака і перестань балаболить.Працюєш,працюєш та не допрацьовуєш.Скільки вже тих обіцянок було від тебе-спагетті не успіваєш з вух знімати.
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11.07.2025 21:52 Відповісти
воно реального нічого не може і не вміє... язик як помело...
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11.07.2025 21:58 Відповісти
ОХ ТЫ БУБОЧЬКА СВЯТОЙ!АХХХХХ!!!ВСЕ НАКОЛЕНИ И ПО ГРИВНИКУ ЕМУ НА СУПЧИК!!!!!!!МОЛОДЕЦ МЫ ТЕБЯ ВСЕ ЛЮБИМ!!!!!!!БУБОЧЬКА!!!!!НЕВОРУЕШ НЕ СКРЫВАЕШ КОРУПЦИОНЕРОВ И Т.П.!!!!!!СЛАВА ЗЕЛЕНСКЛМУ!!!!!ПАМЯТНИК СРОЧНО ГА МАЙДАНЕ!!!!!!
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11.07.2025 22:18 Відповісти
 
 