Україна та країни "Рамштайну" розпочинають програму спільного виробництва зброї, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами –– в Україні та в країнах-учасницях Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
За його словами, Україна має безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою.
"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності", - зазначив Умєров.
Йдеться насамперед про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
Голова Міноборони зауважив, що усе вироблене на цих виробництвах озброєння до закінчення війни постачатиметься Силам оборони України.
"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", - наголосив він.
Умєров повідомив, що Міністерство оборони України й комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували 1 липня підприємствам оборонно-промислового комплексу України ключові положення чотирьох законопроєктів, які стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.
За його словами, перше голосування у Верховній Раді України щодо цього пакета змін відбудеться вже у липні.
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