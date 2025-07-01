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Україна та країни "Рамштайну" розпочинають програму спільного виробництва зброї, - Умєров

Україна та партнери формату Рамштайн запускають програму спільного виробництва зброї

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами –– в Україні та в країнах-учасницях Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

За його словами, Україна має безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою.

"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності", - зазначив Умєров.

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Йдеться насамперед про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Голова Міноборони зауважив, що усе вироблене на цих виробництвах озброєння до закінчення війни постачатиметься Силам оборони України.

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", - наголосив він.

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Умєров повідомив, що Міністерство оборони України й комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували 1 липня підприємствам оборонно-промислового комплексу України ключові положення чотирьох законопроєктів, які стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.

За його словами, перше голосування у Верховній Раді України щодо цього пакета змін відбудеться вже у липні.

Автор: 

зброя (7569) виробництво (1677) Умєров Рустем (683) Рамштайн (166)


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Топ коментарі
+2
Стільки всього Умеров анонсує, а на виході реально гучний пердь та недієздатні снаряди.
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01.07.2025 19:20 Відповісти
+1
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01.07.2025 19:27 Відповісти
+1
Але якщо додати потужний відкат, то результат досягнуто.
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01.07.2025 19:41 Відповісти
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А ти що зробив,чи тільки прокукурікав?
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01.07.2025 19:19 Відповісти
Стільки всього Умеров анонсує, а на виході реально гучний пердь та недієздатні снаряди.
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01.07.2025 19:20 Відповісти
Але якщо додати потужний відкат, то результат досягнуто.
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01.07.2025 19:41 Відповісти
То лиге запуск програми, а не виробництва.
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01.07.2025 19:20 Відповісти
Міністр який ні за що не відповідає ,головне друг Єрмака.
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01.07.2025 19:24 Відповісти
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01.07.2025 19:27 Відповісти
Все, окрім балістики. Балістика- табу, як кажуть зелені збоченці.
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01.07.2025 19:29 Відповісти
Воруй. Тебя прикроют!
"Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, - ЦПК Джерело: https://censor.net/n3560940
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01.07.2025 19:50 Відповісти
Фашисти (кацапи) повинні відчути наявність зброї на фронті,а не на марафоні.
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01.07.2025 19:57 Відповісти
только не "запустили" а "запланировали". как-то столько лет уже "планируют", наверное, если прям всех причастных планировщиков, министров-депутатов и ко оптом посадить с конфискацией с 22 го года, то уже б бабла на пару (подземных) заводов насобиралось. и чего то бы уже полетело в нужном направлении.
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01.07.2025 20:05 Відповісти
"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності" - на 3-м году полномасштабной войны это фактически призыв к высшей мере для всей законодательной и исполнительной власти, от участника и руководителя. США за три года склепали ядерную бомбу без нормальной теоретической базы и понимания что к чему, немцы клепали по 3000 одних только танков в год (а еще плюс всякие вундервафельные ракеты которые спокойно доставали до Лондона, самолеты и подводные лодки) - без микросхем, радаров, всякого приличного материаловедения и интернета, еще и под бомбежками всего и всея. у нас - оффшоры, казино, ломбарды, яйца по 17, оборонные линии только на бумаге, бракованные мины - и все на своих местах, успешно "работают" без глупых вопросов. потому что родной дом - он далеко, в Монако, Турции, США, а тут так - бизнес, который хотелось бы сохранить продать, но некому, госбабло.
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01.07.2025 20:16 Відповісти
 
 