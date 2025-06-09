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Новини Виробництво української зброї
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Умєров: "Зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні, допоки триватиме війна"

Україна вироблятиме зброю спільно з партнерами

Україна на засіданні "Рамштайн" 4 червня обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств, які  вироблятимуть зброю.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Громадське радіо.

Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в інших країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.

Я завжди говорив про це і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", - пояснив Умєров.

За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а Україна буде будувати підприємства в інших країнах.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося 28-ме засідання у форматі "Рамштайн", на якому був присутній і міністр оборони України Рустем Умєров.

Автор: 

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Чула чула, що ЕРМАК не схотів брати безпилотники, що виробляють у ЕС УКРАЇНЦІ .
Так що не бреши , Умеров
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09.06.2025 14:37 Відповісти
За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а Україна буде будувати підприємства в інших країнах. - звучить як типова маланська схема з розпилу бабла. Те ж саме що Україна одночасно здійснює імпорт і експорт електроенергії.
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09.06.2025 14:48 Відповісти
За тисячі років земна цивілізація про такий тандем не чула: "Ларьочники і зброя..."
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09.06.2025 14:49 Відповісти
Галантарєйщік (Умєров ) і кардінал (Рамштайн) -ето сіла...
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09.06.2025 15:20 Відповісти
Умєров, а хто цей твій банкет оплачуватиме?
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09.06.2025 15:17 Відповісти
уМєров, а де безпілотники??? тИ падла чув що зараз є " маленька проблема " з ними на фронті???? Рухайся падла!!!!
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09.06.2025 15:23 Відповісти
 
 