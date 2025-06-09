Умеров: "Оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине, пока будет продолжаться война"

Украина на заседании "Рамштайн" 4 июня обсудила с партнерами совместное строительство предприятий, которые будут производить оружие.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в других странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.

Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", - пояснил Умеров.

По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а Украина будет строить предприятия в других странах.

Напомним, в Брюсселе состоялось 28-е заседание в формате "Рамштайн", на котором присутствовал и министр обороны Украины Рустем Умеров.