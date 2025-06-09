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Новости Производство украинского оружия
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Умеров: "Оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине, пока будет продолжаться война"

Украина будет производить оружие совместно с партнерами

Украина на заседании "Рамштайн" 4 июня обсудила с партнерами совместное строительство предприятий, которые будут производить оружие.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в других странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.

Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", - пояснил Умеров.

По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а Украина будет строить предприятия в других странах.

Напомним, в Брюсселе состоялось 28-е заседание в формате "Рамштайн", на котором присутствовал и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Автор: 

оружие (10266) Умеров Рустем (574) Рамштайн (157)


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Топ комментарии
+3
За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а Україна буде будувати підприємства в інших країнах. - звучить як типова маланська схема з розпилу бабла. Те ж саме що Україна одночасно здійснює імпорт і експорт електроенергії.
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09.06.2025 14:48 Ответить
+2
Чула чула, що ЕРМАК не схотів брати безпилотники, що виробляють у ЕС УКРАЇНЦІ .
Так що не бреши , Умеров
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09.06.2025 14:37 Ответить
+1
Галантарєйщік (Умєров ) і кардінал (Рамштайн) -ето сіла...
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09.06.2025 15:20 Ответить
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Чула чула, що ЕРМАК не схотів брати безпилотники, що виробляють у ЕС УКРАЇНЦІ .
Так що не бреши , Умеров
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09.06.2025 14:37 Ответить
За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а Україна буде будувати підприємства в інших країнах. - звучить як типова маланська схема з розпилу бабла. Те ж саме що Україна одночасно здійснює імпорт і експорт електроенергії.
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09.06.2025 14:48 Ответить
Тут є один нюанс орки не вдарять ракетами по заводу західного концерну, яки має бізнес в раші, або співпрацює з ними.

А по наших заводах може багато чого прилетіти, тому їх розумніше будувати десь в Європі або в Азії (не в Китаї, де раптово можуть його відібрати, але є інші країни з дешевою кваліфікованою в електроніці робочою силою).
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09.06.2025 15:58 Ответить
За тисячі років земна цивілізація про такий тандем не чула: "Ларьочники і зброя..."
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09.06.2025 14:49 Ответить
Галантарєйщік (Умєров ) і кардінал (Рамштайн) -ето сіла...
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09.06.2025 15:20 Ответить
Умєров, а хто цей твій банкет оплачуватиме?
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09.06.2025 15:17 Ответить
уМєров, а де безпілотники??? тИ падла чув що зараз є " маленька проблема " з ними на фронті???? Рухайся падла!!!!
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09.06.2025 15:23 Ответить
Зовсім не факт, пан Умєров, зовсім не факт!
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09.06.2025 15:52 Ответить
торгуй лучше трусами зелёный человечек
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09.06.2025 16:53 Ответить
Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в інших країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.Умєров відповів-"нам покуй в якій державі світу оббирати український бюджет .та чистит кишені українців"
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09.06.2025 16:55 Ответить
 
 