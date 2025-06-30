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Новини Співпраця України та Німеччини
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В Україні вже працюють три німецькі оборонні компанії, невдовзі може додатися ще одна, - Зеленський

Володимир Зеленський

Наразі в Україні працюють три німецькі компанії оборонно-промислового комплексу. Невдовзі до них може приєднатися ще одна компанія.

Про це розповів президент Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і у найближчі дні ця кількість (компаній, - ред.) буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний "мілітарі хаб" і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три із цих компаній працюють в Україні",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що незабаром до цих трьох компаній може додатися ще одна. Про яку саме компанію йдеться очільник держави не уточнив.

"І про цю, четверту, компанію також окремо хотів з вами, пане міністре (звертається до Вадефуля, - ред.), проговорити", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що більшість із наданої Німеччиною фінансової допомоги цьогоріч має піти на вробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

Читайте також: Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Автор: 

Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) зброя (7567) виробництво (1675)


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А чому координати не назвав, якщо хотів показати, що щось знає?
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30.06.2025 19:02 Відповісти
Це в тєлєгє озвучить..
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30.06.2025 19:10 Відповісти
а на них працюють німці:
перераховую по прізвищях...
зрозумів - цей зелений бенефіс нескінченний,
здається і справді зелена секта націлилися на вибори...
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30.06.2025 19:04 Відповісти
Ішак переможе.За нього проголосують чиновники,силовики і прості люди-телепні,котрих більше,чим достатньо для перемоги.
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30.06.2025 19:08 Відповісти
не розумію як працюють ті всі опроси,
серед моїх друзів з якими спілкуюсь (Київ, людей приблизно 10)
за бубу жодного нема, сама матючня...
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30.06.2025 19:20 Відповісти
На Москву вже даже пару штук фанерних дронів не летить. Лупоглазий вилупок щось белькоче, для кого, для чего.... Ладно, забив ти свій смарагдовий болт на баллістику, так ти ж падло вже і на дрони забив.
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30.06.2025 19:17 Відповісти
Мабуть в офісі працюють, бо результату нуль!
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30.06.2025 19:21 Відповісти
А що з українським ВПК? Мільйони дронів, тисячі ракет, які оце неголене найвеличніше обіцяло минулого року, де вони? На даний час, з обіцяного янєлохом найдосвідчениішим, повинно було вже бути 1500 ракет та 4 мільйонів дронів (з тих 8млн, про які вони говорили).

"І шо? І де?" (с) найвеличніше (в спічі бубачки про доллар по 45 і те, що буде війна)
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30.06.2025 19:22 Відповісти
«Будьте добры, помедленнее! Я записываю...» (с)
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30.06.2025 19:25 Відповісти
 
 