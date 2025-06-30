В Україні вже працюють три німецькі оборонні компанії, невдовзі може додатися ще одна, - Зеленський

Наразі в Україні працюють три німецькі компанії оборонно-промислового комплексу. Невдовзі до них може приєднатися ще одна компанія.

Про це розповів президент Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і у найближчі дні ця кількість (компаній, - ред.) буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний "мілітарі хаб" і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три із цих компаній працюють в Україні",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що незабаром до цих трьох компаній може додатися ще одна. Про яку саме компанію йдеться очільник держави не уточнив.

"І про цю, четверту, компанію також окремо хотів з вами, пане міністре (звертається до Вадефуля, - ред.), проговорити", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що більшість із наданої Німеччиною фінансової допомоги цьогоріч має піти на вробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

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