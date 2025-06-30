Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Цьогоріч Німеччина збільшить допомогу Україні до 9 млрд євро.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який перебуває з візитом в Україні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку сьогодні в Європі робить саме Німеччина. Після збільшення допомоги – у цьому році це буде в межах 9 млрд євро – це дуже відчутна допомога, особливо в цей момент", - сказав глава держави.

Президент висловив сподівання, що більша частина з цих коштів піде на виробництво зброї в Україні.

"Ми концентрувались під час нашої дискусії з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також з міністром (оборони ФРН Борисом, - ред.) Пісторіусом на внутрішньому виробництві в Україні, особливо далекобійних дронів та інших наших можливостей, а також на копродакшені. Я дуже надіюсь, що велику частину з тих грошей, які були виділені Федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві",- заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

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