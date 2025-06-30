Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні
Цьогоріч Німеччина збільшить допомогу Україні до 9 млрд євро.
Про це заявив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який перебуває з візитом в Україні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Найбільшу підтримку сьогодні в Європі робить саме Німеччина. Після збільшення допомоги – у цьому році це буде в межах 9 млрд євро – це дуже відчутна допомога, особливо в цей момент", - сказав глава держави.
Президент висловив сподівання, що більша частина з цих коштів піде на виробництво зброї в Україні.
"Ми концентрувались під час нашої дискусії з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також з міністром (оборони ФРН Борисом, - ред.) Пісторіусом на внутрішньому виробництві в Україні, особливо далекобійних дронів та інших наших можливостей, а також на копродакшені. Я дуже надіюсь, що велику частину з тих грошей, які були виділені Федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві",- заявив Зеленський.
Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.
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Зупп дайош?
"Я дуже надіюсь" то яка математична дія?
- Вiннi, так десять на двох - буде по п'ять.
- Не знаю, ти як хочеш, а я своi сiм вже з'iв.
Ну да, цену покупного Петриота не скрыть.
А вот мины сделать на заводе по тыще евро, при цене болванки и тротила максимум в три сотни - это да.
Про що може дискутувати Зеленський, коли він без папірця два речення до купи скласти не здатен і меле таку хрінь, що мабуть сам себе не розуміє?
"дуже надіюсь, що велику частину з тих грошей, які були виділені Федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві"
Ага, щас. Сфокусувати на бездонних кишенях зелених ворюг...