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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Зеленський про допомогу від ФРН

Цьогоріч Німеччина збільшить допомогу Україні до 9 млрд євро.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який перебуває з візитом в Україні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку сьогодні в Європі робить саме Німеччина. Після збільшення допомоги – у цьому році це буде в межах 9 млрд євро – це дуже відчутна допомога, особливо в цей момент", - сказав глава держави.

Президент висловив сподівання, що більша частина з цих коштів піде на виробництво зброї в Україні.

"Ми концентрувались під час нашої дискусії з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також з міністром (оборони ФРН Борисом, - ред.) Пісторіусом на внутрішньому виробництві в Україні, особливо далекобійних дронів та інших наших можливостей, а також на копродакшені. Я дуже надіюсь, що велику частину з тих грошей, які були виділені Федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві",- заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

Читайте також: Вадефуль: Співпраця України з Німеччиною є козирем. Це для нас обопільна вигода

Автор: 

Німеччина (7523) зброя (7567) виробництво (1675)


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Топ коментарі
+7
Ятак дивлюсь поки ЗЕбіл біля керма то більшість грошей осяде у нього в кармані
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30.06.2025 17:54 Відповісти
+5
Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Зупп дайош?
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30.06.2025 17:54 Відповісти
+5
як так, що кишені вже повні, нема куди класти?
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30.06.2025 17:55 Відповісти
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Ятак дивлюсь поки ЗЕбіл біля керма то більшість грошей осяде у нього в кармані
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30.06.2025 17:54 Відповісти
Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Зупп дайош?
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30.06.2025 17:54 Відповісти
як так, що кишені вже повні, нема куди класти?
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30.06.2025 17:55 Відповісти
Більшість - це 4,501.000 ...чи як?
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30.06.2025 17:56 Відповісти
Більшість, то скіко? То ж арифметика від ЗЕ, там з долями та числами біда...
"Я дуже надіюсь" то яка математична дія?
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30.06.2025 17:57 Відповісти
- П'ятачок, я тут промутив десять дiжок з мьодом, по 7 на рило !
- Вiннi, так десять на двох - буде по п'ять.
- Не знаю, ти як хочеш, а я своi сiм вже з'iв.
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30.06.2025 18:00 Відповісти
Значит точно на распил-откат пойдет.

Ну да, цену покупного Петриота не скрыть.
А вот мины сделать на заводе по тыще евро, при цене болванки и тротила максимум в три сотни - это да.
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30.06.2025 17:58 Відповісти
Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні… а меншість мені😆
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30.06.2025 18:28 Відповісти
Хріново. ********
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30.06.2025 18:30 Відповісти
"під час нашої дискусії з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом"

Про що може дискутувати Зеленський, коли він без папірця два речення до купи скласти не здатен і меле таку хрінь, що мабуть сам себе не розуміє?

"дуже надіюсь, що велику частину з тих грошей, які були виділені Федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві"

Ага, щас. Сфокусувати на бездонних кишенях зелених ворюг...
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30.06.2025 18:35 Відповісти
все деньги должны уйти хрипатой просроченной лживой буратиновской морде и его любовнику хермаку на крипту
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30.06.2025 19:11 Відповісти
 
 