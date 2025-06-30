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Новости Помощь Украине от Германии
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Зеленский: Большинство из 9 миллиардов от Германии должно пойти на производство оружия в Украине

Зеленский о помощи от ФРГ

В этом году Германия увеличит помощь Украине до 9 млрд евро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, который находится с визитом в Украине, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наибольшую поддержку сегодня в Европе делает именно Германия. После увеличения помощи - в этом году это будет в пределах 9 млрд евро - это очень ощутимая помощь, особенно в этот момент", - сказал глава государства.

Президент выразил надежду, что большая часть из этих средств пойдет на производство оружия в Украине.

"Мы концентрировались во время нашей дискуссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с министром(обороны ФРГ Борисом, - ред.) Писториусом на внутреннем производстве в Украине, особенно дальнобойных дронов и других наших возможностей, а также на копродакшене. Я очень надеюсь, что большую часть из тех денег, которые были выделены Федеральным правительством Германии, можно будет сфокусировать именно на украинском производстве",- заявил Зеленский.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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Автор: 

Германия (7106) оружие (10288) производство (492)


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Ятак дивлюсь поки ЗЕбіл біля керма то більшість грошей осяде у нього в кармані
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30.06.2025 17:54 Ответить
Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні

Зупп дайош?
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30.06.2025 17:54 Ответить
як так, що кишені вже повні, нема куди класти?
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30.06.2025 17:55 Ответить
Більшість - це 4,501.000 ...чи як?
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30.06.2025 17:56 Ответить
Більшість, то скіко? То ж арифметика від ЗЕ, там з долями та числами біда...
"Я дуже надіюсь" то яка математична дія?
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30.06.2025 17:57 Ответить
- П'ятачок, я тут промутив десять дiжок з мьодом, по 7 на рило !
- Вiннi, так десять на двох - буде по п'ять.
- Не знаю, ти як хочеш, а я своi сiм вже з'iв.
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30.06.2025 18:00 Ответить
Значит точно на распил-откат пойдет.

Ну да, цену покупного Петриота не скрыть.
А вот мины сделать на заводе по тыще евро, при цене болванки и тротила максимум в три сотни - это да.
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30.06.2025 17:58 Ответить
Зеленський: Більшість із 9 мільярдів від Німеччини має піти на виробництво зброї в Україні… а меншість мені😆
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30.06.2025 18:28 Ответить
Хріново. ********
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30.06.2025 18:30 Ответить
 
 