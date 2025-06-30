Зеленский: Большинство из 9 миллиардов от Германии должно пойти на производство оружия в Украине

В этом году Германия увеличит помощь Украине до 9 млрд евро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, который находится с визитом в Украине, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наибольшую поддержку сегодня в Европе делает именно Германия. После увеличения помощи - в этом году это будет в пределах 9 млрд евро - это очень ощутимая помощь, особенно в этот момент", - сказал глава государства.

Президент выразил надежду, что большая часть из этих средств пойдет на производство оружия в Украине.

"Мы концентрировались во время нашей дискуссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с министром(обороны ФРГ Борисом, - ред.) Писториусом на внутреннем производстве в Украине, особенно дальнобойных дронов и других наших возможностей, а также на копродакшене. Я очень надеюсь, что большую часть из тех денег, которые были выделены Федеральным правительством Германии, можно будет сфокусировать именно на украинском производстве",- заявил Зеленский.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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