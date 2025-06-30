Вадефуль: Сотрудничество Украины с Германией является козырем. Это для нас обоюдная выгода

Германия планирует углублять военное сотрудничество с Украиной, в частности в части совместного производства вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, инфрмуе Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вадефуль сообщил, что стороны договорились об усилении оборонного партнерства, в том числе через запуск совместных проектов в сфере военной промышленности, что позволит Украине быстрее и самостоятельно производить вооружение.

Германский министр приехал в Киев вместе с делегацией представителей оборонной промышленности.

"Наше сотрудничество является козырем. Это логическое продолжение наших поставок материалов и техники и это для нас обоюдная выгода. Мы можем воспользоваться и вашим приобретенным опытом. Мы хотим помогать Украине для того, чтобы она вела переговоры с позиции силы", - подчеркнул Вадефуль.

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