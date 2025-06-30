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Новости Помощь Украине от Германии
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Вадефуль: Сотрудничество Украины с Германией является козырем. Это для нас обоюдная выгода

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Германия планирует углублять военное сотрудничество с Украиной, в частности в части совместного производства вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, инфрмуе Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вадефуль сообщил, что стороны договорились об усилении оборонного партнерства, в том числе через запуск совместных проектов в сфере военной промышленности, что позволит Украине быстрее и самостоятельно производить вооружение.

Германский министр приехал в Киев вместе с делегацией представителей оборонной промышленности.

"Наше сотрудничество является козырем. Это логическое продолжение наших поставок материалов и техники и это для нас обоюдная выгода. Мы можем воспользоваться и вашим приобретенным опытом. Мы хотим помогать Украине для того, чтобы она вела переговоры с позиции силы", - подчеркнул Вадефуль.

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Автор: 

Германия (7106) Вадефуль Иоганн (30)


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Нуж бо, ******** заПодляцьки та парашні боти, обсерті партнера, цього німця який разом з Мерцем вде почаа натягувати кацапам їх око на їх седаліще.
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30.06.2025 14:32 Ответить
Українців та німців гени ближче Чем з угро фінами .
Давно пора було плотно працювати з німцями британцями і французами ,
АЛЕ УСЯ МИНУЛА ВЛАДА ********* заробляти у кацапів
І СКАЖИТЬ що я неправа
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30.06.2025 14:34 Ответить
Замість того щоб купувати Томагавки в непередбачуваного, ФРн вирішила розробити і випробувати крилаті ракети з дальністю в 2500 км спільно з Україною.
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30.06.2025 14:34 Ответить
❤️🇩🇪 !!!
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30.06.2025 15:07 Ответить
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, незважаючи на дії дикунів зкацаплених з Урядового кварталу зеленського!!
Оманське шобло, це не Україна!!
Слава Україні!!
Смерть московським окупантам!
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30.06.2025 15:13 Ответить
З легкої руки Трампа - почали козиряти
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30.06.2025 16:04 Ответить
 
 