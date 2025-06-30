Вадефуль: Співпраця України з Німеччиною є козирем. Це для нас обопільна вигода
Німеччина планує поглиблювати військову співпрацю з Україною, зокрема в частині спільного виробництва озброєння.
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вадефуль повідомив, що сторони домовилися про посилення оборонного партнерства, у тому числі через запуск спільних проєктів у сфері військової промисловості, що дозволить Україні швидше і самостійно виробляти озброєння.
Німецький міністр приїхав до Києва разом із делегацією представників оборонної промисловості.
"Наша співпраця є козирем. Це логічне продовження нашого постачання матеріалів і техніки і це для нас обопільна вигода. Ми можемо скористатися і вашим набутим досвідом. Ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили", - наголосив Вадефуль.
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Давно пора було плотно працювати з німцями британцями і французами ,
АЛЕ УСЯ МИНУЛА ВЛАДА ********* заробляти у кацапів
І СКАЖИТЬ що я неправа
Оманське шобло, це не Україна!!
Слава Україні!!
Смерть московським окупантам!