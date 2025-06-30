УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10079 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
436 5

Вадефуль: Співпраця України з Німеччиною є козирем. Це для нас обопільна вигода

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Німеччина планує поглиблювати військову співпрацю з Україною, зокрема в частині спільного виробництва озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вадефуль повідомив, що сторони домовилися про посилення оборонного партнерства, у тому числі через запуск спільних проєктів у сфері військової промисловості, що дозволить Україні швидше і самостійно виробляти озброєння.

Німецький міністр приїхав до Києва разом із делегацією представників оборонної промисловості.

"Наша співпраця є козирем. Це логічне продовження нашого постачання матеріалів і техніки і це для нас обопільна вигода. Ми можемо скористатися і вашим набутим досвідом. Ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили", - наголосив Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль

Автор: 

Німеччина (7523) Вадефуль Йоганн (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нуж бо, ******** заПодляцьки та парашні боти, обсерті партнера, цього німця який разом з Мерцем вде почаа натягувати кацапам їх око на їх седаліще.
показати весь коментар
30.06.2025 14:32 Відповісти
Українців та німців гени ближче Чем з угро фінами .
Давно пора було плотно працювати з німцями британцями і французами ,
АЛЕ УСЯ МИНУЛА ВЛАДА ********* заробляти у кацапів
І СКАЖИТЬ що я неправа
показати весь коментар
30.06.2025 14:34 Відповісти
Замість того щоб купувати Томагавки в непередбачуваного, ФРн вирішила розробити і випробувати крилаті ракети з дальністю в 2500 км спільно з Україною.
показати весь коментар
30.06.2025 14:34 Відповісти
❤️🇩🇪 !!!
показати весь коментар
30.06.2025 15:07 Відповісти
Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні, незважаючи на дії дикунів зкацаплених з Урядового кварталу зеленського!!
Оманське шобло, це не Україна!!
Слава Україні!!
Смерть московським окупантам!
показати весь коментар
30.06.2025 15:13 Відповісти
 
 