В Украине уже работают три немецкие оборонные компании, вскоре может добавиться еще одна, - Зеленский
Сейчас в Украине работают три немецкие компании оборонно-промышленного комплекса. Вскоре к ним может присоединиться еще одна компания.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что сегодня на этой встрече к нам присоединятся пять представителей крупных немецких компаний оборонно-промышленного комплекса, и в ближайшие дни это количество (компаний. - Ред.) будет до 20. Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий "милитари хаб" и в Украине, и не только. Для нас важно, что уже три из этих компаний работают в Украине",- сказал глава государства.
Зеленский добавил, что вскоре к этим трем компаниям может добавиться еще одна. О какой именно компании идет речь глава государства не уточнил.
"И об этой, четвертой, компании также отдельно хотел с вами, господин министр (обращается к Вадефул. - Ред.), проговорить", - сказал президент.
Ранее Зеленский заявил, что большинство из предоставленной Германией финансовой помощи в этом году должно пойти на производство оружия в Украине.
Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.
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перераховую по прізвищях...
зрозумів - цей зелений бенефіс нескінченний,
здається і справді зелена секта націлилися на вибори...
серед моїх друзів з якими спілкуюсь (Київ, людей приблизно 10)
за бубу жодного нема, сама матючня...
Причому не враховують тільки по 2 пунктах 1."+/-" ; 2. кількість.
А от для оплати є ще 3 пункт. Справжня кількість опитаних.
Таким чином замовник отримує 2 підсумки - для ПІАРу і справжній
"І шо? І де?" (с) найвеличніше (в спічі бубачки про доллар по 45 і те, що буде війна)
Як в Херсоні,були вигуки на фоні "як ти про#бав Херсон?!!!", і що? Почув?!
Чи для вумного наріду, щоб думав що все пучком як у потапа з каменською.
Ох не того на посаді "президент" мародьором наивали!