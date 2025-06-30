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Новости Сотрудничество Украины и Германии
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В Украине уже работают три немецкие оборонные компании, вскоре может добавиться еще одна, - Зеленский

Владимир Зеленский

Сейчас в Украине работают три немецкие компании оборонно-промышленного комплекса. Вскоре к ним может присоединиться еще одна компания.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что сегодня на этой встрече к нам присоединятся пять представителей крупных немецких компаний оборонно-промышленного комплекса, и в ближайшие дни это количество (компаний. - Ред.) будет до 20. Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий "милитари хаб" и в Украине, и не только. Для нас важно, что уже три из этих компаний работают в Украине",- сказал глава государства.

Зеленский добавил, что вскоре к этим трем компаниям может добавиться еще одна. О какой именно компании идет речь глава государства не уточнил.

"И об этой, четвертой, компании также отдельно хотел с вами, господин министр (обращается к Вадефул. - Ред.), проговорить", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что большинство из предоставленной Германией финансовой помощи в этом году должно пойти на производство оружия в Украине.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

Читайте также: Зеленский: Большинство из 9 миллиардов от Германии должно пойти на производство оружия в Украине

Автор: 

Германия (7106) Зеленский Владимир (21090) оружие (10288) производство (493)


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Топ комментарии
+10
А чому координати не назвав, якщо хотів показати, що щось знає?
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30.06.2025 19:02 Ответить
+5
а на них працюють німці:
перераховую по прізвищях...
зрозумів - цей зелений бенефіс нескінченний,
здається і справді зелена секта націлилися на вибори...
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30.06.2025 19:04 Ответить
+3
А що з українським ВПК? Мільйони дронів, тисячі ракет, які оце неголене найвеличніше обіцяло минулого року, де вони? На даний час, з обіцяного янєлохом найдосвідчениішим, повинно було вже бути 1500 ракет та 4 мільйонів дронів (з тих 8млн, про які вони говорили).

"І шо? І де?" (с) найвеличніше (в спічі бубачки про доллар по 45 і те, що буде війна)
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30.06.2025 19:22 Ответить
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А чому координати не назвав, якщо хотів показати, що щось знає?
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30.06.2025 19:02 Ответить
Це в тєлєгє озвучить..
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30.06.2025 19:10 Ответить
Перша лядіна озвучить. Не в перший раз.
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30.06.2025 19:33 Ответить
а на них працюють німці:
перераховую по прізвищях...
зрозумів - цей зелений бенефіс нескінченний,
здається і справді зелена секта націлилися на вибори...
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30.06.2025 19:04 Ответить
Ішак переможе.За нього проголосують чиновники,силовики і прості люди-телепні,котрих більше,чим достатньо для перемоги.
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30.06.2025 19:08 Ответить
не розумію як працюють ті всі опроси,
серед моїх друзів з якими спілкуюсь (Київ, людей приблизно 10)
за бубу жодного нема, сама матючня...
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30.06.2025 19:20 Ответить
Як працюють? Дуууже просто! Є заказ і щоб його виконати ПРОСТО НЕ ВРАХОВУЮТЬ "нетипові" відповіді (от те "саме матюча", як ви написали).
Причому не враховують тільки по 2 пунктах 1."+/-" ; 2. кількість.
А от для оплати є ще 3 пункт. Справжня кількість опитаних.
Таким чином замовник отримує 2 підсумки - для ПІАРу і справжній
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30.06.2025 19:52 Ответить
На Москву вже даже пару штук фанерних дронів не летить. Лупоглазий вилупок щось белькоче, для кого, для чего.... Ладно, забив ти свій смарагдовий болт на баллістику, так ти ж падло вже і на дрони забив.
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30.06.2025 19:17 Ответить
Мабуть в офісі працюють, бо результату нуль!
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30.06.2025 19:21 Ответить
А що з українським ВПК? Мільйони дронів, тисячі ракет, які оце неголене найвеличніше обіцяло минулого року, де вони? На даний час, з обіцяного янєлохом найдосвідчениішим, повинно було вже бути 1500 ракет та 4 мільйонів дронів (з тих 8млн, про які вони говорили).

"І шо? І де?" (с) найвеличніше (в спічі бубачки про доллар по 45 і те, що буде війна)
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30.06.2025 19:22 Ответить
«Будьте добры, помедленнее! Я записываю...» (с)
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30.06.2025 19:25 Ответить
Ніколи не зрозумію таких балаболів Іде жорстока війна,а для перемоги фашистів тайни виготовлення зброї це ,також, зброя. Невже немає нікого оточуючих президента,хто має чітко сказати---це не сцена 95 кварталу!
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30.06.2025 19:37 Ответить
Всіх,хто міг таке казати усунули від тіла,щоб не почув!
Як в Херсоні,були вигуки на фоні "як ти про#бав Херсон?!!!", і що? Почув?!
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30.06.2025 19:56 Ответить
Молодець. Це щоб орки не заморачувались, не шукали агентів.
Чи для вумного наріду, щоб думав що все пучком як у потапа з каменською.
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30.06.2025 19:38 Ответить
Навіть до найбільш вумних з наріду,вже доходить що краде,але вони ще не вірять що це зєля.
Ох не того на посаді "президент" мародьором наивали!
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30.06.2025 20:01 Ответить
уова, для твоєї ленкі - скумбрія вже по шість, або навіть по - п'ять - нехеай скине координати - ну як у старі, допрезедентськи часи - от були часи - заробила мілони доларів на твоїх виборцях Хоча ти, щлімазел, давно її, ну для своїх дітей, випередив - зброя- хрін вам, яйця - хрін вам(хоча і це для військових - забагато), аптечки - хрін вам, бетоні укріпрайьони - хрін вам, нові цвинтарі - так - на сотні тисяч тіл.
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30.06.2025 20:05 Ответить
 
 