В Украине уже работают три немецкие оборонные компании, вскоре может добавиться еще одна, - Зеленский

Сейчас в Украине работают три немецкие компании оборонно-промышленного комплекса. Вскоре к ним может присоединиться еще одна компания.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что сегодня на этой встрече к нам присоединятся пять представителей крупных немецких компаний оборонно-промышленного комплекса, и в ближайшие дни это количество (компаний. - Ред.) будет до 20. Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий "милитари хаб" и в Украине, и не только. Для нас важно, что уже три из этих компаний работают в Украине",- сказал глава государства.

Зеленский добавил, что вскоре к этим трем компаниям может добавиться еще одна. О какой именно компании идет речь глава государства не уточнил.

"И об этой, четвертой, компании также отдельно хотел с вами, господин министр (обращается к Вадефул. - Ред.), проговорить", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что большинство из предоставленной Германией финансовой помощи в этом году должно пойти на производство оружия в Украине.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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