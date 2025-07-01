Украина и страны "Рамштайна" начинают программу совместного производства оружия, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участницах Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, Украина имеет бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, и возможность испытывать все это непосредственно на поле боя.

"Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности", - отметил Умеров.

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Речь идет, прежде всего, о создании новых заводов и производственных площадок - как на территории Украины, так и за рубежом - в странах-участниках Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны отметил, что все произведенное на этих производствах вооружение до окончания войны будет поставляться Силам обороны Украины.

"Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина - равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", - подчеркнул он.

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Умеров сообщил, что Министерство обороны Украины и комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили 1 июля предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины ключевые положения четырех законопроектов, которые касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства.

По его словам, первое голосование в Верховной Раде Украины по этому пакету изменений состоится уже в июле.