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Украина и страны "Рамштайна" начинают программу совместного производства оружия, - Умеров

Украина и партнеры формата Рамштайн запускают программу совместного производства оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участницах Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, Украина имеет бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, и возможность испытывать все это непосредственно на поле боя.

"Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности", - отметил Умеров.

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Речь идет, прежде всего, о создании новых заводов и производственных площадок - как на территории Украины, так и за рубежом - в странах-участниках Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны отметил, что все произведенное на этих производствах вооружение до окончания войны будет поставляться Силам обороны Украины.

"Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина - равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", - подчеркнул он.

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Умеров сообщил, что Министерство обороны Украины и комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили 1 июля предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины ключевые положения четырех законопроектов, которые касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства.

По его словам, первое голосование в Верховной Раде Украины по этому пакету изменений состоится уже в июле.

Автор: 

оружие (10290) производство (494) Умеров Рустем (601) Рамштайн (158)


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Топ комментарии
+2
Стільки всього Умеров анонсує, а на виході реально гучний пердь та недієздатні снаряди.
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01.07.2025 19:20 Ответить
+1
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01.07.2025 19:27 Ответить
+1
Але якщо додати потужний відкат, то результат досягнуто.
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01.07.2025 19:41 Ответить
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А ти що зробив,чи тільки прокукурікав?
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01.07.2025 19:19 Ответить
Стільки всього Умеров анонсує, а на виході реально гучний пердь та недієздатні снаряди.
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01.07.2025 19:20 Ответить
Але якщо додати потужний відкат, то результат досягнуто.
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01.07.2025 19:41 Ответить
То лиге запуск програми, а не виробництва.
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01.07.2025 19:20 Ответить
Міністр який ні за що не відповідає ,головне друг Єрмака.
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01.07.2025 19:24 Ответить
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01.07.2025 19:27 Ответить
Все, окрім балістики. Балістика- табу, як кажуть зелені збоченці.
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01.07.2025 19:29 Ответить
Воруй. Тебя прикроют!
"Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, - ЦПК Джерело: https://censor.net/n3560940
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01.07.2025 19:50 Ответить
Фашисти (кацапи) повинні відчути наявність зброї на фронті,а не на марафоні.
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01.07.2025 19:57 Ответить
только не "запустили" а "запланировали". как-то столько лет уже "планируют", наверное, если прям всех причастных планировщиков, министров-депутатов и ко оптом посадить с конфискацией с 22 го года, то уже б бабла на пару (подземных) заводов насобиралось. и чего то бы уже полетело в нужном направлении.
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01.07.2025 20:05 Ответить
"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності" - на 3-м году полномасштабной войны это фактически призыв к высшей мере для всей законодательной и исполнительной власти, от участника и руководителя. США за три года склепали ядерную бомбу без нормальной теоретической базы и понимания что к чему, немцы клепали по 3000 одних только танков в год (а еще плюс всякие вундервафельные ракеты которые спокойно доставали до Лондона, самолеты и подводные лодки) - без микросхем, радаров, всякого приличного материаловедения и интернета, еще и под бомбежками всего и всея. у нас - оффшоры, казино, ломбарды, яйца по 17, оборонные линии только на бумаге, бракованные мины - и все на своих местах, успешно "работают" без глупых вопросов. потому что родной дом - он далеко, в Монако, Турции, США, а тут так - бизнес, который хотелось бы сохранить продать, но некому, госбабло.
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01.07.2025 20:16 Ответить
 
 