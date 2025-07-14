Германия больше не может отправить Украине системы ПВО Patriot: их осталось слишком мало, - Писториус
Германия больше не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостатка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По словам министра, из имеющихся 12 систем Patriot три уже были переданы Украине, еще две находятся в аренде у Польши, а по меньшей мере одна используется для обслуживания или учений. Таким образом, в распоряжении Бундесвера осталось только шесть систем.
"Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем предоставить больше", - отметил Писториус.
В то же время он сообщил, что планирует встречу в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом, во время которой будет обсуждаться поддержка европейских союзников и возможность закупки двух американских систем Patriot для передачи Украине.
Отдельно глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus.
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- Schob bulo!
Ми на наших молимось..донимо...
"з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати" ...як цілі НАТО ?...п'єте каву ?!.. ви обсираєтесь коли прості танкери тіньового флоту проходять поряд ... а коли падає Шахед на території НАТО - встромляєте голову в пісок
ЕС крутять на бую фіцо та орбан...ну просто нікчемні
Проблема в тому, що:
1) вони НЕ готові і не встигнуть хоч щось путнє зробити;
2) не бачу варіантів, щоб Балтія сама відбилася і уникла окупації.
Єдиний варіант уникнути цього -- наступ України де небудь на півдні.
Але для цього потрібно зброї Х5...х10.
Тауруси теж, курвамать.