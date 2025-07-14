Германия больше не может отправить Украине системы ПВО Patriot: их осталось слишком мало, - Писториус

Германия больше не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, из имеющихся 12 систем Patriot три уже были переданы Украине, еще две находятся в аренде у Польши, а по меньшей мере одна используется для обслуживания или учений. Таким образом, в распоряжении Бундесвера осталось только шесть систем.

"Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем предоставить больше", - отметил Писториус.

В то же время он сообщил, что планирует встречу в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом, во время которой будет обсуждаться поддержка европейских союзников и возможность закупки двух американских систем Patriot для передачи Украине.

Отдельно глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus.

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