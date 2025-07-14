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Новости Patriot для Украины
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Германия больше не может отправить Украине системы ПВО Patriot: их осталось слишком мало, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Германия больше не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, из имеющихся 12 систем Patriot три уже были переданы Украине, еще две находятся в аренде у Польши, а по меньшей мере одна используется для обслуживания или учений. Таким образом, в распоряжении Бундесвера осталось только шесть систем.

"Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем предоставить больше", - отметил Писториус.

В то же время он сообщил, что планирует встречу в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом, во время которой будет обсуждаться поддержка европейских союзников и возможность закупки двух американских систем Patriot для передачи Украине.

Отдельно глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot, - Трамп

Автор: 

Patriot (323) Писториус Борис (243)


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Топ комментарии
+8
- Пане Пісторіус! А нащо вам зараз Петріоти?
- Schob bulo!
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14.07.2025 07:02 Ответить
+7
Якщо Україна "ляже" то полякам і німцям патріот не допоможе і доведеться воювати з азіатами бюргерськими тілами на власній території. Пісторіус сподівається лише на те що "після нього хоч потоп". Мабуть у нього діти закінчена сволота...
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14.07.2025 07:09 Ответить
+6
Хочуть, щоб руські Івани знову гвалтували фрау в Берліні ?
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14.07.2025 07:09 Ответить
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❗️Трамп передасть Україні комплекси Patriot та ракети до них, - Reuters
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14.07.2025 06:58 Ответить
Неважливо скільки лишилось Петротів в Німеччині яка не веде бойових дій. Для ведення війни цих Петріотів все одно не вистачить, а для мирного часу ці Петріоти непотрібні. Половинчасті рішення Німеччини, роблять всю зовнішню політику ЄС нікчемною!
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14.07.2025 08:06 Ответить
- Пане Пісторіус! А нащо вам зараз Петріоти?
- Schob bulo!
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14.07.2025 07:02 Ответить
Тому що пан Пісторіус не пан Зеленський, Патріот на асфальт не міняє!
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14.07.2025 10:01 Ответить
Пісторіус це продовження політики меркель, шредера.....друзів путіна
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14.07.2025 07:03 Ответить
Перше, що спало на думку - їх усіх Меркель покусала.
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14.07.2025 07:57 Ответить
Вона їх всіх спромоглася зробити євнухами
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14.07.2025 08:15 Ответить
Якщо Україна "ляже" то полякам і німцям патріот не допоможе і доведеться воювати з азіатами бюргерськими тілами на власній території. Пісторіус сподівається лише на те що "після нього хоч потоп". Мабуть у нього діти закінчена сволота...
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14.07.2025 07:09 Ответить
Хочуть, щоб руські Івани знову гвалтували фрау в Берліні ?
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14.07.2025 07:09 Ответить
Придурки..якщо ми ляжемо, вам хана буде.

Ми на наших молимось..донимо...
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14.07.2025 07:13 Ответить
Німеччина воює з марсіанами ..їм конче потрібні Patriot

"з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати" ...як цілі НАТО ?...п'єте каву ?!.. ви обсираєтесь коли прості танкери тіньового флоту проходять поряд ... а коли падає Шахед на території НАТО - встромляєте голову в пісок

ЕС крутять на бую фіцо та орбан...ну просто нікчемні
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14.07.2025 07:16 Ответить
І Тауруси відмовились давати...
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14.07.2025 07:19 Ответить
давайте дочекаємось, майте терпіння...
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14.07.2025 07:20 Ответить
Шо там тьорки з Францією
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14.07.2025 07:33 Ответить
Новини про Тауруси і Патріоти мають один спільний знаменник: ЄС готується восени ц.р. до підарського косплею "золотого вересня" 1939 р. на Сувалки.
Проблема в тому, що:
1) вони НЕ готові і не встигнуть хоч щось путнє зробити;
2) не бачу варіантів, щоб Балтія сама відбилася і уникла окупації.
Єдиний варіант уникнути цього -- наступ України де небудь на півдні.
Але для цього потрібно зброї Х5...х10.
Тауруси теж, курвамать.
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14.07.2025 08:02 Ответить
Дам, не дам... Шапіто...
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14.07.2025 08:04 Ответить
Розвідка передала, що московити збираються пробиватись до Берліна у 26-му.
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14.07.2025 08:20 Ответить
"Пісторіусам" обов'язково заявляти кожного дня чого в них мало,або немає? Іноді мовчання дійсно краще ніж такі вис...ри...Ще б якісь військові потреби відкрив,демократ х...ров..раші і шпигунів не треба + наші "Безуглій" інфу підкидають щоденно....Співпраця у дії...
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14.07.2025 08:46 Ответить
щє одни кондоми
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14.07.2025 10:14 Ответить
 
 