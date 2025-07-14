Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot: їх залишилося занадто мало, - Пісторіус

Німеччина більше не може надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot через їх нестачу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами міністра, з наявних 12 систем Patriot три вже були передані Україні, ще дві перебувають в оренді у Польщі, а щонайменше одна використовується для обслуговування або навчань. Таким чином, у розпорядженні Бундесверу залишилось лише шість систем.

"Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати. Ми безумовно не можемо надати більше", — зазначив Пісторіус.

Водночас він повідомив, що планує зустріч у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом, під час якої обговорюватиметься підтримка європейських союзників та можливість закупівлі двох американських систем Patriot для передачі Україні.

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