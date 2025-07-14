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Новини Patriot для України
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Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot: їх залишилося занадто мало, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина більше не може надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot через їх нестачу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами міністра, з наявних 12 систем Patriot три вже були передані Україні, ще дві перебувають в оренді у Польщі, а щонайменше одна використовується для обслуговування або навчань. Таким чином, у розпорядженні Бундесверу залишилось лише шість систем.

"Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати. Ми безумовно не можемо надати більше", — зазначив Пісторіус.

Водночас він повідомив, що планує зустріч у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом, під час якої обговорюватиметься підтримка європейських союзників та можливість закупівлі двох американських систем Patriot для передачі Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot, - Трамп

Автор: 

Patriot (359) Пісторіус Борис (290)


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❗️Трамп передасть Україні комплекси Patriot та ракети до них, - Reuters
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14.07.2025 06:58 Відповісти
- Пане Пісторіус! А нащо вам зараз Петріоти?
- Schob bulo!
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14.07.2025 07:02 Відповісти
Пісторіус це продовження політики меркель, шредера.....друзів путіна
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14.07.2025 07:03 Відповісти
Якщо Україна "ляже" то полякам і німцям патріот не допоможе і доведеться воювати з азіатами бюргерськими тілами на власній території. Пісторіус сподівається лише на те що "після нього хоч потоп". Мабуть у нього діти закінчена сволота...
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14.07.2025 07:09 Відповісти
Хочуть, щоб руські Івани знову гвалтували фрау в Берліні ?
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14.07.2025 07:09 Відповісти
Придурки..якщо ми ляжемо, вам хана буде.

Ми на наших молимось..донимо...
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14.07.2025 07:13 Відповісти
Німеччина воює з марсіанами ..їм конче потрібні Patriot

"з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати" ...як цілі НАТО ?...п'єте каву ?!.. ви обсираєтесь коли прості танкери тіньового флоту проходять поряд ... а коли падає Шахед на території НАТО - встромляєте голову в пісок

ЕС крутять на бую фіцо та орбан...ну просто нікчемні
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14.07.2025 07:16 Відповісти
І Тауруси відмовились давати...
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14.07.2025 07:19 Відповісти
давайте дочекаємось, майте терпіння...
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14.07.2025 07:20 Відповісти
 
 