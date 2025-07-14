Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot: їх залишилося занадто мало, - Пісторіус
Німеччина більше не може надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot через їх нестачу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Financial Times заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами міністра, з наявних 12 систем Patriot три вже були передані Україні, ще дві перебувають в оренді у Польщі, а щонайменше одна використовується для обслуговування або навчань. Таким чином, у розпорядженні Бундесверу залишилось лише шість систем.
"Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати. Ми безумовно не можемо надати більше", — зазначив Пісторіус.
Водночас він повідомив, що планує зустріч у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом, під час якої обговорюватиметься підтримка європейських союзників та можливість закупівлі двох американських систем Patriot для передачі Україні.
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- Schob bulo!
Ми на наших молимось..донимо...
"з огляду на цілі НАТО, які ми повинні виконувати" ...як цілі НАТО ?...п'єте каву ?!.. ви обсираєтесь коли прості танкери тіньового флоту проходять поряд ... а коли падає Шахед на території НАТО - встромляєте голову в пісок
ЕС крутять на бую фіцо та орбан...ну просто нікчемні