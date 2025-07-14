Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України, - The Guardian
У Європі наразі тривають дискусії щодо придбання у США "більш ніж трьох" систем ППО Patriot для України.
Про це заявив речник уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, "з точки зору ЄС, переговори стосуються більш ніж трьох систем Patriot для України".
"Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме, і як вони будуть фінансуватися", - додав речник.
Він додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ" і що "ми мусимо посилити оборону України".
Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.
Також Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак.
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профінансуйте і надайте вже без "може" - люди гинуть кожен день.
ну клованське зелення краде, як останній день і вже не буде завтра...
ну в нас ідіот - а Европа що теж з глузду з'їхала?
вони ж завтра до вас прийдуть...
У нас скрізь корупція, Шабунін лише рота відкрив, як уже "пов'язали". А пенсії суддям, прокурорам, ментам і звичайно чиновникам, так сотні тисяч на членівека на місяць, ось би ці гроші та на армію, всю цю псярню посадити на пенсії 4-5 тисяч грн. на місяць.
розбиратся з зеленими клептоманами Україні.
не Европа ж ідіота відбулавила...
але спочятку - знищєні гнилозубі орки.
це у всіхніх інтересах - і України і Европи.
3 батареи ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины)+ дополнительно 4 ПУ(ФРГ)
3 батареи ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины) от США
1 батарея ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины) от Румынии
отдельно 5 ПУ Нидерланды
Потеряно в бою 2 ПУ из ФРГ(то, что известно)
Всего есть 35 ПУ, полный залп 140 ракет.
Для тех, кому интересно.