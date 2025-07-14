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Новини Patriot для України
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Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України, - The Guardian

Patriot для України. Скільки систем профінансує Європа

У Європі наразі тривають дискусії щодо придбання у США "більш ніж трьох" систем ППО Patriot для України.

Про це заявив речник уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, "з точки зору ЄС, переговори стосуються більш ніж трьох систем Patriot для України".

"Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме, і як вони будуть фінансуватися", - додав речник.

Він додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ" і що "ми мусимо посилити оборону України".

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Також Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot: їх залишилося занадто мало, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7573) Європа (1921) США (23773) Patriot (359)


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Топ коментарі
+1
хлопці, та ви і справді закоцали вже..
профінансуйте і надайте вже без "може" - люди гинуть кожен день.
ну клованське зелення краде, як останній день і вже не буде завтра...
ну в нас ідіот - а Европа що теж з глузду з'їхала?
вони ж завтра до вас прийдуть...
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14.07.2025 13:43 Відповісти
+1
Чому Європа має платити за Україну?
У нас скрізь корупція, Шабунін лише рота відкрив, як уже "пов'язали". А пенсії суддям, прокурорам, ментам і звичайно чиновникам, так сотні тисяч на членівека на місяць, ось би ці гроші та на армію, всю цю псярню посадити на пенсії 4-5 тисяч грн. на місяць.
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14.07.2025 13:55 Відповісти
+1
для того, що би Україна не впала і Европа не бачила кацапні у Польщі, чи там Германії...
розбиратся з зеленими клептоманами Україні.
не Европа ж ідіота відбулавила...
але спочятку - знищєні гнилозубі орки.
це у всіхніх інтересах - і України і Европи.
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14.07.2025 14:05 Відповісти
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Злиденна Північна Корея мільйонами клепає снаряди для кацапів, а заможна Європа насилу розщедрилась на четвертий Патріот.
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14.07.2025 13:40 Відповісти
можна це взяти на віру і справді вірити в те, що пухляші мільйонами клепають снарядів для кацапів. як про це пишуть різні ЗМІ. проте по факту за тими мільйонами снарядів може стояти Китай, який передає свої снаряди кацапам через пухляшів. Китай зараз переходить на калібр 155 мм і йому немає резону тримати і далі на складах мільйонні залишки старих совкових снарядів 152 мм. тому тишком-нишком і пережає він їх пухляшам, щоб вони потім продавали їх кацапам, а сам Китай тут ні до чого, типу нейтральний невїпенний миротворець. може таке бути? звісно, може. і це куди реальніше, ніж те, що це самі пухляші продають цапам стільки своїх власних снарядів, коли у самих під боком ворог у Сеулі.
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14.07.2025 15:14 Відповісти
хлопці, та ви і справді закоцали вже..
профінансуйте і надайте вже без "може" - люди гинуть кожен день.
ну клованське зелення краде, як останній день і вже не буде завтра...
ну в нас ідіот - а Европа що теж з глузду з'їхала?
вони ж завтра до вас прийдуть...
показати весь коментар
14.07.2025 13:43 Відповісти
Чому Європа має платити за Україну?
У нас скрізь корупція, Шабунін лише рота відкрив, як уже "пов'язали". А пенсії суддям, прокурорам, ментам і звичайно чиновникам, так сотні тисяч на членівека на місяць, ось би ці гроші та на армію, всю цю псярню посадити на пенсії 4-5 тисяч грн. на місяць.
показати весь коментар
14.07.2025 13:55 Відповісти
для того, що би Україна не впала і Европа не бачила кацапні у Польщі, чи там Германії...
розбиратся з зеленими клептоманами Україні.
не Европа ж ідіота відбулавила...
але спочятку - знищєні гнилозубі орки.
це у всіхніх інтересах - і України і Европи.
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14.07.2025 14:05 Відповісти
Можливо помиляюсь, але що критичніше - купити 3 системи патріот, чи забезпечити ракетами існуючі? Бо ракети коштують теж не мало, 3 мільйони одна штука
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14.07.2025 13:55 Відповісти
На сегодня ВСУ получено:
3 батареи ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины)+ дополнительно 4 ПУ(ФРГ)
3 батареи ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины) от США
1 батарея ЗРК "Пэтриот"(в каждой 4 ПУ, радар, вспм. машины) от Румынии
отдельно 5 ПУ Нидерланды
Потеряно в бою 2 ПУ из ФРГ(то, что известно)
Всего есть 35 ПУ, полный залп 140 ракет.
Для тех, кому интересно.
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14.07.2025 14:16 Відповісти
пруф є?
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14.07.2025 14:20 Відповісти
Америка розсварила нас з Європою. Це видно з сьогоднішніх новин. Але ж за Петріот обіцяла заплатити Європа… Звичайно, що ухилиться. Трамп заганяє нас у глухий кут. Всього навсього хоче злійснити обмін з допомогою кацапів Україну на іран.
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14.07.2025 14:23 Відповісти
 
 