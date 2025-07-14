Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України, - The Guardian

У Європі наразі тривають дискусії щодо придбання у США "більш ніж трьох" систем ППО Patriot для України.

Про це заявив речник уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, "з точки зору ЄС, переговори стосуються більш ніж трьох систем Patriot для України".

"Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме, і як вони будуть фінансуватися", - додав речник.

Він додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ" і що "ми мусимо посилити оборону України".

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Також Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot для захисту від російських атак.

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