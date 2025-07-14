Трамп надеется избежать критики, продавая оружие Европе вместо его прямой передачи Украине, - CNN
Продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется избежать политической критики за то, что он нарушает свое предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Источники издания отмечают, что решение Трампа имеет много аспектов.
Очевидно и намерение Трампа нажиться на помощи Украине, потому что каждый зенитно-ракетный комплекс Patriot, который должны оплатить европейцы, стоит примерно 1 миллиард долларов.
В течение последних двух недель официальные лица в США и Европе работали над деталями того, как этот план будет работать. Именно НАТО не поставляет оружие Украине, а скорее играет роль координатора усилий отдельных стран.
Один из возможных механизмов, как администрация Трампа будет помогать Украине, предполагает, что европейские страны передают Киеву уже имеющееся у них оружие, а затем заказывают его замену у американских производителей.
Среди стран, которые уже выразили намерение принять участие в такой схеме - Германия и Норвегия. По словам официальных лиц, вероятно, присоединятся еще как минимум четыре страны.
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Головне що пункт призначення був в Україні.
Ну і важливо щоб дуже швидко.
Не сподівайся, Трумпе!
Ти таки поц!
з боку хвуйла