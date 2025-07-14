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Трамп надеется избежать критики, продавая оружие Европе вместо его прямой передачи Украине, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется избежать политической критики за то, что он нарушает свое предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания отмечают, что решение Трампа имеет много аспектов.

Очевидно и намерение Трампа нажиться на помощи Украине, потому что каждый зенитно-ракетный комплекс Patriot, который должны оплатить европейцы, стоит примерно 1 миллиард долларов.

В течение последних двух недель официальные лица в США и Европе работали над деталями того, как этот план будет работать. Именно НАТО не поставляет оружие Украине, а скорее играет роль координатора усилий отдельных стран.

Также читайте: 17 систем Patriot уже готовится к отправке на поле боя в Украине, - Трамп

Один из возможных механизмов, как администрация Трампа будет помогать Украине, предполагает, что европейские страны передают Киеву уже имеющееся у них оружие, а затем заказывают его замену у американских производителей.

Среди стран, которые уже выразили намерение принять участие в такой схеме - Германия и Норвегия. По словам официальных лиц, вероятно, присоединятся еще как минимум четыре страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, - Трамп

Автор: 

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Та хоч Папуа Новій Гвінеї.
Головне що пункт призначення був в Україні.
Ну і важливо щоб дуже швидко.
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14.07.2025 19:01 Ответить
Вали все на Європу - була б зброя
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14.07.2025 19:03 Ответить
Трамп сподівається уникнути критики

Не сподівайся, Трумпе!
Ти таки поц!
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14.07.2025 19:03 Ответить
ПОЦ в кубi.
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14.07.2025 19:05 Ответить
Так бы и говорил, шо наш вариант "АLWAYS" - тобi до вподоби . а то все надеюсь, да надеюсь... бо для тебя чужое мнение - похнах и Васька не чешись.
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14.07.2025 19:04 Ответить
Трамп сподівається уникнути критики
з боку хвуйла
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14.07.2025 19:40 Ответить
 
 