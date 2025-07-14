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Новости Помощь Украине от НАТО Визит Келлога в Киев
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Келлог: Обсудим с Зеленским соглашение Трампа с НАТО о поставках американского оружия

Зеленский и Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским заключенное соглашение о поставках американского оружия.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", - заявил Келлог.

Он отметил, что это соглашение будет полностью профинансировано союзниками по НАТО и позволит ускорить поставки вооружения Украине.

Также, по словам Келлога, это соглашение "поддерживает оборону Украины и укрепляет единство НАТО".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21222) НАТО (10199) оружие (10326) Кит Келлог (186)


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Європа, звичайно, влізла у гівно, зруйнувавши власний ВПК

США роблять бізнес.
Але через рік два Європа та Україна перестануть залежати від США
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14.07.2025 20:25 Ответить
Зараз ми відстаємо років на п'ятдесят. Через два роки будемо відставати на шістдесят.
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14.07.2025 20:53 Ответить
головне спіймай півшостого щоб він не нанюханий був!
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14.07.2025 20:32 Ответить
Трамп домовився з НАТО. Зеленський може погодитись або відмовитись. Обговорювати з ним нічого.
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14.07.2025 20:55 Ответить
Перенесите встречу с этим... келогом на 50 дней
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14.07.2025 21:03 Ответить
 
 