Келлог: Обсудим с Зеленским соглашение Трампа с НАТО о поставках американского оружия

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским заключенное соглашение о поставках американского оружия.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", - заявил Келлог.

Он отметил, что это соглашение будет полностью профинансировано союзниками по НАТО и позволит ускорить поставки вооружения Украине.

Также, по словам Келлога, это соглашение "поддерживает оборону Украины и укрепляет единство НАТО".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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