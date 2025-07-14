Келлог: Обсудим с Зеленским соглашение Трампа с НАТО о поставках американского оружия
Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским заключенное соглашение о поставках американского оружия.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", - заявил Келлог.
Он отметил, что это соглашение будет полностью профинансировано союзниками по НАТО и позволит ускорить поставки вооружения Украине.
Также, по словам Келлога, это соглашение "поддерживает оборону Украины и укрепляет единство НАТО".
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.
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