РФ не атакує Київ під час візиту Келлога, оскільки боїться США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що РФ не атакувала Київ після того, як туди прибув спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Це означає, що Росія боїться США.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхав генерал Келлог і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", - зауважив глава держави.

Зеленський сказав, що деякі люди навіть вже жартують щодо того, щоб надати Келлогу громадянство України та залишити його в країні.

Президент наголосив, що коли американці в Україні, Путін не завдає ударів. Він намагатиметься залякувати, шантажувати, створювати напругу, але не йде на повну ескалацію.

"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту (Трампу. - Ред.). У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент", - додав Зеленський.

Як відомо, Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня.

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