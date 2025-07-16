РФ не атакує Київ під час візиту Келлога, оскільки боїться США, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що РФ не атакувала Київ після того, як туди прибув спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Це означає, що Росія боїться США.
Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхав генерал Келлог і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", - зауважив глава держави.
Зеленський сказав, що деякі люди навіть вже жартують щодо того, щоб надати Келлогу громадянство України та залишити його в країні.
Президент наголосив, що коли американці в Україні, Путін не завдає ударів. Він намагатиметься залякувати, шантажувати, створювати напругу, але не йде на повну ескалацію.
"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту (Трампу. - Ред.). У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент", - додав Зеленський.
Як відомо, Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня.
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Это он заботится о твоём здоровье, чтобы ты в бункере Мивиной не давился.
Чекайте обстріли сьогодні, кияни.
Тіпа зараз він візьме ***** на слабо, ***** ввалить по Києву, завалить Келлога і Трамп знову буде трясти рудим чубчиком.
От тільки не враховує, шо ***** може по Києву ввалити, а по Келлогу не попасти.
Якщо що, я живу в Києві.