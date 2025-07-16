УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11589 відвідувачів онлайн
Новини Відео Візит Келлога до Києва
2 860 45

РФ не атакує Київ під час візиту Келлога, оскільки боїться США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що РФ не атакувала Київ після того, як туди прибув спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Це означає, що Росія боїться США.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхав генерал Келлог і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", - зауважив глава держави.

Зеленський сказав, що деякі люди навіть вже жартують щодо того, щоб надати Келлогу громадянство України та залишити його в країні.

Президент наголосив, що коли американці в Україні, Путін не завдає ударів. Він намагатиметься залякувати, шантажувати, створювати напругу, але не йде на повну ескалацію.

"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту (Трампу. - Ред.). У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент", - додав Зеленський.

Як відомо, Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня.

Читайте: Келлог отримає усю інформацію про ситуацію на фронті й наступальні плани РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24753) путін володимир (24299) США (23815) Келлог Кіт (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
16.07.2025 13:43 Відповісти
+16
А для чого це звидоболення. Провокація для того щоб ударили та вбили ще українців. Ну і гнида ти Вова...
показати весь коментар
16.07.2025 13:38 Відповісти
+11
можна щоб Келлог залишився ?
показати весь коментар
16.07.2025 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можна щоб Келлог залишився ?
показати весь коментар
16.07.2025 13:32 Відповісти
Зєлєнскій мав би поділитися приміщенням на Банковій, щоб і Келлог зробив собі там офіс. Але ж ви розумієте, що завгосп не дозволить. 😔
показати весь коментар
16.07.2025 13:45 Відповісти
Мівіни на всіх там не вистачить.
показати весь коментар
16.07.2025 14:14 Відповісти
А на всіх і не треба - одні їстимуть Мівіну, а інші - відходи після Мівіни.
показати весь коментар
16.07.2025 14:16 Відповісти
А Джей Ді Венса до Кривого Рогу на постійне проживання.
показати весь коментар
16.07.2025 15:44 Відповісти
Так не випускати Келлога і Трампа на передок - може й війна б зупинилась
показати весь коментар
16.07.2025 13:32 Відповісти
Давайте скинемся дядьку, щоб він залишився
показати весь коментар
16.07.2025 13:35 Відповісти
А Боневтік з шоблою, в свою чергу, не боїться Келога і хоче забрати в Києва 8 млрд на свої афери.
показати весь коментар
16.07.2025 13:36 Відповісти
Множественное гражданство Келлогу и не выпускать, может Киеву полегче будет.
показати весь коментар
16.07.2025 13:37 Відповісти
А для чого це звидоболення. Провокація для того щоб ударили та вбили ще українців. Ну і гнида ти Вова...
показати весь коментар
16.07.2025 13:38 Відповісти
Скорее хочет чтобы убили этого старого пердуна. Тогда Трамп разозлится.
показати весь коментар
16.07.2025 13:44 Відповісти
Янелох, }{уйло массово обстреливает Киев и тогда, когда тебя там нет.
Это он заботится о твоём здоровье, чтобы ты в бункере Мивиной не давился.
показати весь коментар
16.07.2025 13:43 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 13:43 Відповісти
Що б ти з'їв, щоб не 3,14ів?
Чекайте обстріли сьогодні, кияни.
показати весь коментар
16.07.2025 13:44 Відповісти
Гарантую, що обстрілу сьогодні не буде. А буде в четвер увнчері, коли Келлог поїде.
показати весь коментар
16.07.2025 14:34 Відповісти
І ті, що зараз активно паляться (ви) - явно з кацапстану
показати весь коментар
16.07.2025 14:39 Відповісти
Кто это что за язык тянет!? недвижимость в Украине продал \Сидит в бункере! Пи,,,и что хочешь!
показати весь коментар
16.07.2025 13:45 Відповісти
Надо бы дружбанов Трампа расселить по всей Украине.
показати весь коментар
16.07.2025 13:46 Відповісти
Почати з вітькоффа: купити йому "трьошку" у Дружківці.
показати весь коментар
16.07.2025 13:50 Відповісти
З іншого боку це теж погано бо рашисти накопичують ракети і шахеди для масованого обстрілу коли Келого поїде
показати весь коментар
16.07.2025 13:50 Відповісти
та ні, вони бояться поранити свою хрипату буратіну і козиря
показати весь коментар
16.07.2025 13:50 Відповісти
Ого! Пісюн почав робити многоходовочки .
Тіпа зараз він візьме ***** на слабо, ***** ввалить по Києву, завалить Келлога і Трамп знову буде трясти рудим чубчиком.
От тільки не враховує, шо ***** може по Києву ввалити, а по Келлогу не попасти.
показати весь коментар
16.07.2025 13:52 Відповісти
Так від цього стане краще, коли рудий розізлиться. А ти що, за кацапів?
показати весь коментар
16.07.2025 14:36 Відповісти
Я - ні. Але якшо по Києву ввалять, а по Келлогу не попадуть, то ніхто не розлютиться. Ти шо, за вбивства мирних українців?
показати весь коментар
16.07.2025 14:49 Відповісти
А минулої ночі що над київщиною летіло? Вибачаюсь, ср@ти #уйло хотіло і на Келлога, і на трампа - за ним стоїть кетай. Про one way - one belt вже забули? А кетай пам'ятає, добре пам'ятає
показати весь коментар
16.07.2025 13:53 Відповісти
А чому тебе , висерок, не боїться7 ****** відосиками потужними. Щоб повихдихали твої батьки! Срань ти тупорила
показати весь коментар
16.07.2025 13:56 Відповісти
Хоч за це можемо подякувати генералу, що тиждень кияни більш-менш посплять вночі. Як інші міста, Харків, Одеса...? Де набрати генералів США на кожне місто України?
Якщо що, я живу в Києві.
показати весь коментар
16.07.2025 13:57 Відповісти
Ну,що б там не казали,це-правда.
показати весь коментар
16.07.2025 13:59 Відповісти
США треба засилати до нас вахтовим методом своїх топ-політиків: Рубіо, потім Венса, потім Хегсета...
показати весь коментар
16.07.2025 14:01 Відповісти
Не кажи "гоп" поки не перескочив.Люди теж думали про позитив,а де з'являвся ЗЕленський там виникають проблеми:Бахмут,Авдіївка...
показати весь коментар
16.07.2025 14:05 Відповісти
Поводиться як мелкiй шакал.
показати весь коментар
16.07.2025 14:07 Відповісти
Его вместо Patriot прислали
показати весь коментар
16.07.2025 14:12 Відповісти
Полудурок, чому ти радієш, тому шо воно накопичуєтся і як тільки Келлог відчалить по відразу полетить по нас.
показати весь коментар
16.07.2025 14:13 Відповісти
В кожний український населений пункт по келогу.
показати весь коментар
16.07.2025 14:14 Відповісти
Оце маячня! Якщо пулір не обстрілює, це означає лише що він накопичує ракети!
показати весь коментар
16.07.2025 14:29 Відповісти
Організувати Келогу постійний офіс в Києві
показати весь коментар
16.07.2025 14:33 Відповісти
Хтось казав що ***** не лупить навіть коли Зеленьський в Києві, а тут ще і Келог ... так що кияни насолоджуйтеся життям ще тиждень
показати весь коментар
16.07.2025 14:53 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 15:02 Відповісти
Коли зеля в столиці Кацапія теж не атакує Київ. Боїться зачепити свого в дупель клоуна.
показати весь коментар
16.07.2025 15:10 Відповісти
Як сказав Сергій Грабський в одному з ефірів В Києві біля урядового кварталу найпотужніше ПВО у світі - Китайське посольство ))
показати весь коментар
16.07.2025 15:34 Відповісти
пацюки не атакують Київ бо зараз там знаходяться Зеля та Козирь, а келог то таке.
показати весь коментар
16.07.2025 15:39 Відповісти
Ну.. Тепер чекаємо.
показати весь коментар
16.07.2025 15:51 Відповісти
 
 