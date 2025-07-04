Трамп о войне в Украине: "Не хочу слишком вмешиваться, это война Байдена"

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начатой Россией войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам перед вылетом из Айовы.

О Байдене Трамп сказал в контексте телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшегося 3 июля.

"Я просто говорю, что не думаю, что он пытается остановиться. И это очень плохо. Это война Байдена, а не моя. Этого не произошло бы, если бы я был президентом. Просто не произошло бы.

Так что, знаете, в некотором смысле я не хочу слишком вмешиваться, потому что это война Байдена, и я оказался в центре этого, так же как это было, с иммиграцией и многими другими вещами, которые они испортили. Но я не был доволен разговором", - рассказал глава Белого дома.

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Напомним, 3 июля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

4 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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