Трамп про війну в Україні: "Не хочу надто втручатися, це війна Байдена"

Американський президент Дональд Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у розпочатій Росією війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам перед вильотом з Айови.

Про Байдена Трамп сказав у контексті телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, що відбулася 3 липня.

"Я просто кажу, що не думаю, що він намагається зупинитися. І це дуже погано. Це війна Байдена, а не моя. Цього не сталося б, якби я був президентом. Просто не сталося б.

Отже, знаєте, в деякому сенсі я не хочу надто втручатися, бо це війна Байдена, і я опинився в центрі цього, так само як це було, з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою", - розповів очільник Білого дому.

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Нагадаємо, 3 липня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

4 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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