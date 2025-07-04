Трамп про війну в Україні: "Не хочу надто втручатися, це війна Байдена"
Американський президент Дональд Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у розпочатій Росією війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам перед вильотом з Айови.
Про Байдена Трамп сказав у контексті телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, що відбулася 3 липня.
"Я просто кажу, що не думаю, що він намагається зупинитися. І це дуже погано. Це війна Байдена, а не моя. Цього не сталося б, якби я був президентом. Просто не сталося б.
Отже, знаєте, в деякому сенсі я не хочу надто втручатися, бо це війна Байдена, і я опинився в центрі цього, так само як це було, з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою", - розповів очільник Білого дому.
Нагадаємо, 3 липня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
4 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
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Але , особисто , для мене - такі люди не викликають жодноі позитивної
ємоціі !!
This is not to assert that Trump is a great man, it's just to say that one should not be surprised by the number of extremely bad, often completely sociopathic, characters at the very top. Nice guys rarely finish first.
"Я верю в устойчивость американской демократии, и протесты в стране уже начались. Но всего через месяц Трамп нанес Америке больше вреда, чем за четыре года своего предыдущего президентства. Мы вели войну против диктатора - теперь мы боремся с диктатором, которому помогает предатель", - отметил сенатор.
Вашингтон превратился в двор Нерона: император-поджигатель, покорные придворные и шут, одурманенный кетамином, отвечающий за чистки в госаппарате.
Это трагедия для свободного мира, но прежде всего - для самих США. Послание Трампа однозначно: быть союзником Америки бессмысленно, потому что она не защитит вас, введёт против вас пошлины, превышающие санкции против её врагов, и будет угрожать захватом ваших территорий, поддерживая диктаторов, которые вас атакуют. "Король сделок" на деле демонстрирует искусство капитуляции.
Он думает, что запугает Китай, пресмыкаясь перед Путиным, но Си Цзиньпин, наблюдая этот крах, наверняка ускоряет подготовку к вторжению на Тайвань. Никогда в истории США президент не капитулировал перед врагом. Никогда ещё глава Белого дома не поддерживал агрессора против союзника.
Никогда прежде президент не попирал Конституцию столь дерзко: незаконные указы, увольнение судей, которые могли бы ему противостоять, мгновенная зачистка военного руководства, подрыв всех сдержек и противовесов, узурпация контроля над соцсетями. Это не просто "иллиберальный уклон" - это попытка узурпации демократии. Достаточно вспомнить: на разрушение Веймарской республики ушёл всего месяц, три недели и два дня.
Я верю в устойчивость американской демократии, и протесты в стране уже начались. Но всего за месяц Трамп причинил Америке больше вреда, чем за все четыре года своего предыдущего президентства. Мы вели войну против диктатора - теперь мы сражаемся с диктатором, которому помогает предатель.
Восемь дней назад, когда Трамп похлопывал Макрона по спине в Белом доме, США голосовали в ООН вместе с Россией и Северной Кореей - против Европы, требующей вывода российских войск. Двумя днями позже в Овальном кабинете "откосивший от армии" Трамп поучал морально и стратегически героя войны Зеленского, а затем отослал его, словно нерадивого лакея, заявив: "Подчиняйся или уходи". Сегодня ночью он зашёл ещё дальше - остановил поставки оружия, которые уже были обещаны.
Как реагировать на это предательство? Ответ прост: дать отпор. Прежде всего - не ошибаться. Поражение Украины станет поражением Европы.
В списке Кремля уже значатся балтийские страны, Грузия, Молдавия. Цель Путина - возврат к Ялте, где пол-Европы было отдано Сталину. А страны глобального Юга ждут исхода этого конфликта, чтобы решить: уважать ли ещё Европу или уже можно её попирать.
Путин стремится уничтожить порядок, установленный 80 лет назад США и их союзниками, главный принцип которого - запрет захвата территорий силой. Этот принцип лежит в основе ООН, а сегодня Америка голосует за агрессора и против жертвы, потому что "трампизм" совпадает с мировоззрением Путина. Возвращение к сферам влияния, где великие державы решают судьбу малых стран.
"Мне - Гренландия, Панама и Канада, тебе - Украина, Балтика и Восточная Европа, ему - Тайвань и Южно-Китайское море". В кругах олигархов Мар-а-Лаго это называется "дипломатический реализм". А в реальности это означает одно: мы остались одни.
Но утверждение, что Путину невозможно сопротивляться, - ложь. Напротив, несмотря на кремлёвскую пропаганду, Россия слабеет. За три года её "вторая армия мира" сумела отвоевать лишь крохи у страны, втрое уступающей ей по численности населения.
Процентные ставки в 25%, истощение валютных и золотых резервов, демографический коллапс - Россия стоит на краю пропасти. Поддержка Путина со стороны США - самая крупная стратегическая ошибка в истории войн. Однако этот удар отрезвил Европу.
За один день в Мюнхене европейцы осознали: судьба Украины и будущее Европы - в их руках. Теперь у нас три первоочередные задачи:
1. Ускорить поставки оружия Украине - компенсировать предательство Америки, укрепить её оборону и утвердить европейское присутствие в любых переговорах. Это дорого, но необходимо. Пора разорвать табу и использовать замороженные российские активы, а также создать коалицию решительных стран, несмотря на пророссийских саботажников внутри ЕС.
2. Любое соглашение должно предусматривать возвращение похищенных детей, освобождение пленных и абсолютные гарантии безопасности. После Будапешта, Грузии и Минска мы знаем цену "договорённостям" с Путиным. А значит, Европа должна иметь достаточно военной мощи, чтобы не допустить нового вторжения.
3. Создать европейскую оборону, заброшенную после 1945 года и подорванную после распада СССР. Это титаническая задача, но именно по её успеху или провалу судить о нынешних лидерах Европы будут будущие поколения.
Фридрих Мерц заявил, что Европе нужна своя военная коалиция - значит, Франция была права все эти десятилетия, отстаивая стратегическую автономию. Теперь её нужно построить.
Масштабные инвестиции, фонд европейской обороны за пределами маастрихтских долговых ограничений, унификация оружейных систем, ускоренный приём Украины в ЕС - первой армии Европы. Новая ядерная стратегия с опорой на французские и британские силы. Развитие ПРО и спутниковых систем. План Урсулы фон дер Ляйен - хорошее начало, но потребуется больше.
Европа снова станет военной державой, только если вернёт себе статус индустриальной сверхдержавы. А значит, нужен план Марио Драги - и на этот раз его придётся выполнить.
Но главный фактор европейского перевооружения - это моральная мобилизация. Нам предстоит убедить общество, преодолеть усталость, страх перед войной и сопротивление путинских союзников - ультраправых и ультралевых. Вчера они снова выступали в Национальной ассамблее, господин премьер-министр, против европейского единства, против европейской обороны.
Они говорят, что хотят мира. Но чего они на самом деле добиваются - так это капитуляции. Их "мир" - это поражение. Это замена де Голля-Зеленского на украинского Петэна, послушного Путину. Это "мир" коллаборационистов, которые уже три года саботируют любую помощь Украине.
Конец Атлантического альянса? Риск велик. Но за последние дни унижение Зеленского и череда безумных решений вызвали возмущение в самих США.
Рейтинги Трампа падают, республиканцев в их округах встречают враждебные толпы, даже Fox News начала критиковать президента. Трамписты всё ещё контролируют исполнительную власть, Конгресс, Верховный суд и соцсети, но в американской истории побеждали всегда те, кто сражался за свободу. И они уже поднимают головы.
Судьба Украины решается в окопах. Но зависит она и от тех, кто в США борется за демократию, и от нас - сможем ли мы объединить Европу, создать её оборонный щит и вернуть ей статус великой державы.
Наши предки победили фашизм и коммунизм ценой величайших жертв. Наша задача - победить тоталитаризм XXI века.
Слава свободной Украине! Да здравствует демократическая Европа!
Якщо так, то нічим би вона нам не допомогла, бо місцеві терористи могли її застосувати теж.
Також, маючи ядерну зброю, треба мати 100% готовність не лише її застосувати першими, а й отримати ядерний удар самим. Тим більше, у кацапів ядерної зброї більше, ніж у США, тому паРаша дуже постраждала б від українських ядерних ракет, але Україна перестала б існувати взагалі.
Це серйозне питання, особливо якщо подивитись на мільйони ухилянтів, які бояться потрапити на фронт під обстріли звичайним озброєнням, а що вони сказали б про перспективу стати радіоактивним попелом? Тому без готовності померти самим, наявність ядерної зброї сама по собі не допоможе, бо буде сцикотно її застосувати проти кацапів.