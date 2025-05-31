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Мені не шкода Байдена через його рак, бо він лиха людина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказав, що не варто "так шкодувати" колишнього президента Джо Байдена, який захворів на рак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Зокрема, він сказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою лиха людина".
"Якщо вам шкода його – не жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усім людям, яким він зашкодив – він, Байден, зробив погане багатьом людям, тож мені справді не шкода його", – заявив Трамп.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.
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