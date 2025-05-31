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Новини Байден захворів на рак
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Мені не шкода Байдена через його рак, бо він лиха людина, - Трамп

Байден та Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що не варто "так шкодувати" колишнього президента Джо Байдена, який захворів на рак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Зокрема, він сказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою лиха людина".

"Якщо вам шкода його – не жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усім людям, яким він зашкодив – він, Байден, зробив погане багатьом людям, тож мені справді не шкода його", – заявив Трамп.

Читайте: Байден прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак: Ми стаємо сильнішими у найважчі моменти

Раніше ЗМІ повідомили, що колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

Автор: 

Байден Джо (2892) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+71
Преплюнув моє уявлення про його тупість.
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31.05.2025 19:31
+44
Нехай чекає карму, яка йому дуже швидко прилетить.
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31.05.2025 19:32
+38
Та трамп просто довбень виживший з розуму, гей, Америко, що за лайно ви обрали президентом?
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31.05.2025 19:32
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мудило горохове не перестає дивувати, я щось не чув щоб байден наполягав поспівчувати, а в рудопикого його мізки говяж'ї схоже якось лиш йому зрозуміло як дозволяють ідентифікувати нерозумних і лихих людей... там явно з самооцінкою срака коня
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31.05.2025 20:41 Відповісти
Трамп виявляється просто покидьок та лайно! Ясно чого путін йому дружбан...
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31.05.2025 20:49 Відповісти
трампон, карму ніхто не відміняв. так що чекай свого бумерангу.
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31.05.2025 20:51 Відповісти
Ахах, а у этого уголовника-нарцисса-олигофрена видимо советники играющие на стороне здравого смысла. Такой классический вопрос всегда задают чтоб потопить неумелого дебатера. И ответ трампон выбрал самый плохой. В прочем ничего нового.
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31.05.2025 20:52 Відповісти
О дніще. В нього ж є особистий пастор, він Трампу хоч би пояснив шо таке християнство і які там принципи, бо схоже шо той навіть і не в курсі.
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31.05.2025 20:53 Відповісти
покидьок
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31.05.2025 20:54 Відповісти
Їбанат звичайний
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31.05.2025 20:54 Відповісти
Дуже убого, як для президента США. Навіть Дж. Буш-молодший, наскільки тупий - до такого не опускався.
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31.05.2025 20:55 Відповісти
это ты рыжее ******* на подсосе у ***** а Байден помогал,может быть и слабо,но помогал Украине и оружием и финансами!а раком можешь заболеть запросто и ты,так что не зарекайся!бог не фраер-он всё видит!
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31.05.2025 20:56 Відповісти
В такій ситуації Папа римський, як справжній християнин, мав би сказати своє тверде слово. Якщо не скаже, знач папа не вартий нічого. Не настоящий.
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31.05.2025 20:59 Відповісти
Як нагадує нашого Найрозумнішого! Йому теж "невістка" винувата у всьому.
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31.05.2025 21:02 Відповісти
Хотів написати якійсь коментарій, але коли почитав інші, зрозумів, що додати нічого - Трамп ідіот. Це все...
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31.05.2025 21:03 Відповісти
Трамп внатуре конченный мудак
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31.05.2025 21:04 Відповісти
Вибір цього клоуна американським народом не є таким уже і шокуючим після нашого вибору в 2019 році. Тим більше, що американці в 2024 році ні з ким не воювали, на відміну від нас.
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31.05.2025 21:07 Відповісти
Хто всрався? 😁
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31.05.2025 21:07 Відповісти
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