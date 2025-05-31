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Новости Байден заболел раком
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Мне не жаль Байдена из-за его рака, потому что он плохой человек, - Трамп

Байден и Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что не стоит "так жалеть" бывшего президента Джо Байдена, который заболел раком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В частности, он сказал, что Байден проявил себя "не как умный человек, а в определенной степени плохой человек".

"Если вам жаль его - не жалейте его, потому что он плохой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всем людям, которым он навредил - он, Байден, сделал плохое многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", - заявил Трамп.

Читайте: Байден прокомментировал сообщение об обнаруженном у него раке: Мы становимся сильнее в самые трудные моменты

Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.

Автор: 

Байден Джо (2794) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+79
Преплюнув моє уявлення про його тупість.
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31.05.2025 19:31
+53
Нехай чекає карму, яка йому дуже швидко прилетить.
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31.05.2025 19:32
+46
Та трамп просто довбень виживший з розуму, гей, Америко, що за лайно ви обрали президентом?
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31.05.2025 19:32
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***** да закрий ти єпало, рудий пі....с
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31.05.2025 20:40 Ответить
мудило горохове не перестає дивувати, я щось не чув щоб байден наполягав поспівчувати, а в рудопикого його мізки говяж'ї схоже якось лиш йому зрозуміло як дозволяють ідентифікувати нерозумних і лихих людей... там явно з самооцінкою срака коня
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31.05.2025 20:41 Ответить
Трамп виявляється просто покидьок та лайно! Ясно чого путін йому дружбан...
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31.05.2025 20:49 Ответить
Рибак рибака впізнає здалеку, тож нема чому дивуватись.
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31.05.2025 21:23 Ответить
трампон, карму ніхто не відміняв. так що чекай свого бумерангу.
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31.05.2025 20:51 Ответить
Ахах, а у этого уголовника-нарцисса-олигофрена видимо советники играющие на стороне здравого смысла. Такой классический вопрос всегда задают чтоб потопить неумелого дебатера. И ответ трампон выбрал самый плохой. В прочем ничего нового.
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31.05.2025 20:52 Ответить
О дніще. В нього ж є особистий пастор, він Трампу хоч би пояснив шо таке християнство і які там принципи, бо схоже шо той навіть і не в курсі.
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31.05.2025 20:53 Ответить
покидьок
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31.05.2025 20:54 Ответить
Їбанат звичайний
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31.05.2025 20:54 Ответить
Дуже убого, як для президента США. Навіть Дж. Буш-молодший, наскільки тупий - до такого не опускався.
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31.05.2025 20:55 Ответить
это ты рыжее ******* на подсосе у ***** а Байден помогал,может быть и слабо,но помогал Украине и оружием и финансами!а раком можешь заболеть запросто и ты,так что не зарекайся!бог не фраер-он всё видит!
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31.05.2025 20:56 Ответить
В такій ситуації Папа римський, як справжній християнин, мав би сказати своє тверде слово. Якщо не скаже, знач папа не вартий нічого. Не настоящий.
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31.05.2025 20:59 Ответить
Як нагадує нашого Найрозумнішого! Йому теж "невістка" винувата у всьому.
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31.05.2025 21:02 Ответить
Хотів написати якійсь коментарій, але коли почитав інші, зрозумів, що додати нічого - Трамп ідіот. Це все...
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31.05.2025 21:03 Ответить
Трамп внатуре конченный мудак
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31.05.2025 21:04 Ответить
Вибір цього клоуна американським народом не є таким уже і шокуючим після нашого вибору в 2019 році. Тим більше, що американці в 2024 році ні з ким не воювали, на відміну від нас.
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31.05.2025 21:07 Ответить
Хто всрався? 😁
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31.05.2025 21:07 Ответить
тоампло = )(уйло.
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31.05.2025 21:19 Ответить
НЕДОУМОК, який однією ногою вже НЕ В ЦЬОМУ СВІТІ!!!
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31.05.2025 21:22 Ответить
тепер в американському боксі заборонені удари вище пояса
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31.05.2025 21:26 Ответить
якщо не жаліти байдена з раком який погано допомагав Україні то трампу б тим більше нуль емпатії.
і взагалі - американці стали скотобазою, до скотобази симпатії нуль.
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31.05.2025 21:28 Ответить
Байден будучи президентом сделал ошибку что недодавил эту рыжую обезьяну.
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31.05.2025 21:31 Ответить
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31.05.2025 21:33 Ответить
TACO
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31.05.2025 21:37 Ответить
Рак зараз успішно виліковується. А ду - рак - невиліковний.
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31.05.2025 21:36 Ответить
Це дно ... Нормальна людина ніколи би не дозволила собі так сказати.
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31.05.2025 21:37 Ответить
Ти типовий магашист-брехун, вчергове підвердив цю істину. Та нехай твій гуру агент кгб "Краснов" не сказав прямо, що Байден хворий на рак, так він ж дав зрозуміти це висером "Якщо вам шкода його - не жалійте його"; оскільки все людство розуміє, чому Байдену потрібна підтримка.
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31.05.2025 21:49 Ответить
В цього рудого запроданця нема ні гідності ні емпатії, тільки самозакоханість і любов до грошей і влади. Для такої країни як США сором мати "це" президентом.
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31.05.2025 21:39 Ответить
але гуркоту з дна цей вилупок навіть не почув. Ще на один підвал падатиме, є куди...
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31.05.2025 21:45 Ответить
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