7 379 130
Мне не жаль Байдена из-за его рака, потому что он плохой человек, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказал, что не стоит "так жалеть" бывшего президента Джо Байдена, который заболел раком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
В частности, он сказал, что Байден проявил себя "не как умный человек, а в определенной степени плохой человек".
"Если вам жаль его - не жалейте его, потому что он плохой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всем людям, которым он навредил - он, Байден, сделал плохое многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", - заявил Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.
Топ комментарии
+79 CrossFirenko
показать весь комментарий31.05.2025 19:31 Ссылка
+53 Izira
показать весь комментарий31.05.2025 19:32 Ссылка
+46 Yuriy Garbuz
показать весь комментарий31.05.2025 19:32 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і взагалі - американці стали скотобазою, до скотобази симпатії нуль.