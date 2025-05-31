Мне не жаль Байдена из-за его рака, потому что он плохой человек, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что не стоит "так жалеть" бывшего президента Джо Байдена, который заболел раком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В частности, он сказал, что Байден проявил себя "не как умный человек, а в определенной степени плохой человек".

"Если вам жаль его - не жалейте его, потому что он плохой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всем людям, которым он навредил - он, Байден, сделал плохое многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", - заявил Трамп.

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Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.