РУС
Новости Байден заболел раком
10 024 53

У Байдена диагностировали агрессивный рак простаты, - CNN

Джо Байден

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла в простате после того, как у него усилились симптомы при мочеиспускании. В пятницу ему поставили диагноз "рак простаты", характеризующийся 9 баллами по шкале Глисона (5 группа) с метастазами в кости", - говорится в сообщении.

Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак является гормонально чувствительным, что позволяет эффективно его лечить.

Отмечается, что Байден и его семья рассматривают варианты лечения вместе с врачами.

Автор: 

Байден Джо (2800) рак (114)
Топ комментарии
+51
Погано...Бажаю дядьку Джо успішного лікування.
18.05.2025 23:35 Ответить
+44
Ти знаєш , леся. Всім окрім рашки краще цей дід ніж той виродок , що зараз у кріслі преза ФША
18.05.2025 23:30 Ответить
+35
Одужання Байдену. Ми перед ним в боргу, помолімось за його здоров'я.
18.05.2025 23:38 Ответить
Дід ще міцно тримається на ногах і ніщо не зупинить його від участі в виборах президента США 2028 року.
18.05.2025 23:22 Ответить
Ти знаєш , леся. Всім окрім рашки краще цей дід ніж той виродок , що зараз у кріслі преза ФША
18.05.2025 23:30 Ответить
Кітруда
18.05.2025 23:27 Ответить
від 75500.00

до 80300.00 грн
19.05.2025 00:12 Ответить
Погано...Бажаю дядьку Джо успішного лікування.
18.05.2025 23:35 Ответить
Метастази - це вже четверта стадія. Це вже не лікується. Тільки підтримуюча терапія. Рак завжди бере своє.
19.05.2025 07:31 Ответить
Пане Байден, про що ви мрієте?
"Посцяти на могилу Трампа"-відповів Джо Байден і засміявся.

Поправляйтеся!
Всім здоров'я!
Донні також 🤠
18.05.2025 23:36 Ответить
Дивно, що так занедбано, його ж як президента повинні були постійно доглядати.
18.05.2025 23:38 Ответить
Так. Такий стан, за місяць не виникає
18.05.2025 23:48 Ответить
і тобі щоб щось прилетіло за злі слова про гарну людину

.
19.05.2025 00:00 Ответить
Господь знає краще хто добра людина, ніж ти

і українці після обрання рудої курви знають хто добрий Президент США до України, а хто гнилий
19.05.2025 00:15 Ответить
Твій бог ***** чи шо ти тут виступаєш?
19.05.2025 01:19 Ответить
а що тут дивного, у них хвора на голову особа зараз головна в овальному кабінеті.
19.05.2025 00:03 Ответить
Вони в штатах не шарять з раком простати на початковій стадії і в був.міністра оборони запущений рак,т.я. діагностика як у нас заборонена,як говорить мій уролог що він не пам*ятає прізвище пацієнта,але його палець завжди пам*ятає стан простати.
19.05.2025 00:09 Ответить
О как. А простым смертным в этом возрасте уже и не диагностируют этот рак, не проверяют на рак кишечника. В принципе правильно я считаю
18.05.2025 23:38 Ответить
Это где не диагностируют?
Рак простаты это одна из самых изученных болезней, среди раков. В большинстве случаев лечиться без хирургического вмешательства. И имеет одну из наибольших виживаемостей из всех видов рака.
19.05.2025 00:01 Ответить
Моєму батьку було 59, і не діагностували, попри те що він ходив жалівся на болі. Посилали його, а коли вже таки діагностували, то сказали що вже все, нічого зробити не можемо. Метастази пішли в кістки. Правда там трохи інший тип, холангіокарцинома.
19.05.2025 00:11 Ответить
Это разве не рак желчных путей? Там да, гайки
19.05.2025 01:53 Ответить
Так, він на жаль(
19.05.2025 01:57 Ответить
Ну насколько я слышал, у многих мужиков в серьезном возрасте он есть , и практически никого не убивает, просто не успевает. Поэтому решили забить болт после какого то возраста
показать весь комментарий
19.05.2025 01:55 Ответить
Одужання Байдену. Ми перед ним в боргу, помолімось за його здоров'я.
18.05.2025 23:38 Ответить
помолимось !
останні 50 грамів ірландського Джемісона за ірландця Джо Байдена, який завжди міцно стояв і досі стоїть на ногах !
За ваше здоровья, пане Президент !
За будь яких обставин із Вашим здоровьям, через 3,5 років, як відійде рудий, в Києві буде "вулиця Джо Байдена".
сподіваємось, Ви ще побачите таку табличку.

.

.
19.05.2025 01:06 Ответить
Кто бы там что не говорил на тему "он не давал Украине проиграть, но и не давал выиграть", дед всё равно очень много сделал для нашей страны. Если бы он не вписался деньгами, оружием, разведданными, санкциями и дипломатической поддержкой, было бы очень всё грустно.

Дай Боже ему победить недуг. Ну или, по крайней мере, долго ему сопротивляться.
18.05.2025 23:43 Ответить
Будьте здраві, пане президенте!
18.05.2025 23:44 Ответить
Мій батько нещодавно помер від такого, теж метастази в кістки пішли. Сказали лікарі що вже все. Та й місць немає.
19.05.2025 00:12 Ответить
десь трапилась статистика: в 90 років 90% чоловіків мають рак простати

се ля ві
19.05.2025 00:19 Ответить
щирі співчуття
сподіваюсь батько пожив, бо рак простати хвороба похилого віку
19.05.2025 00:54 Ответить
Дякую. Тільки там холангіокарцинома, трохи інше. Небезпечніше на жаль.
19.05.2025 01:58 Ответить
в клініці спіжженка є кіберніж можна прибити метастази до 10 шт розміром до декількох см
коштуватиме від 10 000 долярів то ще довоєнна ціна зараз мабуть під 20
19.05.2025 10:03 Ответить
А де такі гроші взяти?
19.05.2025 18:15 Ответить
питання до преза та інших п 3.14 рів
керівники ЄС прекрасно знають що в нас геноцид
так їм треба чорноземи
а х ло вичищає їх
19.05.2025 20:03 Ответить
Я оце не обирала.
19.05.2025 20:11 Ответить
І мій...
19.05.2025 18:04 Ответить
Джо Байдену якнайшвидшого одужання ,
молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
19.05.2025 00:21 Ответить
Такогож як і народ України бажає найпотужнішому легітимному з його скумбрією
19.05.2025 05:45 Ответить
Погана новина, бідний дідусь, лихо скрізь, онкологія та злобний трампампрн, може хоч зараз стуле пельку і припинить образи! Тримайся, сер Байден!
19.05.2025 00:37 Ответить
Видужає!!! І ще приїде в гості до Президента Порошенка!!!
19.05.2025 01:29 Ответить
Цікаво, а звідка взагалі про це відомо? Чи то лікарська таємниця в США відсутня!?
19.05.2025 03:56 Ответить
Шкода кремлівського виродка ніякі раки не приберуть,хоча мілліони прокльонів щодня отримує.
19.05.2025 06:19 Ответить
Як же доктора прогавили Байдена? Четверта стадія... Це повна некомпетентність. Він що аналізів не здавав? Погано слідкують за президентом.
19.05.2025 07:34 Ответить
Дай, Боже, йому видужати. Українці винні діду Байдену, як земля колгоспу, пожиттєво
19.05.2025 08:43 Ответить
сТранно......... у мене теж з Глісон 9 цю х рню вирізали в Шаріте 7 01 2017; Т3 - 6 см до хпутіна оставили невирізане, опромінили, в 22 був рецідів-, в Х єрманії нічо не захотіли робити в Києві зробили наноніж поки живу далі вже 8.5 років, писав подання презу ще 2 роки тому щоб придбали для Укр медицини кіберніж хоч 1 - в відповідь прислали інструкцію по закупівлі МОЗ імпортного обладнання... єдиний кіберніж в приватній клініці спіжженка від 10 000 долярів. Чому ще не подано в Міжнародний суд щоб правонаступник ССср расія сплачувала лікування Чорнобильцям? теж х путін винен?
19.05.2025 10:00 Ответить
 
 