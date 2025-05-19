10 024 53
У Байдена диагностировали агрессивный рак простаты, - CNN
Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла в простате после того, как у него усилились симптомы при мочеиспускании. В пятницу ему поставили диагноз "рак простаты", характеризующийся 9 баллами по шкале Глисона (5 группа) с метастазами в кости", - говорится в сообщении.
Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак является гормонально чувствительным, что позволяет эффективно его лечить.
Отмечается, что Байден и его семья рассматривают варианты лечения вместе с врачами.
Топ комментарии
+51 Юра Малко
показать весь комментарий18.05.2025 23:35 Ответить Ссылка
+44 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий18.05.2025 23:30 Ответить Ссылка
+35 Yan Pastars #604706
показать весь комментарий18.05.2025 23:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до 80300.00 грн
"Посцяти на могилу Трампа"-відповів Джо Байден і засміявся.
Поправляйтеся!
Всім здоров'я!
Донні також 🤠
.
і українці після обрання рудої курви знають хто добрий Президент США до України, а хто гнилий
Рак простаты это одна из самых изученных болезней, среди раков. В большинстве случаев лечиться без хирургического вмешательства. И имеет одну из наибольших виживаемостей из всех видов рака.
останні 50 грамів ірландського Джемісона за ірландця Джо Байдена, який завжди міцно стояв і досі стоїть на ногах !
За ваше здоровья, пане Президент !
За будь яких обставин із Вашим здоровьям, через 3,5 років, як відійде рудий, в Києві буде "вулиця Джо Байдена".
сподіваємось, Ви ще побачите таку табличку.
.
.
Дай Боже ему победить недуг. Ну или, по крайней мере, долго ему сопротивляться.
се ля ві
сподіваюсь батько пожив, бо рак простати хвороба похилого віку
коштуватиме від 10 000 долярів то ще довоєнна ціна зараз мабуть під 20
керівники ЄС прекрасно знають що в нас геноцид
так їм треба чорноземи
а х ло вичищає їх
молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼