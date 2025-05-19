У Байдена диагностировали агрессивный рак простаты, - CNN

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла в простате после того, как у него усилились симптомы при мочеиспускании. В пятницу ему поставили диагноз "рак простаты", характеризующийся 9 баллами по шкале Глисона (5 группа) с метастазами в кости", - говорится в сообщении.

Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак является гормонально чувствительным, что позволяет эффективно его лечить.

Отмечается, что Байден и его семья рассматривают варианты лечения вместе с врачами.

