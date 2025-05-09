Салливан о критике за задержку помощи Украине при Байдене: США предоставили большое количество оружия

Бывший советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан опроверг обвинения, что администрация Джо Байдена медлила с поставками вооружения для Украины, потому что это оружие сейчас помогает ВСУ стоять на передовой.

Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я слышал критику, что мы не делали достаточно, недостаточно быстро, потому что мы были слишком переживали из-за России. На самом деле мы использовали каждый доллар, выделенный Конгрессом, предоставили огромное количество оружия, боеприпасов и в последние месяцы администрации мы значительно увеличили поставки. И именно эти увеличенные поставки дают украинцам сейчас возможность выстоять", - подчеркнул он.

Кроме того, Салливан объяснил позицию относительно нежелания передать ATACAMS тем, что, мол, ни одна разновидность вооружения не могла стать "серебряным шаром", и напомнил о повышенном ядерном риске.

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"С нашей точки зрения, не было ни одной системы, или даже двух, или трех, которые были бы панацеей в этой войне на поле боя. Качество и масштаб американской помощи за три года был огромен", - считает Салливан.

Американский чиновник отметил, что действующий президент США усилит давление на Россию и продолжит помогать Украине, потому что это "сделает Америку сильнее".

"Вопрос: что дальше? Всегда сложно закончить агрессивную войну. Но кое-что просто. Путь к справедливому миру - это рычаги влияния и сила. И ключ к силе означает, что США и партнеры оказывают больше помощи и поддержки Украине, а также давление на РФ, чтобы Путин мог понять, что он не сможет нас "переждать" или "пересилить", - отметил он.

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Салливан отметил, что сейчас в его стране некоторые хотят сформировать политику США в отношении Украины как выбор между поддержкой мира или войны.

"То есть вы или за мир, или за вечную войну. Но такого выбора нет. Мы не можем никому позволить попасть в эту ловушку. Настоящий выбор - это выбор между настоящим миром, поддерживая Украину в эффективных переговорах с влиянием, и фальшивый мир через фактически сдачу Путину. Мы выстроили много влияния, чтобы гарантировать хорошую сделку. Мы должны продолжать помогать Украине строить больше", - резюмировал он.