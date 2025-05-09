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Новости помощь Украине от США
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Салливан о критике за задержку помощи Украине при Байдене: США предоставили большое количество оружия

Экс-советник по нацбезопасности США Джейк Салливан

Бывший советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан опроверг обвинения, что администрация Джо Байдена медлила с поставками вооружения для Украины, потому что это оружие сейчас помогает ВСУ стоять на передовой.

Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я слышал критику, что мы не делали достаточно, недостаточно быстро, потому что мы были слишком переживали из-за России. На самом деле мы использовали каждый доллар, выделенный Конгрессом, предоставили огромное количество оружия, боеприпасов и в последние месяцы администрации мы значительно увеличили поставки. И именно эти увеличенные поставки дают украинцам сейчас возможность выстоять", - подчеркнул он.

Кроме того, Салливан объяснил позицию относительно нежелания передать ATACAMS тем, что, мол, ни одна разновидность вооружения не могла стать "серебряным шаром", и напомнил о повышенном ядерном риске.

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"С нашей точки зрения, не было ни одной системы, или даже двух, или трех, которые были бы панацеей в этой войне на поле боя. Качество и масштаб американской помощи за три года был огромен", - считает Салливан.

Американский чиновник отметил, что действующий президент США усилит давление на Россию и продолжит помогать Украине, потому что это "сделает Америку сильнее".

"Вопрос: что дальше? Всегда сложно закончить агрессивную войну. Но кое-что просто. Путь к справедливому миру - это рычаги влияния и сила. И ключ к силе означает, что США и партнеры оказывают больше помощи и поддержки Украине, а также давление на РФ, чтобы Путин мог понять, что он не сможет нас "переждать" или "пересилить", - отметил он.

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Салливан отметил, что сейчас в его стране некоторые хотят сформировать политику США в отношении Украины как выбор между поддержкой мира или войны.

"То есть вы или за мир, или за вечную войну. Но такого выбора нет. Мы не можем никому позволить попасть в эту ловушку. Настоящий выбор - это выбор между настоящим миром, поддерживая Украину в эффективных переговорах с влиянием, и фальшивый мир через фактически сдачу Путину. Мы выстроили много влияния, чтобы гарантировать хорошую сделку. Мы должны продолжать помогать Украине строить больше", - резюмировал он.

Автор: 

Байден Джо (2792) помощь (7827) США (26889) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+13
Затримка була.І давали дуже мало.
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09.05.2025 20:07
+8
Ага, піхотно-окопної, як то джавелінів, стінгерів, гвинтівок, ручних гранатометів, патронів, тільки мобілізовуй більше рекрутів.
Важку бронетехніку і високоточну далекобійну зброю передавали навіть не десятками, а одиницями. Авіації взагалі нуль.
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09.05.2025 20:18
+8
Зброї дали мало, довго розтягували, всі санкції провалили, американська зброя на GPS була заглушена на початку 2023 і до тепер, після чого ЗСУ втратили єдину перевагу на фронті.

Саліван провалив все що міг.
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09.05.2025 20:33
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Затримка була.І давали дуже мало.
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09.05.2025 20:07 Ответить
Мало зброї юуло,тому поперлись на курщину.Це геніальний план,ідіотизм чи зрада?
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09.05.2025 20:08 Ответить
Че Чпих. Просто чпих Реєстрація: 09.05.2025
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09.05.2025 20:11 Ответить
До чого тут дата реєстрації,посни.
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09.05.2025 20:14 Ответить
Для наступу і розширення лінії фронту потрібні ресурси,це елементарні речі.Наступаюча сторона несе більші втрати
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09.05.2025 20:16 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 09.05.2025
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09.05.2025 22:27 Ответить
логічно,хто не стадо-той кацап ,а я думаю,звідки довіра до ЗЕ 60%
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09.05.2025 22:48 Ответить
Американці погані, що не дали нам скільки зброї, на скільки наші популісти антимайданівці розкатали губу? А скільки своєї зброї зробили за 6 років найулюбленіші і вишивані бісером обіцялкіни? Скільки можна постійно лити бруд на партнерів і не помічати проколи чи відвертий саботаж тутешніх? Не подабаються? Відмовтеся і воюйте своїм, там куляба обіцяв підігнати саперні лопатки, а Зеля вам підігнав шмарафон і 100 тисяч бракованих мін на 25 мільярдів гривень.
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09.05.2025 21:11 Ответить
коли гарріс стала програвати трампу деми зрозуміли що програють владу і зробили українцям останні місяці такими якими повинні були бути всі роки.
тому так, партія байдена давала дуже мало і тим самим допомогла путіну бо вважала що не треба дозволяти українцям перемогти росію.
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09.05.2025 20:17 Ответить
Як все всіх дістали такими тезами "Байден давав мало з-брої", "Шольц не давав таураси"... і жодного питання до нашої влади. Вівйна в США чи Німеччині? Війна в нас, а що зробили наші крадуни за 6 років???
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09.05.2025 21:18 Ответить
крадуны хотели подписать стамбул
но
байден и чувак со смешным причуханом заставили воевать дальше
потому, что
им надо было принять финляндию и швецию в нато

учите историю
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09.05.2025 22:57 Ответить
Ага, піхотно-окопної, як то джавелінів, стінгерів, гвинтівок, ручних гранатометів, патронів, тільки мобілізовуй більше рекрутів.
Важку бронетехніку і високоточну далекобійну зброю передавали навіть не десятками, а одиницями. Авіації взагалі нуль.
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09.05.2025 20:18 Ответить
Вот с трампоном стало куда лучше
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09.05.2025 21:07 Ответить
Нам би зараз Байдена. І щоб республіканці правили Юпітером чи Марсом.
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09.05.2025 20:19 Ответить
Салліван ішак путінський!
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09.05.2025 20:21 Ответить
А єлдак і татаров чиї? Патріоти? А яка ж така велика падлюка розмінувала Чронгар і відвела наші війська Салліван? А хто готував асфальт і шашлики для відбиття атак ворога, чи в 2019 році війна вже закінчилася і кацапи пішли додому?
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09.05.2025 21:19 Ответить
Ну да, байденовскую бесплатную помощь превратили в трамповскую платную сделку...
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09.05.2025 20:23 Ответить
БРЕХНЯ, ДАЛЕКО НЕ КОЖЕН долар використали, про це писали New York Times і Wall Street Journal!
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09.05.2025 20:24 Ответить
Треба було віддати у зброю, яку віджали разом з русньою за Будапештсьим меморандумом, або виконати умови меморандуму.
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09.05.2025 20:25 Ответить
Зброї дали мало, довго розтягували, всі санкції провалили, американська зброя на GPS була заглушена на початку 2023 і до тепер, після чого ЗСУ втратили єдину перевагу на фронті.

Саліван провалив все що міг.
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09.05.2025 20:33 Ответить
Якби ішак потужний був би не зрадником і прислухався до американців і війни не було б
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09.05.2025 20:39 Ответить
Что с ними происходит?
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09.05.2025 20:38 Ответить
Саливоне!
Суть вашої помочі повність вкладено в поняття "чвиркати"!
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09.05.2025 20:38 Ответить
За зброю вам велике спасибі звісно , але вже ж - критика справедлива містер . То ж не 3.14здіть .!!
Зброю ви постачали , це так , але нехотя , і зі значним запізненням .
А поки ваша зброя їхала в Україну по півроку-рік ( немов її доставляли з Марсу ) , кацапня встигала захопити багато що з того - чого вона б не захопила якби зброя надходила вчасно . І тисячі наших військових залишилися б живими .
Корейські снаряди чомусь з'явилися у кацапів вже через пару тижнів після появи інформації про їх продаж кацапам ,, хоча відстань від США і від Півн Кореї до України майже однакова .
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09.05.2025 20:53 Ответить
Ви настільки багато давали що курва не давали ані програти ані виграти . То на яких терезах більше???? Ти саліван ти виродок поки ти думав це мяко кажучи. В нас хлопці та дівчата гинули. І всі тебе запамятають виродок Ти. Пху на вас сцикуни
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09.05.2025 21:24 Ответить
рашистського агента із адміністрації "байди" Салойвана ,було запрошено,для того,щоб цей відвертий ворог України "жував соплі" ОПРАВДУЮЧИ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ ДЛЯ України .ЯК ДОСТАТНЮ ,ДЛЯ СТРИМУВАННЯ КУЙЛА.
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09.05.2025 21:33 Ответить
Хотілося б спитати у Саллівана чемно так, без емоцій: на*уя той туалетний папір, б*ять, коли людина вже вс*алася у штани??!! Зброю треба давати ту яка буде потрібна завтра і в кількості, яка зробить її ефективною, а не ту, яка потрібна була вчлра у одиничних екземплярах, чи дрібних серіях, що нівелювало ефект від її застосувпння на полі бою.
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09.05.2025 21:59 Ответить
Байден взагалі міг завалити зброєю так, що ми б виграли ще восени 2022. Але він не хотів поразки рф. Він навіть жодного разу не сказав "рф повинна програти". І він не давав зброю, зброю давав конгресс, навіть дав лендліз. Але Байден саботував поставки зброї, а на лендліз взагалі поклав болта.
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09.05.2025 22:20 Ответить
 
 