Салливан о критике за задержку помощи Украине при Байдене: США предоставили большое количество оружия
Бывший советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан опроверг обвинения, что администрация Джо Байдена медлила с поставками вооружения для Украины, потому что это оружие сейчас помогает ВСУ стоять на передовой.
Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я слышал критику, что мы не делали достаточно, недостаточно быстро, потому что мы были слишком переживали из-за России. На самом деле мы использовали каждый доллар, выделенный Конгрессом, предоставили огромное количество оружия, боеприпасов и в последние месяцы администрации мы значительно увеличили поставки. И именно эти увеличенные поставки дают украинцам сейчас возможность выстоять", - подчеркнул он.
Кроме того, Салливан объяснил позицию относительно нежелания передать ATACAMS тем, что, мол, ни одна разновидность вооружения не могла стать "серебряным шаром", и напомнил о повышенном ядерном риске.
"С нашей точки зрения, не было ни одной системы, или даже двух, или трех, которые были бы панацеей в этой войне на поле боя. Качество и масштаб американской помощи за три года был огромен", - считает Салливан.
Американский чиновник отметил, что действующий президент США усилит давление на Россию и продолжит помогать Украине, потому что это "сделает Америку сильнее".
"Вопрос: что дальше? Всегда сложно закончить агрессивную войну. Но кое-что просто. Путь к справедливому миру - это рычаги влияния и сила. И ключ к силе означает, что США и партнеры оказывают больше помощи и поддержки Украине, а также давление на РФ, чтобы Путин мог понять, что он не сможет нас "переждать" или "пересилить", - отметил он.
Салливан отметил, что сейчас в его стране некоторые хотят сформировать политику США в отношении Украины как выбор между поддержкой мира или войны.
"То есть вы или за мир, или за вечную войну. Но такого выбора нет. Мы не можем никому позволить попасть в эту ловушку. Настоящий выбор - это выбор между настоящим миром, поддерживая Украину в эффективных переговорах с влиянием, и фальшивый мир через фактически сдачу Путину. Мы выстроили много влияния, чтобы гарантировать хорошую сделку. Мы должны продолжать помогать Украине строить больше", - резюмировал он.
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Реєстрація: 09.05.2025
тому так, партія байдена давала дуже мало і тим самим допомогла путіну бо вважала що не треба дозволяти українцям перемогти росію.
но
байден и чувак со смешным причуханом заставили воевать дальше
потому, что
им надо было принять финляндию и швецию в нато
учите историю
Важку бронетехніку і високоточну далекобійну зброю передавали навіть не десятками, а одиницями. Авіації взагалі нуль.
Саліван провалив все що міг.
Суть вашої помочі повність вкладено в поняття "чвиркати"!
Зброю ви постачали , це так , але нехотя , і зі значним запізненням .
А поки ваша зброя їхала в Україну по півроку-рік ( немов її доставляли з Марсу ) , кацапня встигала захопити багато що з того - чого вона б не захопила якби зброя надходила вчасно . І тисячі наших військових залишилися б живими .
Корейські снаряди чомусь з'явилися у кацапів вже через пару тижнів після появи інформації про їх продаж кацапам ,, хоча відстань від США і від Півн Кореї до України майже однакова .