Байден о стратегии Трампа по отношению к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине - просто дурак

46-й президент США Джо Байден прокомментировал политику действующего лидера Штатов Дональда Трампа в отношении России.

Об этом он рассказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп с момента вступления в должность заявил Украине, что та должна рассмотреть возможность уступки территориями, чтобы война прекратилась, отмечает издание.

"Это современная политика умиротворения", - сказал Байден о подходе действующего президента США.

Путин, сказал бывший президент Штатов, рассматривает Украину как "часть матушки-России".

"Он считает, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем фактом, что Советский Союз распался. И каждый, кто думает, что он остановится, просто дурак", - пояснил он.

Байден опасается, что подход Трампа может сигнализировать другим европейским странам, что пришло время уступить России.

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