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Новости Байден о Трампе
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Байден о стратегии Трампа по отношению к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине - просто дурак

Что сказал Байден о политике Трампа в отношении России

46-й президент США Джо Байден прокомментировал политику действующего лидера Штатов Дональда Трампа в отношении России.

Об этом он рассказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп с момента вступления в должность заявил Украине, что та должна рассмотреть возможность уступки территориями, чтобы война прекратилась, отмечает издание.

"Это современная политика умиротворения", - сказал Байден о подходе действующего президента США.

Путин, сказал бывший президент Штатов, рассматривает Украину как "часть матушки-России".

"Он считает, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем фактом, что Советский Союз распался. И каждый, кто думает, что он остановится, просто дурак", - пояснил он.

Байден опасается, что подход Трампа может сигнализировать другим европейским странам, что пришло время уступить России.

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Автор: 

Байден Джо (2790) США (26853) Трамп Дональд (5386) война в Украине (4134)


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Топ комментарии
+23
Ключеві слова Байдена про Трампа - просто дурень.
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07.05.2025 09:02
+14
Байден! - за допомогу спасибі! - а міг би більше зброї надати Україні
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07.05.2025 09:00
+14
Якщо порівнювати з тим, що надав би Трамп, якби був другий термін замість Байдена, то Байден просто спаситель і молитися за нього треба. Так що нам пощастило, що Байден був президентом, це тільки і врятувало Україну, разом з ЗСУ і всіма, хто брав і бере участь в боротьбі.
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07.05.2025 09:30
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Байден! - за допомогу спасибі! - а міг би більше зброї надати Україні
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07.05.2025 09:00 Ответить
Міг би, чи не міг, то вже таке. А чому не питають наших бувших, де вони свою зброю діли, Кузьмука, Гриценка та інших, які не змилися в рашку як Соломатін, а преспокійно живуть в Україні, Європі, з дітьми та онуками «успішними бізнесменами»…
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07.05.2025 09:27 Ответить
Як їх спитаєш - коли проходе 10р і наступає строк давності - он беркут з Майдану вже непідсудний
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07.05.2025 11:18 Ответить
Державна зрада терміну давності не має. То було питання риторичне. Влада в Україні за 30 років ні разу не мінялась, тому і мовчать, людям підсовують "нові обличчя" що б ті обирали, а самі розграбовують країну далі, а коли стає зрозумілим що знову теж саме, то міняють ширму знов. Завжди у всьому винні "попередники", та Байден, Трамп, і хто завгодно...
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07.05.2025 11:27 Ответить
здивований, що ви таку маячню пишете, єдине, що не зазнавало змін- це сусідство із бісами кацапами та тупорилість виборців так вдало завезених із тих ***.ей.
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07.05.2025 11:40 Ответить
Ви ще когось тупорилими називаєте, а самі не розумієте, чому ж те суддівство, прокурорство, грабунок країни олігархами, та все інше на чолі з кацапами, за 30 років так і не помінялось...
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07.05.2025 11:48 Ответить
знову маячня та знайоме узагальнення про 30-ть років (добре, що про П.О. не вставили)... Ніщо не стоїть на місці, подивіться на себе в дзеркало та згадайте того, хто виглядав на три десятки літ молодшим, а для держави- це утробна мить...
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07.05.2025 12:04 Ответить
Бачу для вас таємниця, як формується кланово - олігархічна державна система правління, і як вона існує, це ваш пробіл в навчанні, невігласи завжди базис такої системи. Ніщо не стоїть на місці, змінюються покоління, на теплі, керівні місця приходять діти, потім їх міняють онуки, тільки нічого не змінюється для лохів, лохі весь цей час ходять по колу, з ярмом і важким возиком, за висячою на мотузці морквиною. Проходить якихось 30 років, і маємо біднішу в Європі країну, роздираєму війною.
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07.05.2025 12:26 Ответить
Якщо порівнювати з тим, що надав би Трамп, якби був другий термін замість Байдена, то Байден просто спаситель і молитися за нього треба. Так що нам пощастило, що Байден був президентом, це тільки і врятувало Україну, разом з ЗСУ і всіма, хто брав і бере участь в боротьбі.
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07.05.2025 09:30 Ответить
Щоб більше зброї - Україна б відбилась а так війна на роки а людей в нас в рази менше
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07.05.2025 11:12 Ответить
Більше зброї могло б призвести до застосування ЯЗ. Це ящик пандори, який краще не відкривати, в нашому світі маніакальних дегенаратів, за кермом деяких ядерних держав. Тому вибір був балансувати. І в жертву принесли українців. Бо якщо обирати буде навіть нормальний американський президент, як Байден, між американцями і українцями, то вибір очевидний.
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07.05.2025 11:33 Ответить
Якби не Зеленський з Єрмаком він так би і зробив.
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07.05.2025 09:44 Ответить
мироточення... чи чогось іншого сопляжуйного...
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07.05.2025 09:01 Ответить
Ключеві слова Байдена про Трампа - просто дурень.
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07.05.2025 09:02 Ответить
Не згоден.
Бо Байден не сказав всієї правди про Трампа. Яка полягає в тому, що Трамп - це завербований кгбістами в 1987році агент впливу в США, якуму дали поганяло "Краснов".
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07.05.2025 11:38 Ответить
самі в цю маячню вірите?
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07.05.2025 11:42 Ответить
а як не вірити колишньому керівнику кгб Казахстану, який особисто брав участь в цій операції?
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07.05.2025 12:29 Ответить
Байден міг агресора поставити у стійло, натомість робив те ж, що і Трамп, тільки більш вишукано і цинічно. А найбільше заохотив кацапію до агресії товариш Обама - духовний наставник Байдена.
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07.05.2025 09:05 Ответить
Какой там наставник --- Обама козявки из носа ел когда Бидон уже 20 лет в большой политике был
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07.05.2025 09:11 Ответить
Які ви всі розумні як йдете з влади (вірніше вас ідуть). Коли була можливість дати по рукам росії і зарубати на корню всі претензії до Грузії, України , Молдови....ви всі танцювали навколо путіна . І Буш молодший і Обама і Байден (першу половину каденції) і так само Трамп почав свій термін.
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07.05.2025 09:08 Ответить
Якщо Байден усвідомлював, яку небезпеку представляють для міжнародного права погляди Трампона, треба було оформити допомогу Україні у 2022 році таким чином (коли ще не була знищена двопартійна підтримка українців у Конгресі), щоб вона не залежала від поразки демократів і ідіотизму наступної адміністрації США, коли президентом став Трампон. Адже вже у 2023 році це робити було пізно, коли окреслилося, що Конгрес взяв під контроль любитель Х-уйла, що він виразно показав блокуванням Конгресом у жовтні 2023-квітні 2024 рр. постачання озброєння для захисту України від агресорів.
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07.05.2025 09:14 Ответить
Які всі керманичі мудрі заднім числом. Прям стають хфілософами життя та справедливості
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07.05.2025 09:16 Ответить
ХВілосоХВами, правильно...
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07.05.2025 09:25 Ответить
А могли бы при вас захерачить ***** если бы вовремя и сколько надо оружия насыпали,а сейчас маемо що маемо.
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07.05.2025 09:16 Ответить
Цинічні потвори, брехливі та ниці.
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07.05.2025 09:18 Ответить
Заочний баттл старих пердунів.
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07.05.2025 09:18 Ответить
Це не "******* політика умиротворення", це дебіли при владі!
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07.05.2025 09:19 Ответить
А яка була політика у Байдена?давати Україні по трохи зброї.так щоб не перемогла.не давали літаків.дальнебойне.Як що б Україна отримала з початку війни багато зброї-ми б перемогли.Теж.як і Трамп.боявся пуйла.А зараз-вумний...Україна за його затримку постачання зброї та обмежену кількисть-заплатила сотнями тисяч життів.Те.що Трам гірше від нього-не знімає з нього провини.
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07.05.2025 09:31 Ответить
Бувших агентів не буває, він все робить так як наказує його куратор ху....ло
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07.05.2025 09:32 Ответить
США..держава.котра по віднощенні до України, після розвалу "совкового союзу" обрала "політику умиротворення ращистської3,14дерації" . За ширмою "умиротворення рашистської 3,14дерації" .криється реальна змова США І 3,14дерації поступового знищення України , як держави.Спочатку через роззброєння.дальше через "малі і послідовні кроки окупації України(рвати по живому(Крим- ОРДЛО).після чого нинішня окупація і геноцид українського народу й потакання цьому світової спільноти США.НАТО І ЄС.і це не останній крок світової змови,щодо знищення України.Все,що сьогодні робить США, це танцює "калінку" з рашистською 3,414дерацією на могилах українців і на частині окупованої України...(умиротворення по американськи- знищення України))))
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07.05.2025 09:35 Ответить
прям такуу "мощу" как украиона делят 3 десятилетия сша и кацапы, прям сговор))))захотели б слить просто перестали давать оружие и пел бы ты комсомол и боже ленина с пуциным храни уже летом 2022,а то развели коспирологию аля украине как сша,прям многоходовочки.
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07.05.2025 10:19 Ответить
Не перекладайте дії фашистської раші на світову змову. Це не допоможе. Світове зло однак буде знищено. Це ж лише питання часу.
І ще - спробуйте правильно вимовити "паляниця" або хоча б "біленьке".
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07.05.2025 10:52 Ответить
Старий МУДАК, спочивай з миром +++++!
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07.05.2025 09:38 Ответить
Абамі і Мішель того ж, вітання від ККК +++!
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07.05.2025 09:43 Ответить
ну так, наівний ідіотизм дещо відрізняється від попередньої полохливої політики.
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07.05.2025 09:40 Ответить
і хто б це говорив, це той шо: по герасімову не бий, по нпз не бий, кацапів з херсону відпусти, і ше багато куди не бий і головне не наступай.
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07.05.2025 09:48 Ответить
угу, зловив віслюка за яйця та ніс всю цю маячню.., але мужній стрибун від 4-ох повісток рвав на собі кальсони, косоворотку, скумбрію та волав, що за Крим би здох, а тому гори вся Україна розмінована, бо я обрізано-багатий та із бородатою бабцею поїду на істеричну пуповину...
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07.05.2025 11:52 Ответить
як одне відміняє інше?
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07.05.2025 12:02 Ответить
напруж звивину.
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07.05.2025 12:07 Ответить
тобто відповіді в тебе немає. очікувано.
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07.05.2025 12:17 Ответить
думай, перед тим як смайлика ліпити, звісно, якщо я не помилявся бо вважав тебе адекватним?
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07.05.2025 12:24 Ответить
Ковток свіжого повітря. Так, цей дідусь інколи діяв на користь кацапів, бо боявся ядерки чи по іншим причинам.

Але з Байденом буда хоч якась надія. З трампом єдина думка - коли ж там вже вибори у сша
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07.05.2025 10:12 Ответить
Джо, міг би зробити більше, але все одно ти не слабак. Дякуємо тобі
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07.05.2025 10:12 Ответить
політика мироутворення привела до посилення бомбардировок мирного населення.
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07.05.2025 10:15 Ответить
Буду не в тренде..
Была бы Камала, вопрос вступления в НАТО уже бы стоял на повестке. На финальном отрезке Байден вышел на полную бескомпромиссность. А *** ло притихло со своей бимбой и больше не отсвечивало в СМИ.
Теперь имеем откат и НАТО и по внешнеполитическим направлениям.

До Байдена бескомпромиссным по отношению к ху йлу был только Маккейн. Еще можно выделить Дж. Буша мл в Ираке.
Пост США покинул очень принципиальный президент на самом деле!!!
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07.05.2025 10:23 Ответить
Якби рудий ідіот був би більш освідченим, то знав би до чого привела політика умиротворення гітлера у другій світовій. Приклад, як вони здавали Чехословаччину
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07.05.2025 10:25 Ответить
Так само, умиротворювали, Західні політики, і фюлєра Адіка гітлєра, в 20 столітті, як тепер, носяться із воєнним злочинцем, *******!
Бездарність та безкарність щодо нього, призводять до смертей Українців та інших народів, з часу московської війни поти Ічкерії!
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07.05.2025 11:12 Ответить
Трампон не дурень,а підлий та підступний барига -людоненавистник.
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07.05.2025 11:23 Ответить
скуповує у вас крадене?
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07.05.2025 11:54 Ответить
Где ти раньше такой умный был? Они, ****, как на пенсию уходят, так прозревают все. Ушлёпки, Б-дь.
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07.05.2025 12:13 Ответить
 
 