Байден о стратегии Трампа по отношению к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине - просто дурак
46-й президент США Джо Байден прокомментировал политику действующего лидера Штатов Дональда Трампа в отношении России.
Об этом он рассказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Дональд Трамп с момента вступления в должность заявил Украине, что та должна рассмотреть возможность уступки территориями, чтобы война прекратилась, отмечает издание.
"Это современная политика умиротворения", - сказал Байден о подходе действующего президента США.
Путин, сказал бывший президент Штатов, рассматривает Украину как "часть матушки-России".
"Он считает, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем фактом, что Советский Союз распался. И каждый, кто думает, что он остановится, просто дурак", - пояснил он.
Байден опасается, что подход Трампа может сигнализировать другим европейским странам, что пришло время уступить России.
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Бо Байден не сказав всієї правди про Трампа. Яка полягає в тому, що Трамп - це завербований кгбістами в 1987році агент впливу в США, якуму дали поганяло "Краснов".
І ще - спробуйте правильно вимовити "паляниця" або хоча б "біленьке".
Але з Байденом буда хоч якась надія. З трампом єдина думка - коли ж там вже вибори у сша
Была бы Камала, вопрос вступления в НАТО уже бы стоял на повестке. На финальном отрезке Байден вышел на полную бескомпромиссность. А *** ло притихло со своей бимбой и больше не отсвечивало в СМИ.
Теперь имеем откат и НАТО и по внешнеполитическим направлениям.
До Байдена бескомпромиссным по отношению к ху йлу был только Маккейн. Еще можно выделить Дж. Буша мл в Ираке.
Пост США покинул очень принципиальный президент на самом деле!!!
Бездарність та безкарність щодо нього, призводять до смертей Українців та інших народів, з часу московської війни поти Ічкерії!