Байден про ставлення Трампа до РФ: "Це сучасна політика умиротворення"

46-й президент США Джо Байден прокоментував політику чинного лідера Штатів Дональда Трампа щодо Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп з моменту вступу на посаду заявив Україні, що та повинна розглянути можливість поступки територіями, щоб війна припинилася, зазначає видання.

"Це сучасна політика умиротворення", - сказав Байден про підхід чинного президента США.

Путін, сказав колишній президент Штатів, розглядає Україну як "частину Матінки Росії".

"Він вважає, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим фактом, що Радянський Союз розпався. І кожен, хто думає, що він зупиниться, просто дурень", - пояснив він.

Байден побоюється, що підхід Трампа може сигналізувати іншим європейським країнам, що настав час поступитися Росії.

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