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Новини Байден про Трампа
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Байден про ставлення Трампа до РФ: "Це сучасна політика умиротворення"

Що сказав Байден про політику Трампа щодо Росії

46-й президент США Джо Байден прокоментував політику чинного лідера Штатів Дональда Трампа щодо Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп з моменту вступу на посаду заявив Україні, що та повинна розглянути можливість поступки територіями, щоб війна припинилася, зазначає видання.

"Це сучасна політика умиротворення", - сказав Байден про підхід чинного президента США.

Путін, сказав колишній президент Штатів, розглядає Україну як "частину Матінки Росії".

"Він вважає, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим фактом, що Радянський Союз розпався. І кожен, хто думає, що він зупиниться, просто дурень", - пояснив він.

Байден побоюється, що підхід Трампа може сигналізувати іншим європейським країнам, що настав час поступитися Росії.

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Автор: 

Байден Джо (2888) США (23054) Трамп Дональд (5815) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+6
Ключеві слова Байдена про Трампа - просто дурень.
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07.05.2025 09:02
+4
Байден! - за допомогу спасибі! - а міг би більше зброї надати Україні
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07.05.2025 09:00
+4
Які ви всі розумні як йдете з влади (вірніше вас ідуть). Коли була можливість дати по рукам росії і зарубати на корню всі претензії до Грузії, України , Молдови....ви всі танцювали навколо путіна . І Буш молодший і Обама і Байден (першу половину каденції) і так само Трамп почав свій термін.
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07.05.2025 09:08
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Байден! - за допомогу спасибі! - а міг би більше зброї надати Україні
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07.05.2025 09:00 Відповісти
мироточення... чи чогось іншого сопляжуйного...
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07.05.2025 09:01 Відповісти
Ключеві слова Байдена про Трампа - просто дурень.
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07.05.2025 09:02 Відповісти
Байден міг агресора поставити у стійло, натомість робив те ж, що і Трамп, тільки більш вишукано і цинічно. А найбільше заохотив кацапію до агресії товариш Обама - духовний наставник Байдена.
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07.05.2025 09:05 Відповісти
Какой там наставник --- Обама козявки из носа ел когда Бидон уже 20 лет в большой политике был
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07.05.2025 09:11 Відповісти
Які ви всі розумні як йдете з влади (вірніше вас ідуть). Коли була можливість дати по рукам росії і зарубати на корню всі претензії до Грузії, України , Молдови....ви всі танцювали навколо путіна . І Буш молодший і Обама і Байден (першу половину каденції) і так само Трамп почав свій термін.
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07.05.2025 09:08 Відповісти
Якщо Байден усвідомлював, яку небезпеку представляють для міжнародного права погляди Трампона, треба було оформити допомогу Україні у 2022 році таким чином (коли ще не була знищена двопартійна підтримка українців у Конгресі), щоб вона не залежала від поразки демократів і ідіотизму наступної адміністрації США, коли президентом став Трампон. Адже вже у 2023 році це робити було пізно, коли окреслилося, що Конгрес взяв під контроль любитель Х-уйла, що він виразно показав блокуванням Конгресом у жовтні 2023-квітні 2024 рр. постачання озброєння для захисту України від агресорів.
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07.05.2025 09:14 Відповісти
Які всі керманичі мудрі заднім числом. Прям стають хфілософами життя та справедливості
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07.05.2025 09:16 Відповісти
ХВілосоХВами, правильно...
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07.05.2025 09:25 Відповісти
А могли бы при вас захерачить ***** если бы вовремя и сколько надо оружия насыпали,а сейчас маемо що маемо.
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07.05.2025 09:16 Відповісти
Цинічні потвори, брехливі та ниці.
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07.05.2025 09:18 Відповісти
Заочний баттл старих пердунів.
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07.05.2025 09:18 Відповісти
Це не "******* політика умиротворення", це дебіли при владі!
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07.05.2025 09:19 Відповісти
 
 