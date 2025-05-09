Салліван про критику щодо затримки допомоги Україні за Байдена: США надали велику кількість зброї

Колишній радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван спростував звинувачення, що адміністрація Джо Байдена зволікала з постачанням озброєння для України, бо ця зброя зараз допомагає ЗСУ стояти на передовій.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я чув критику, що ми не робили достатньо, недостатньо швидко, бо ми були занадто переживали через Росію. Насправді ми використали кожен долар, виділений Конгресом, надали величезну кількість зброї, боєприпасів і в останні місяці адміністрації ми значно збільшили постачання. І саме ці збільшені постачання дають українцям зараз змогу стояти", - наголосив він.

Крім того, Салліван пояснив позицію щодо небажання передати ATACAMS тим, що, мовляв, жоден різновид озброєння не міг стати "срібною кулею" та нагадав про підвищений ядерний ризик.

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"З нашого погляду, не було жодної системи, чи навіть двох, чи трьох, що були б панацеєю у цій війні на полі бою. Якість і масштаб американської допомоги за три роки був величезний", - вважає Салліван.

Американський посадовець зауважив, що чинний президент США посилить тиск на Росію та продовжить допомагати Україні, бо це "зробить Америку сильніше".

"Питання: що далі? Завжди складно закінчити агресивну війну. Але дещо просто. Шлях до справедливого миру - це важелі впливу і сила. І ключ до сили означає, що США і партнери надають більше допомоги та підтримки Україні, а також тиск на РФ, аби Путін міг зрозуміти, що він не зможе нас "перечекати" чи "пересилити", - зазначив він.

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Салліван наголосив, що зараз в його країні дехто хоче сформувати політику США щодо України як вибір між підтримкою миру або війни.

"Тобто ви або за мир, або за вічну війну. Але такого вибору немає. Ми не можемо нікому дозволити потрапити у цю пастку. Справжній вибір - це вибір між справжнім миром, підтримуючи Україну в ефективних переговорах з впливом, та фальшивий мир через фактично здачу Путіну. Ми вибудували багато впливу, аби гарантувати гарну угоду. Ми маємо продовжувати допомагати Україні будувати більше", - резюмував він.