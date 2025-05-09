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Новини допомога Україні від США
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Салліван про критику щодо затримки допомоги Україні за Байдена: США надали велику кількість зброї

Ексрадник з нацбезпеки США Джейк Салліван

Колишній радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван спростував звинувачення, що адміністрація Джо Байдена зволікала з постачанням озброєння для України, бо ця зброя зараз допомагає ЗСУ стояти на передовій.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я чув критику, що ми не робили достатньо, недостатньо швидко, бо ми були занадто переживали через Росію. Насправді ми використали кожен долар, виділений Конгресом, надали величезну кількість зброї, боєприпасів і в останні місяці адміністрації ми значно збільшили постачання. І саме ці збільшені постачання дають українцям зараз змогу стояти", - наголосив він. 

Крім того, Салліван пояснив позицію щодо небажання передати ATACAMS тим, що, мовляв, жоден різновид озброєння не міг стати "срібною кулею" та нагадав про підвищений ядерний ризик.

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"З нашого погляду, не було жодної системи, чи навіть двох, чи трьох, що були б панацеєю у цій війні на полі бою. Якість і масштаб американської допомоги за три роки був величезний", - вважає Салліван.

Американський посадовець зауважив, що чинний президент США посилить тиск на Росію та продовжить допомагати Україні, бо це "зробить Америку сильніше".

"Питання: що далі? Завжди складно закінчити агресивну війну. Але дещо просто. Шлях до справедливого миру - це важелі впливу і сила. І ключ до сили означає, що США і партнери надають більше допомоги та підтримки Україні, а також тиск на РФ, аби Путін міг зрозуміти, що він не зможе нас "перечекати" чи "пересилити", - зазначив він.

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Салліван наголосив, що зараз в його країні дехто хоче сформувати політику США щодо України як вибір між підтримкою миру або війни.

"Тобто ви або за мир, або за вічну війну. Але такого вибору немає. Ми не можемо нікому дозволити потрапити у цю пастку. Справжній вибір - це вибір між справжнім миром, підтримуючи Україну в ефективних переговорах з впливом, та фальшивий мир через фактично здачу Путіну. Ми вибудували багато впливу, аби гарантувати гарну угоду. Ми маємо продовжувати допомагати Україні будувати більше", - резюмував він.

Автор: 

Байден Джо (2890) допомога (8382) США (23105) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+9
Затримка була.І давали дуже мало.
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09.05.2025 20:07
+5
Ага, піхотно-окопної, як то джавелінів, стінгерів, гвинтівок, ручних гранатометів, патронів, тільки мобілізовуй більше рекрутів.
Важку бронетехніку і високоточну далекобійну зброю передавали навіть не десятками, а одиницями. Авіації взагалі нуль.
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09.05.2025 20:18
+5
Зброї дали мало, довго розтягували, всі санкції провалили, американська зброя на GPS була заглушена на початку 2023 і до тепер, після чого ЗСУ втратили єдину перевагу на фронті.

Саліван провалив все що міг.
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09.05.2025 20:33
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Затримка була.І давали дуже мало.
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09.05.2025 20:07 Відповісти
Мало зброї юуло,тому поперлись на курщину.Це геніальний план,ідіотизм чи зрада?
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09.05.2025 20:08 Відповісти
Че Чпих. Просто чпих Реєстрація: 09.05.2025
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09.05.2025 20:11 Відповісти
До чого тут дата реєстрації,посни.
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09.05.2025 20:14 Відповісти
Для наступу і розширення лінії фронту потрібні ресурси,це елементарні речі.Наступаюча сторона несе більші втрати
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09.05.2025 20:16 Відповісти
Американці погані, що не дали нам скільки зброї, на скільки наші популісти антимайданівці розкатали губу? А скільки своєї зброї зробили за 6 років найулюбленіші і вишивані бісером обіцялкіни? Скільки можна постійно лити бруд на партнерів і не помічати проколи чи відвертий саботаж тутешніх? Не подабаються? Відмовтеся і воюйте своїм, там куляба обіцяв підігнати саперні лопатки, а Зеля вам підігнав шмарафон і 100 тисяч бракованих мін на 25 мільярдів гривень.
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09.05.2025 21:11 Відповісти
коли гарріс стала програвати трампу деми зрозуміли що програють владу і зробили українцям останні місяці такими якими повинні були бути всі роки.
тому так, партія байдена давала дуже мало і тим самим допомогла путіну бо вважала що не треба дозволяти українцям перемогти росію.
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09.05.2025 20:17 Відповісти
Як все всіх дістали такими тезами "Байден давав мало з-брої", "Шольц не давав таураси"... і жодного питання до нашої влади. Вівйна в США чи Німеччині? Війна в нас, а що зробили наші крадуни за 6 років???
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09.05.2025 21:18 Відповісти
Ага, піхотно-окопної, як то джавелінів, стінгерів, гвинтівок, ручних гранатометів, патронів, тільки мобілізовуй більше рекрутів.
Важку бронетехніку і високоточну далекобійну зброю передавали навіть не десятками, а одиницями. Авіації взагалі нуль.
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09.05.2025 20:18 Відповісти
Вот с трампоном стало куда лучше
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09.05.2025 21:07 Відповісти
Нам би зараз Байдена. І щоб республіканці правили Юпітером чи Марсом.
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09.05.2025 20:19 Відповісти
Салліван ішак путінський!
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09.05.2025 20:21 Відповісти
А єлдак і татаров чиї? Патріоти? А яка ж така велика падлюка розмінувала Чронгар і відвела наші війська Салліван? А хто готував асфальт і шашлики для відбиття атак ворога, чи в 2019 році війна вже закінчилася і кацапи пішли додому?
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09.05.2025 21:19 Відповісти
Ну да, байденовскую бесплатную помощь превратили в трамповскую платную сделку...
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09.05.2025 20:23 Відповісти
БРЕХНЯ, ДАЛЕКО НЕ КОЖЕН долар використали, про це писали New York Times і Wall Street Journal!
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09.05.2025 20:24 Відповісти
Треба було віддати у зброю, яку віджали разом з русньою за Будапештсьим меморандумом, або виконати умови меморандуму.
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09.05.2025 20:25 Відповісти
Зброї дали мало, довго розтягували, всі санкції провалили, американська зброя на GPS була заглушена на початку 2023 і до тепер, після чого ЗСУ втратили єдину перевагу на фронті.

Саліван провалив все що міг.
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09.05.2025 20:33 Відповісти
Якби ішак потужний був би не зрадником і прислухався до американців і війни не було б
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09.05.2025 20:39 Відповісти
Что с ними происходит?
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09.05.2025 20:38 Відповісти
Саливоне!
Суть вашої помочі повність вкладено в поняття "чвиркати"!
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09.05.2025 20:38 Відповісти
За зброю вам велике спасибі звісно , але вже ж - критика справедлива містер . То ж не 3.14здіть .!!
Зброю ви постачали , це так , але нехотя , і зі значним запізненням .
А поки ваша зброя їхала в Україну по півроку-рік ( немов її доставляли з Марсу ) , кацапня встигала захопити багато що з того - чого вона б не захопила якби зброя надходила вчасно . І тисячі наших військових залишилися б живими .
Корейські снаряди чомусь з'явилися у кацапів вже через пару тижнів після появи інформації про їх продаж кацапам ,, хоча відстань від США і від Півн Кореї до України майже однакова .
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09.05.2025 20:53 Відповісти
Ви настільки багато давали що курва не давали ані програти ані виграти . То на яких терезах більше???? Ти саліван ти виродок поки ти думав це мяко кажучи. В нас хлопці та дівчата гинули. І всі тебе запамятають виродок Ти. Пху на вас сцикуни
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09.05.2025 21:24 Відповісти
рашистського агента із адміністрації "байди" Салойвана ,було запрошено,для того,щоб цей відвертий ворог України "жував соплі" ОПРАВДУЮЧИ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ ДЛЯ України .ЯК ДОСТАТНЮ ,ДЛЯ СТРИМУВАННЯ КУЙЛА.
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09.05.2025 21:33 Відповісти
 
 