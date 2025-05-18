У Байдена діагностували агресивний рак простати, - CNN

Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла в простаті після того, як у нього посилилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю йому поставили діагноз "рак простати", що характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5 група) з метастазами в кістки", - йдеться в повідомленні.

Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак є гормонально чутливим, що дозволяє ефективно його лікувати.

Зазначається, що Байден і його сім'я розглядають варіанти лікування разом з лікарями.

