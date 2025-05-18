10 024 53
У Байдена діагностували агресивний рак простати, - CNN
Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла в простаті після того, як у нього посилилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю йому поставили діагноз "рак простати", що характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5 група) з метастазами в кістки", - йдеться в повідомленні.
Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак є гормонально чутливим, що дозволяє ефективно його лікувати.
Зазначається, що Байден і його сім'я розглядають варіанти лікування разом з лікарями.
Топ коментарі
Юра Малко
показати весь коментар18.05.2025 23:35 Відповісти Посилання
АРТЕМ Булискерия
показати весь коментар18.05.2025 23:30 Відповісти Посилання
Yan Pastars
показати весь коментар18.05.2025 23:38 Відповісти Посилання
"Посцяти на могилу Трампа"-відповів Джо Байден і засміявся.
Поправляйтеся!
Всім здоров'я!
Донні також 🤠
.
і українці після обрання рудої курви знають хто добрий Президент США до України, а хто гнилий
Рак простаты это одна из самых изученных болезней, среди раков. В большинстве случаев лечиться без хирургического вмешательства. И имеет одну из наибольших виживаемостей из всех видов рака.
останні 50 грамів ірландського Джемісона за ірландця Джо Байдена, який завжди міцно стояв і досі стоїть на ногах !
За ваше здоровья, пане Президент !
За будь яких обставин із Вашим здоровьям, через 3,5 років, як відійде рудий, в Києві буде "вулиця Джо Байдена".
сподіваємось, Ви ще побачите таку табличку.
.
.
Дай Боже ему победить недуг. Ну или, по крайней мере, долго ему сопротивляться.
се ля ві
сподіваюсь батько пожив, бо рак простати хвороба похилого віку
коштуватиме від 10 000 долярів то ще довоєнна ціна зараз мабуть під 20
керівники ЄС прекрасно знають що в нас геноцид
так їм треба чорноземи
а х ло вичищає їх
молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼