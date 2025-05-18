УКР
Новини Байден захворів на рак
10 024 53

У Байдена діагностували агресивний рак простати, - CNN

Джо Байден

Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла в простаті після того, як у нього посилилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю йому поставили діагноз "рак простати", що характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5 група) з метастазами в кістки", - йдеться в повідомленні.

Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак є гормонально чутливим, що дозволяє ефективно його лікувати.

Зазначається, що Байден і його сім'я розглядають варіанти лікування разом з лікарями.

Байден Джо (2898) рак (83)
+51
Погано...Бажаю дядьку Джо успішного лікування.
показати весь коментар
18.05.2025 23:35
+44
Ти знаєш , леся. Всім окрім рашки краще цей дід ніж той виродок , що зараз у кріслі преза ФША
показати весь коментар
18.05.2025 23:30
+35
Одужання Байдену. Ми перед ним в боргу, помолімось за його здоров'я.
показати весь коментар
18.05.2025 23:38
Дід ще міцно тримається на ногах і ніщо не зупинить його від участі в виборах президента США 2028 року.
показати весь коментар
18.05.2025 23:22
Ти знаєш , леся. Всім окрім рашки краще цей дід ніж той виродок , що зараз у кріслі преза ФША
показати весь коментар
18.05.2025 23:30
Кітруда
показати весь коментар
18.05.2025 23:27
від 75500.00

до 80300.00 грн
показати весь коментар
19.05.2025 00:12
Погано...Бажаю дядьку Джо успішного лікування.
показати весь коментар
18.05.2025 23:35
Метастази - це вже четверта стадія. Це вже не лікується. Тільки підтримуюча терапія. Рак завжди бере своє.
показати весь коментар
19.05.2025 07:31
Пане Байден, про що ви мрієте?
"Посцяти на могилу Трампа"-відповів Джо Байден і засміявся.

Поправляйтеся!
Всім здоров'я!
Донні також 🤠
показати весь коментар
18.05.2025 23:36
Дивно, що так занедбано, його ж як президента повинні були постійно доглядати.
показати весь коментар
18.05.2025 23:38
Так. Такий стан, за місяць не виникає
показати весь коментар
18.05.2025 23:48
і тобі щоб щось прилетіло за злі слова про гарну людину

.

.
показати весь коментар
19.05.2025 00:00
Господь знає краще хто добра людина, ніж ти

і українці після обрання рудої курви знають хто добрий Президент США до України, а хто гнилий
показати весь коментар
19.05.2025 00:15
Твій бог ***** чи шо ти тут виступаєш?
показати весь коментар
19.05.2025 01:19
а що тут дивного, у них хвора на голову особа зараз головна в овальному кабінеті.
показати весь коментар
19.05.2025 00:03
Вони в штатах не шарять з раком простати на початковій стадії і в був.міністра оборони запущений рак,т.я. діагностика як у нас заборонена,як говорить мій уролог що він не пам*ятає прізвище пацієнта,але його палець завжди пам*ятає стан простати.
показати весь коментар
19.05.2025 00:09
О как. А простым смертным в этом возрасте уже и не диагностируют этот рак, не проверяют на рак кишечника. В принципе правильно я считаю
показати весь коментар
18.05.2025 23:38
Это где не диагностируют?
Рак простаты это одна из самых изученных болезней, среди раков. В большинстве случаев лечиться без хирургического вмешательства. И имеет одну из наибольших виживаемостей из всех видов рака.
показати весь коментар
19.05.2025 00:01
Моєму батьку було 59, і не діагностували, попри те що він ходив жалівся на болі. Посилали його, а коли вже таки діагностували, то сказали що вже все, нічого зробити не можемо. Метастази пішли в кістки. Правда там трохи інший тип, холангіокарцинома.
показати весь коментар
19.05.2025 00:11
Это разве не рак желчных путей? Там да, гайки
показати весь коментар
19.05.2025 01:53
Так, він на жаль(
показати весь коментар
19.05.2025 01:57
Ну насколько я слышал, у многих мужиков в серьезном возрасте он есть , и практически никого не убивает, просто не успевает. Поэтому решили забить болт после какого то возраста
показати весь коментар
19.05.2025 01:55
Одужання Байдену. Ми перед ним в боргу, помолімось за його здоров'я.
показати весь коментар
18.05.2025 23:38
помолимось !
останні 50 грамів ірландського Джемісона за ірландця Джо Байдена, який завжди міцно стояв і досі стоїть на ногах !
За ваше здоровья, пане Президент !
За будь яких обставин із Вашим здоровьям, через 3,5 років, як відійде рудий, в Києві буде "вулиця Джо Байдена".
сподіваємось, Ви ще побачите таку табличку.

.

.
показати весь коментар
19.05.2025 01:06
Кто бы там что не говорил на тему "он не давал Украине проиграть, но и не давал выиграть", дед всё равно очень много сделал для нашей страны. Если бы он не вписался деньгами, оружием, разведданными, санкциями и дипломатической поддержкой, было бы очень всё грустно.

Дай Боже ему победить недуг. Ну или, по крайней мере, долго ему сопротивляться.

Дай Боже ему победить недуг. Ну или, по крайней мере, долго ему сопротивляться.
показати весь коментар
18.05.2025 23:43
Будьте здраві, пане президенте!
показати весь коментар
18.05.2025 23:44
Мій батько нещодавно помер від такого, теж метастази в кістки пішли. Сказали лікарі що вже все. Та й місць немає.
показати весь коментар
19.05.2025 00:12
десь трапилась статистика: в 90 років 90% чоловіків мають рак простати

се ля ві

се ля ві
показати весь коментар
19.05.2025 00:19
щирі співчуття
сподіваюсь батько пожив, бо рак простати хвороба похилого віку
показати весь коментар
19.05.2025 00:54
Дякую. Тільки там холангіокарцинома, трохи інше. Небезпечніше на жаль.
показати весь коментар
19.05.2025 01:58
в клініці спіжженка є кіберніж можна прибити метастази до 10 шт розміром до декількох см
коштуватиме від 10 000 долярів то ще довоєнна ціна зараз мабуть під 20
показати весь коментар
19.05.2025 10:03
А де такі гроші взяти?
показати весь коментар
19.05.2025 18:15
питання до преза та інших п 3.14 рів
керівники ЄС прекрасно знають що в нас геноцид
так їм треба чорноземи
а х ло вичищає їх
показати весь коментар
19.05.2025 20:03
Я оце не обирала.
показати весь коментар
19.05.2025 20:11
І мій...
показати весь коментар
19.05.2025 18:04
Джо Байдену якнайшвидшого одужання ,
молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
19.05.2025 00:21
Такогож як і народ України бажає найпотужнішому легітимному з його скумбрією
показати весь коментар
19.05.2025 05:45
Погана новина, бідний дідусь, лихо скрізь, онкологія та злобний трампампрн, може хоч зараз стуле пельку і припинить образи! Тримайся, сер Байден!
показати весь коментар
19.05.2025 00:37
Видужає!!! І ще приїде в гості до Президента Порошенка!!!
показати весь коментар
19.05.2025 01:29
Цікаво, а звідка взагалі про це відомо? Чи то лікарська таємниця в США відсутня!?
показати весь коментар
19.05.2025 03:56
Шкода кремлівського виродка ніякі раки не приберуть,хоча мілліони прокльонів щодня отримує.
показати весь коментар
19.05.2025 06:19
Як же доктора прогавили Байдена? Четверта стадія... Це повна некомпетентність. Він що аналізів не здавав? Погано слідкують за президентом.
показати весь коментар
19.05.2025 07:34
Дай, Боже, йому видужати. Українці винні діду Байдену, як земля колгоспу, пожиттєво
показати весь коментар
19.05.2025 08:43
сТранно......... у мене теж з Глісон 9 цю х рню вирізали в Шаріте 7 01 2017; Т3 - 6 см до хпутіна оставили невирізане, опромінили, в 22 був рецідів-, в Х єрманії нічо не захотіли робити в Києві зробили наноніж поки живу далі вже 8.5 років, писав подання презу ще 2 роки тому щоб придбали для Укр медицини кіберніж хоч 1 - в відповідь прислали інструкцію по закупівлі МОЗ імпортного обладнання... єдиний кіберніж в приватній клініці спіжженка від 10 000 долярів. Чому ще не подано в Міжнародний суд щоб правонаступник ССср расія сплачувала лікування Чорнобильцям? теж х путін винен?
показати весь коментар
19.05.2025 10:00
 
 