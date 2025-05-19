Байден прокомментировал сообщение о выявленном у него раке: Мы становимся сильнее в самые тяжелые моменты

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новость о своей болезни и поблагодарил за поддержку.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку - они добавляют нам сил", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.

Также читайте: Байден о стратегии Трампа по отношению к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине - просто дурак