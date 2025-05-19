2 775 11
Байден прокомментировал сообщение о выявленном у него раке: Мы становимся сильнее в самые тяжелые моменты
Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новость о своей болезни и поблагодарил за поддержку.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку - они добавляют нам сил", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.
Ну може ще вилікують.
так як така Людина , як Він ,
повинна жити довго і приносити користь іншим ❤️❤️❤️