РУС
Новости Байден заболел раком
Байден прокомментировал сообщение о выявленном у него раке: Мы становимся сильнее в самые тяжелые моменты

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новость о своей болезни и поблагодарил за поддержку.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку - они добавляют нам сил", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости.

Также читайте: Байден о стратегии Трампа по отношению к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине - просто дурак

Байден Джо (2800) рак (114) онкология (149)
Команда Байдена зробила дуже багато для України. Тримайтеся , пане Джо!!
19.05.2025 16:00 Ответить
Скорейшего выздоровления.
19.05.2025 15:33 Ответить
Молодчага Старий! Так тримати!
19.05.2025 15:17 Ответить
у рудого теж рак на язику і шо
19.05.2025 15:17 Ответить
у Доні Рване вухо пухлина русофільского мозку
19.05.2025 15:24 Ответить
Шкода діда. Мабудь не помилюся, якшо скажу шо він для України зробив більше всіх інших американських презів разом узятих.
Ну може ще вилікують.
19.05.2025 16:30 Ответить
Дуже шкода Джо. Котик на фото все відчуває та знає, що дідусь хворіє. Вони про нас все знають.
19.05.2025 17:12 Ответить
Тримайся, Джо, ти крутий чувак !!! Вдячні за допомогу !!! 🧡💜💛 🌹🌹🌹
19.05.2025 17:40 Ответить
Рак простаты (у мужчин ) своей агрессивностью сравнивает с раком груди (у женщин ). И Джо Байден заболел не вчера и не прошлом году ),если теперь сообщили ,а 5-6 лет назад .И все время замалчивали ,и даже выдвигали на следущий срок .
19.05.2025 17:43 Ответить
Дякую Вам, шановний пане Байден за все, що Ви зробили для України. Бажаю побороти цю важку хворобу.
19.05.2025 18:12 Ответить
Президенту Джо Байдену бажаю швидкого одужання ,
так як така Людина , як Він ,
повинна жити довго і приносити користь іншим ❤️❤️❤️
31.05.2025 20:35 Ответить
 
 