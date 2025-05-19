УКР
Новини Байден захворів на рак
Байден прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак: Ми стаємо сильнішими у найважчі моменти

Колишній президент США Джо Байден вперше прокоментував новину про свою хворобу та подякував за підтримку.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку - вони дають нам сил", - йдеться в повідомленні.

Байден прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак

Раніше ЗМІ повідомили, що колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

Читайте: Салліван про критику щодо затримки допомоги Україні за Байдена: США надали велику кількість зброї

Байден Джо рак онкологія
+17
Команда Байдена зробила дуже багато для України. Тримайтеся , пане Джо!!
19.05.2025 16:00 Відповісти
+14
Скорейшего выздоровления.
19.05.2025 15:33 Відповісти
+13
Молодчага Старий! Так тримати!
19.05.2025 15:17 Відповісти
у рудого теж рак на язику і шо
19.05.2025 15:17 Відповісти
у Доні Рване вухо пухлина русофільского мозку
19.05.2025 15:24 Відповісти
Молодчага Старий! Так тримати!
Скорейшего выздоровления.
Команда Байдена зробила дуже багато для України. Тримайтеся , пане Джо!!
Шкода діда. Мабудь не помилюся, якшо скажу шо він для України зробив більше всіх інших американських презів разом узятих.
Ну може ще вилікують.
19.05.2025 16:30 Відповісти
Дуже шкода Джо. Котик на фото все відчуває та знає, що дідусь хворіє. Вони про нас все знають.
19.05.2025 17:12 Відповісти
Тримайся, Джо, ти крутий чувак !!! Вдячні за допомогу !!! 🧡💜💛 🌹🌹🌹
19.05.2025 17:40 Відповісти
Рак простаты (у мужчин ) своей агрессивностью сравнивает с раком груди (у женщин ). И Джо Байден заболел не вчера и не прошлом году ),если теперь сообщили ,а 5-6 лет назад .И все время замалчивали ,и даже выдвигали на следущий срок .
19.05.2025 17:43 Відповісти
Дякую Вам, шановний пане Байден за все, що Ви зробили для України. Бажаю побороти цю важку хворобу.
19.05.2025 18:12 Відповісти
Президенту Джо Байдену бажаю швидкого одужання ,
так як така Людина , як Він ,
повинна жити довго і приносити користь іншим ❤️❤️❤️
31.05.2025 20:35 Відповісти
 
 