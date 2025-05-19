2 775 11
Байден прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак: Ми стаємо сильнішими у найважчі моменти
Колишній президент США Джо Байден вперше прокоментував новину про свою хворобу та подякував за підтримку.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку - вони дають нам сил", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.
Ну може ще вилікують.
так як така Людина , як Він ,
повинна жити довго і приносити користь іншим ❤️❤️❤️