Байден прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак: Ми стаємо сильнішими у найважчі моменти

Колишній президент США Джо Байден вперше прокоментував новину про свою хворобу та подякував за підтримку.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку - вони дають нам сил", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.

