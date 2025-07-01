Трамп про можливий наступ РФ на Суми: "Я уважно стежу за ситуацією"

Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією в Україні на випадок можливого нового літнього російського наступу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Так, він прокоментував інформацію, що РФ розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових, ймовірно готуючись розпочати нову літню наступальну операцію проти України.

Трампа запитали, якою буде його реакція, якщо Росія таки піде у наступ.

"Побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією", - відповів американський президент.

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Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська просунулися на 200 метрів у бік Сум, українські захисники їх відкинули на 200-400 метрів.

За його словами, 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку.