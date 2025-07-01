Трамп про можливий наступ РФ на Суми: "Я уважно стежу за ситуацією"
Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією в Україні на випадок можливого нового літнього російського наступу.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Так, він прокоментував інформацію, що РФ розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових, ймовірно готуючись розпочати нову літню наступальну операцію проти України.
Трампа запитали, якою буде його реакція, якщо Росія таки піде у наступ.
"Побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією", - відповів американський президент.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська просунулися на 200 метрів у бік Сум, українські захисники їх відкинули на 200-400 метрів.
За його словами, 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку.
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Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
Та навіть на Волині, в Галичині, вже не кажучи про більш східніші території - вдосталь таких
По сєкрєту - мєнт не постраждає ...
Тоді теж наїзжали на Байдена і США.
Замість готуватись до оборони...
У відповідь на такі плани уряду через законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, мільярдер заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".
"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
Так толерантно відноситись до корупції... Та навіть парктично всі вуличні продавці обвішують і всі терплять. Волелюбний зенарід....
Це не можна змнити. Це гени мабудь...
не впевнений що він сповна розуму, там вже альцгемер панує...
і взагалі зосередитися на одній темі довше 10 секунд,
це задачя нездоланна...