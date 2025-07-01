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Новини Трамп про війну в Україні Наступ РФ на Сумщину
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Трамп про можливий наступ РФ на Суми: "Я уважно стежу за ситуацією"

Трамп прокоментував ймовірність наступу Росії на Суми

Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією в Україні на випадок можливого нового літнього російського наступу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Так, він прокоментував інформацію, що РФ розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових, ймовірно готуючись розпочати нову літню наступальну операцію проти України.

Трампа запитали, якою буде його реакція, якщо Росія таки піде у наступ.

"Побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією", - відповів американський президент.

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Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська просунулися на 200 метрів у бік Сум, українські захисники їх відкинули на 200-400 метрів.

За його словами, 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку.

Автор: 

росія (66502) Сумська область (3973) Суми (940) Трамп Дональд (6326) війна в Україні (5036)


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Топ коментарі
+9
Сумська сєпарня вже пожвавилася. В неділлю попросили почергувати як лікар на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
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01.07.2025 18:47 Відповісти
+7
У 80 років людина не зміниться. Лайно є лайно.
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01.07.2025 18:56 Відповісти
+3
Таких в Сумах багато. Ждунов, какая разніца, перестать стрелять і так далі.
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01.07.2025 18:52 Відповісти
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Сумська сєпарня вже пожвавилася. В неділлю попросили почергувати як лікар на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
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01.07.2025 18:47 Відповісти
Таких в Сумах багато. Ждунов, какая разніца, перестать стрелять і так далі.
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01.07.2025 18:52 Відповісти
не бреши кацап !
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01.07.2025 19:08 Відповісти
Він правий. На жаль.
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01.07.2025 19:11 Відповісти
І при чому, більшість таких, як раз з переселенців зі сходу. Ні чого поганого не хочу казати про них, вони всі різні, різні ситуації у них, багато і порядних є. Але є і такі як розбалакаються, то пре, про один народ і все інше.
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01.07.2025 19:32 Відповісти
Це все на що ти спромігся? Х@йня все, давай по новій пиши, а то грошей не дадуть на твоїй фермі.
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01.07.2025 19:27 Відповісти
Та хіба тільки в Сумах?
Та навіть на Волині, в Галичині, вже не кажучи про більш східніші території - вдосталь таких
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01.07.2025 19:13 Відповісти
Нажаль так. І погано в цій ситуації те, що цим і молодь хворіє, яка взагалі народженна вже була в Україні була.
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01.07.2025 19:35 Відповісти
Ну, куди звернулись те й отримали😁 Потрібно офіційну заяву писати в СБУ за ознаками ст. 436-2 ККУ в діях того суб'єкта.
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01.07.2025 19:17 Відповісти
СБУ вже займається. І мєнтом теж. Йому світить звільнення і втрата броні.
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01.07.2025 19:21 Відповісти
До речі, схоже що постраждаємо в цій ситуації ми двоє- я і мєнт.
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01.07.2025 19:40 Відповісти

По сєкрєту - мєнт не постраждає ...
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01.07.2025 19:51 Відповісти
Щось схоже на кінець 2021, початок 2022.
Тоді теж наїзжали на Байдена і США.
Замість готуватись до оборони...
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01.07.2025 19:28 Відповісти
Краще вже Трампу уважно стежити за Маском.

У відповідь на такі плани уряду через законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, мільярдер заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".

"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
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01.07.2025 18:53 Відповісти
😱
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01.07.2025 18:54 Відповісти
и трамп и маск это все люди путина. Плешиый чекист какую-то многоходовочку устраивает(
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01.07.2025 19:04 Відповісти
цей бовдур може стежити за війною допоки не здохне
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01.07.2025 18:55 Відповісти
Нещодавно на Ютюбі бачив кадри коли він з Меланією спускалися по сходах. Так не він на крок попереду Меланії йшов підтримуючи її за руку, а вона йшла на крок попереду і підтримувала його руку. Це повний піпець, мля!
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01.07.2025 19:42 Відповісти
У 80 років людина не зміниться. Лайно є лайно.
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01.07.2025 18:56 Відповісти
буде так - одна нога кацапська тут ,а друга там
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01.07.2025 18:59 Відповісти
по полю
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01.07.2025 19:00 Відповісти
яйця на березі
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01.07.2025 19:04 Відповісти
Краснов поки що ігнорує висновки ISW, який заявив, що https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-chotiri-oblasti-v-isw-rozkrili-teritorialni-ambitsii-kremlya-i-poyasnili-scho-stoit-za-zayavami-putina-schodo-ukraini.htm <******* планує не обмежуватись завоюванням лише окупованих (повністю чи частково) областей України.
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01.07.2025 19:06 Відповісти
уважно - влажно обтікаю...
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01.07.2025 19:10 Відповісти
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01.07.2025 19:23 Відповісти
Трамп ще може об'явити військову операцію "Буря в Болоті"!
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01.07.2025 19:11 Відповісти
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01.07.2025 19:13 Відповісти
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01.07.2025 19:14 Відповісти
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01.07.2025 19:17 Відповісти
боже, яка радість! продовжуй стежити, продажна нікчема
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01.07.2025 19:21 Відповісти
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01.07.2025 19:22 Відповісти
ну так а хто першим сказав про припинення вогню? Трамп і сказав - припинити вогонь негайно і без жодних вимог. Наші прислухались до тих заяв Трампа і сказали ОК. припиняємо вогонь хоч завтра, якщо цапи припинять. Цапи не сказали ОК, а вже протягом кількох місяців виставляють все нові і нові вимоги для припинення вогню. от тому на кожній зустрічі із західними партнерами наші кіровники і апелюють зараз до цього заклику від Рудого Чуба припинити вогонь. типу ми готові припинити вогонь хоч завтра, але цапи цього не хочуть. Тобто тут суть тих заяв не у пораженчестві, а у тому, щоб донести до Чуба, що проблема не в нас, а в цапах, які не хочуть припиняти вогонь. Тоиу тут все логічно. Далі Чуб має якось на тих цапів вплинути як обіцяв перед виборами - мир через силу. А він все відтягує і відтягує рішучі кроки стосовно русні. і чим більше він їх відтягує, тим більше ганьби набирається. Проте так тривати довго теж не буде. Настане момент коли Чуб псіхане чи, що може бути ще швидше, Сенат з Конгресом підштовхнуть Чуба до таких дій.
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01.07.2025 19:33 Відповісти
Нажаль Чуб не буде чухатися аж до виборів в сенат, наступного року. Сподіваюся помиляюсь.
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01.07.2025 19:49 Відповісти
taco
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01.07.2025 19:25 Відповісти
Головна слабкість українців - це доброта. Так по доброму відноситись до ждунів, це так огидно насправді...

Так толерантно відноситись до корупції... Та навіть парктично всі вуличні продавці обвішують і всі терплять. Волелюбний зенарід....

Це не можна змнити. Це гени мабудь...
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01.07.2025 19:27 Відповісти
Це влада, мабуть.
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01.07.2025 19:40 Відповісти
РФ - Суми, Тампон - Канаду. Обидва з ****** скажені рюріки. Все він знає та все розуміє. Валяє дурня сраний ковбоєць.
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01.07.2025 19:28 Відповісти
чи дурень їм валяє.
не впевнений що він сповна розуму, там вже альцгемер панує...
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01.07.2025 19:31 Відповісти
Не вірю ні єдиному слову цього фарбованого старого маразматика. Він стежить як опудало на городі за горобцями. **********.
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01.07.2025 19:30 Відповісти
80 рочків парубку, це вам не middle school
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01.07.2025 19:36 Відповісти
У цього бовдура Варшава в Голландії, куди він дивиться на Суми, на Урал?
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01.07.2025 19:37 Відповісти
йому вже розвідка мультіки крутить бо воно не сприймає печятного тексту
і взагалі зосередитися на одній темі довше 10 секунд,
це задачя нездоланна...
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01.07.2025 19:42 Відповісти
Який недолугий телепень,невіглас трамп.
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01.07.2025 19:46 Відповісти
 
 