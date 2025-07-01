Трамп о возможном наступлении РФ на Сумы: "Я внимательно слежу за ситуацией"
Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Украине на случай возможного нового летнего российского наступления.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Так, он прокомментировал информацию, что РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих военных, вероятно готовясь начать новую летнюю наступательную операцию против Украины.
Трампа спросили, какой будет его реакция, если Россия таки пойдет в наступление.
"Посмотрим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией", - ответил американский президент.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.
По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении.
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Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
Та навіть на Волині, в Галичині, вже не кажучи про більш східніші території - вдосталь таких
По сєкрєту - мєнт не постраждає ...
Тоді теж наїзжали на Байдена і США.
Замість готуватись до оборони...
У відповідь на такі плани уряду через законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, мільярдер заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".
"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
Не знаю як по іншим штатам. В Оклахомі, ті хто за нього голосували (не всі звісно, але більшає людей постійно), вже плюються на нього. І не збираються голосувати за республіканців в майбутньому, бо огидно за таку партію. Точніше що з нею сталося. А це штат республіканців.
Звісно все може змінитися, особливо в наші часи.
Так толерантно відноситись до корупції... Та навіть парктично всі вуличні продавці обвішують і всі терплять. Волелюбний зенарід....
Це не можна змнити. Це гени мабудь...
Відповідальність треба брати.
не впевнений що він сповна розуму, там вже альцгемер панує...
і взагалі зосередитися на одній темі довше 10 секунд,
це задачя нездоланна...