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Новости Трамп о войне в Украине Наступление РФ на Сумщину
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Трамп о возможном наступлении РФ на Сумы: "Я внимательно слежу за ситуацией"

Трамп прокомментировал вероятность наступления России на Сумы

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Украине на случай возможного нового летнего российского наступления.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Так, он прокомментировал информацию, что РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих военных, вероятно готовясь начать новую летнюю наступательную операцию против Украины.

Трампа спросили, какой будет его реакция, если Россия таки пойдет в наступление.

"Посмотрим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией", - ответил американский президент.

Также читайте: Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.

По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении.

Автор: 

россия (96472) Сумская область (3420) Сумы (1200) Трамп Дональд (5860) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+16
Сумська сєпарня вже пожвавилася. В неділлю попросили почергувати як лікар на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
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01.07.2025 18:47 Ответить
+9
У 80 років людина не зміниться. Лайно є лайно.
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01.07.2025 18:56 Ответить
+6
Таких в Сумах багато. Ждунов, какая разніца, перестать стрелять і так далі.
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01.07.2025 18:52 Ответить
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Сумська сєпарня вже пожвавилася. В неділлю попросили почергувати як лікар на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте,у Вас був тут конфлікт;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи. Натомість, тричі пробивали мене, інваліда війни, чи не ухилянт.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
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01.07.2025 18:47 Ответить
Таких в Сумах багато. Ждунов, какая разніца, перестать стрелять і так далі.
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01.07.2025 18:52 Ответить
не бреши кацап !
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01.07.2025 19:08 Ответить
Він правий. На жаль.
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01.07.2025 19:11 Ответить
І при чому, більшість таких, як раз з переселенців зі сходу. Ні чого поганого не хочу казати про них, вони всі різні, різні ситуації у них, багато і порядних є. Але є і такі як розбалакаються, то пре, про один народ і все інше.
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01.07.2025 19:32 Ответить
Це все на що ти спромігся? Х@йня все, давай по новій пиши, а то грошей не дадуть на твоїй фермі.
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01.07.2025 19:27 Ответить
Та хіба тільки в Сумах?
Та навіть на Волині, в Галичині, вже не кажучи про більш східніші території - вдосталь таких
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01.07.2025 19:13 Ответить
Нажаль так. І погано в цій ситуації те, що цим і молодь хворіє, яка взагалі народженна вже була в Україні була.
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01.07.2025 19:35 Ответить
Ну, куди звернулись те й отримали😁 Потрібно офіційну заяву писати в СБУ за ознаками ст. 436-2 ККУ в діях того суб'єкта.
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01.07.2025 19:17 Ответить
СБУ вже займається. І мєнтом теж. Йому світить звільнення і втрата броні.
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01.07.2025 19:21 Ответить
До речі, схоже що постраждаємо в цій ситуації ми двоє- я і мєнт.
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01.07.2025 19:40 Ответить

По сєкрєту - мєнт не постраждає ...
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01.07.2025 19:51 Ответить
Погано ти мене знаєш.
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01.07.2025 19:56 Ответить
Щось схоже на кінець 2021, початок 2022.
Тоді теж наїзжали на Байдена і США.
Замість готуватись до оборони...
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01.07.2025 19:28 Ответить
Краще вже Трампу уважно стежити за Маском.

У відповідь на такі плани уряду через законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, мільярдер заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".

"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
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01.07.2025 18:53 Ответить
😱
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01.07.2025 18:54 Ответить
и трамп и маск это все люди путина. Плешиый чекист какую-то многоходовочку устраивает(
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01.07.2025 19:04 Ответить
цей бовдур може стежити за війною допоки не здохне
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01.07.2025 18:55 Ответить
Нещодавно на Ютюбі бачив кадри коли він з Меланією спускалися по сходах. Так не він на крок попереду Меланії йшов підтримуючи її за руку, а вона йшла на крок попереду і підтримувала його руку. Це повний піпець, мля!
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01.07.2025 19:42 Ответить
У 80 років людина не зміниться. Лайно є лайно.
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01.07.2025 18:56 Ответить
буде так - одна нога кацапська тут ,а друга там
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01.07.2025 18:59 Ответить
по полю
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01.07.2025 19:00 Ответить
яйця на березі
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01.07.2025 19:04 Ответить
Краснов поки що ігнорує висновки ISW, який заявив, що https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-chotiri-oblasti-v-isw-rozkrili-teritorialni-ambitsii-kremlya-i-poyasnili-scho-stoit-za-zayavami-putina-schodo-ukraini.htm <******* планує не обмежуватись завоюванням лише окупованих (повністю чи частково) областей України.
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01.07.2025 19:06 Ответить
уважно - влажно обтікаю...
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01.07.2025 19:10 Ответить
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01.07.2025 19:23 Ответить
Трамп ще може об'явити військову операцію "Буря в Болоті"!
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01.07.2025 19:11 Ответить
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01.07.2025 19:13 Ответить
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01.07.2025 19:14 Ответить
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01.07.2025 19:17 Ответить
боже, яка радість! продовжуй стежити, продажна нікчема
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01.07.2025 19:21 Ответить
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01.07.2025 19:22 Ответить
ну так а хто першим сказав про припинення вогню? Трамп і сказав - припинити вогонь негайно і без жодних вимог. Наші прислухались до тих заяв Трампа і сказали ОК. припиняємо вогонь хоч завтра, якщо цапи припинять. Цапи не сказали ОК, а вже протягом кількох місяців виставляють все нові і нові вимоги для припинення вогню. от тому на кожній зустрічі із західними партнерами наші кіровники і апелюють зараз до цього заклику від Рудого Чуба припинити вогонь. типу ми готові припинити вогонь хоч завтра, але цапи цього не хочуть. Тобто тут суть тих заяв не у пораженчестві, а у тому, щоб донести до Чуба, що проблема не в нас, а в цапах, які не хочуть припиняти вогонь. Тоиу тут все логічно. Далі Чуб має якось на тих цапів вплинути як обіцяв перед виборами - мир через силу. А він все відтягує і відтягує рішучі кроки стосовно русні. і чим більше він їх відтягує, тим більше ганьби набирається. Проте так тривати довго теж не буде. Настане момент коли Чуб псіхане чи, що може бути ще швидше, Сенат з Конгресом підштовхнуть Чуба до таких дій.
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01.07.2025 19:33 Ответить
Нажаль Чуб не буде чухатися аж до виборів в сенат, наступного року. Сподіваюся помиляюсь.
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01.07.2025 19:49 Ответить
і таке можливо. тож будемо бачити далі по ситуації. хоча з іншої сторони, якщо Чуб буде гальмувати у Конгресі чи Сенаті рух того закону з санкціями, то тоді дуже багато хто з його однопартійців ризикує взагалі не переобратися у Конгрес чи Сенат і тоді респи там і там можуть втратити більшість.
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01.07.2025 21:34 Ответить
Чуб думаю буде тягнути час скільки можно, щоб не нашкодити собі і не нервувати своїх репсів. Думаю вікно у нього до кінця зими, початку весни є. Далі тягнути вже небезпечно. Треба буде показувати якісь результати.
Не знаю як по іншим штатам. В Оклахомі, ті хто за нього голосували (не всі звісно, але більшає людей постійно), вже плюються на нього. І не збираються голосувати за республіканців в майбутньому, бо огидно за таку партію. Точніше що з нею сталося. А це штат республіканців.
Звісно все може змінитися, особливо в наші часи.
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01.07.2025 22:05 Ответить
taco
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01.07.2025 19:25 Ответить
Головна слабкість українців - це доброта. Так по доброму відноситись до ждунів, це так огидно насправді...

Так толерантно відноситись до корупції... Та навіть парктично всі вуличні продавці обвішують і всі терплять. Волелюбний зенарід....

Це не можна змнити. Це гени мабудь...
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01.07.2025 19:27 Ответить
Це влада, мабуть.
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01.07.2025 19:40 Ответить
Джерело влади в Україні = народ України.

Відповідальність треба брати.
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01.07.2025 20:56 Ответить
РФ - Суми, Тампон - Канаду. Обидва з ****** скажені рюріки. Все він знає та все розуміє. Валяє дурня сраний ковбоєць.
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01.07.2025 19:28 Ответить
чи дурень їм валяє.
не впевнений що він сповна розуму, там вже альцгемер панує...
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01.07.2025 19:31 Ответить
Не вірю ні єдиному слову цього фарбованого старого маразматика. Він стежить як опудало на городі за горобцями. **********.
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01.07.2025 19:30 Ответить
80 рочків парубку, це вам не middle school
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01.07.2025 19:36 Ответить
У цього бовдура Варшава в Голландії, куди він дивиться на Суми, на Урал?
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01.07.2025 19:37 Ответить
йому вже розвідка мультіки крутить бо воно не сприймає печятного тексту
і взагалі зосередитися на одній темі довше 10 секунд,
це задачя нездоланна...
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01.07.2025 19:42 Ответить
Який недолугий телепень,невіглас трамп.
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01.07.2025 19:46 Ответить
І в того, хто міг допомогти, але бездіяльно тільки спостерігав буде своя відповідна карма.
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01.07.2025 19:54 Ответить
Весь увага і перетворився на слух
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01.07.2025 20:16 Ответить
Відкрию невеличку завісу: Трампу абсолютно по..й, шо станеться з Україною
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01.07.2025 20:49 Ответить
досить стискати пружину,Дональд.на 50тис.дай 500%. і т.д.
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01.07.2025 20:55 Ответить
який же короткий і ганебний шлях в цього американського афериста від 24годинного миротворця,до пасивного спостерігача рашистської бойні в Україні....
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01.07.2025 21:21 Ответить
 
 