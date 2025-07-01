Трамп о возможном наступлении РФ на Сумы: "Я внимательно слежу за ситуацией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Украине на случай возможного нового летнего российского наступления.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Так, он прокомментировал информацию, что РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих военных, вероятно готовясь начать новую летнюю наступательную операцию против Украины.

Трампа спросили, какой будет его реакция, если Россия таки пойдет в наступление.

"Посмотрим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией", - ответил американский президент.

Также читайте: Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.

По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении.