Ідентифіковано російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня, - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до ракетного обстрілу Сум 3 червня 2025 року. Внаслідок атаки тоді загинули шестеро людей, ще 29 отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За даними ГУР, обстріл здійснила реактивна батарея БМ-21 "Град" зі складу 30-го мотострілецького полку ЗС РФ (в/ч 72162), що дислокується в Курській області. Вогневі позиції були розміщені в районі села Апанасовка.





До удару по цивільній інфраструктурі Сум безпосередньо причетні:

Дамір Жафярович Гарнаєв, підполковник, начальник артилерії 30 мотострілецького полку. Адреса реєстрації: м. Пенза, просп. Строітєлєй, 38, кв. 46.

Дмитро Олександрович Волобуєв, капітан, командир реактивної артбатареї цього ж полку. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

Командири розрахунків "Градів": сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Ці російські окупанти фігурують в базі військових РФ, що вчиняли воєнні злочини в Україні.

На сайті є дані про Гарнаєва та Волобуєва.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Степногірській громаді на Запоріжжі: постраждали енергетики, відсутнє світло та зв’язок