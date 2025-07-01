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Новини Удар по Сумах
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Ідентифіковано російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня, - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до ракетного обстрілу Сум 3 червня 2025 року. Внаслідок атаки тоді загинули шестеро людей, ще 29 отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За даними ГУР, обстріл здійснила реактивна батарея БМ-21 "Град" зі складу 30-го мотострілецького полку ЗС РФ (в/ч 72162), що дислокується в Курській області. Вогневі позиції були розміщені в районі села Апанасовка.

ГУР встановило російських військових, які обстріляли Суми 3 червня
ГУР встановило російських військових, які обстріляли Суми 3 червня

До удару по цивільній інфраструктурі Сум безпосередньо причетні:

  • Дамір Жафярович Гарнаєв, підполковник, начальник артилерії 30 мотострілецького полку. Адреса реєстрації: м. Пенза, просп. Строітєлєй, 38, кв. 46.

  • Дмитро Олександрович Волобуєв, капітан, командир реактивної артбатареї цього ж полку. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

  • Командири розрахунків "Градів": сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Ці російські окупанти фігурують в базі військових РФ, що вчиняли воєнні злочини в Україні.

На сайті є дані про Гарнаєва та Волобуєва.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. 

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Автор: 

обстріл (29596) Сумська область (3973) Суми (939) ГУР (574) Сумський район (310)


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Топ коментарі
+5
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01.07.2025 12:35 Відповісти
+2
Ловлять вже?
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01.07.2025 12:32 Відповісти
+2
Вдалого полювання, Воїни ГУР!
цікаво, а СБУ у змаганні участь братиме?
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01.07.2025 12:34 Відповісти
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01.07.2025 12:32 Відповісти
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01.07.2025 12:35 Відповісти
Їх не ловити треба, а ліквідувати
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01.07.2025 13:38 Відповісти
Вдалого полювання, Воїни ГУР!
цікаво, а СБУ у змаганні участь братиме?
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01.07.2025 12:34 Відповісти
кацапня й*б*на нацистька для своїх недо-військ навіть стиль форми 80-90 річної давності в 3Райху с3,14здила !!! нічого свого !!!
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01.07.2025 12:39 Відповісти
А навіщо, якщо ху...до сам каже що вони будуть чекати поки хтось що зробить, а вони цап, царап( в переводі на москальску сп....ть), а тут і чекати не треба, воно вже було
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01.07.2025 13:42 Відповісти
До обстрілу Сум причетні 140 мільйонів кацапів, а не кілька ваєнних.
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01.07.2025 12:42 Відповісти
Це точно... Таке відчуття що вони зарплату відпрацьовуют, щоб хоть щось робити
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01.07.2025 13:44 Відповісти
Який з москаля Дмитро Олександрович?
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01.07.2025 12:47 Відповісти
К Кобзону на концерт.
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01.07.2025 12:58 Відповісти
Ти глянь, і хохли є: Дмитро Олександрович Волобуєв...
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01.07.2025 13:20 Відповісти
Тоді прилетіло 5 ракет в різних районах північної частини міста. Судячи з не дуже значних руйнувань застосовувалися ракети 9М22У з осколково- фугасною БЧ з вагою вибухівки 6.5 кг. Але дальність цих ракет -20 км. А до Апанасовки 41 км від проспекту Шевченка. Нові ракети осколково-фугасні з дальністю 40 км мають БЧ з значно більшою вагою і роблять значні руйнування . В публікації написано що вогонь вела батарея, але в ній 18 установок. Командири розрахунків- сержант і рядовий(!?). І чого 5 ракет запускалися (як написано) з двох установок? Одна з цих ракет, не вибухнувши, застрягла в верхньому поверсі, її знешкодили але ніде не було нічого про її тип, а значить її дальність польоту.
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01.07.2025 13:38 Відповісти
 
 