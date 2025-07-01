Идентифицированы российские военные, причастные к обстрелу Сум 3 июня, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины установило российских военных, причастных к ракетному обстрелу Сум 3 июня 2025 года. В результате атаки тогда погибли шесть человек, еще 29 получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По данным ГУР, обстрел осуществила реактивная батарея БМ-21 "Град" из состава 30-го мотострелкового полка ВС РФ (в/ч 72162), дислоцирующегося в Курской области. Огневые позиции были размещены в районе села Апанасовка.





К удару по гражданской инфраструктуре Сум непосредственно причастны:

Дамир Жафярович Гарнаев, подполковник, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка. Адрес регистрации: г. Пенза, просп. Строителей, 38, кв. 46.

Дмитрий Александрович Волобуев, капитан, командир реактивной артбатареи этого же полка. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

Командиры расчетов "Градов": сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумам.

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