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Новости Удар по Сумам
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Идентифицированы российские военные, причастные к обстрелу Сум 3 июня, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины установило российских военных, причастных к ракетному обстрелу Сум 3 июня 2025 года. В результате атаки тогда погибли шесть человек, еще 29 получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По данным ГУР, обстрел осуществила реактивная батарея БМ-21 "Град" из состава 30-го мотострелкового полка ВС РФ (в/ч 72162), дислоцирующегося в Курской области. Огневые позиции были размещены в районе села Апанасовка.

ГУР установило российских военных, которые обстреляли Сумы 3 июня
ГУР установило российских военных, которые обстреляли Сумы 3 июня

К удару по гражданской инфраструктуре Сум непосредственно причастны:

  • Дамир Жафярович Гарнаев, подполковник, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка. Адрес регистрации: г. Пенза, просп. Строителей, 38, кв. 46.

  • Дмитрий Александрович Волобуев, капитан, командир реактивной артбатареи этого же полка. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

  • Командиры расчетов "Градов": сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумам.

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обстрел (28274) Сумская область (3415) Сумы (1199) ГУР (494) Сумский район (307)


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01.07.2025 12:32 Ответить
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01.07.2025 12:35 Ответить
Вдалого полювання, Воїни ГУР!
цікаво, а СБУ у змаганні участь братиме?
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01.07.2025 12:34 Ответить
кацапня й*б*на нацистька для своїх недо-військ навіть стиль форми 80-90 річної давності в 3Райху с3,14здила !!! нічого свого !!!
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01.07.2025 12:39 Ответить
До обстрілу Сум причетні 140 мільйонів кацапів, а не кілька ваєнних.
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01.07.2025 12:42 Ответить
Який з москаля Дмитро Олександрович?
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01.07.2025 12:47 Ответить
К Кобзону на концерт.
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01.07.2025 12:58 Ответить
Ти глянь, і хохли є: Дмитро Олександрович Волобуєв...
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01.07.2025 13:20 Ответить
 
 