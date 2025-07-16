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Новини Зеленський про Трампа
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Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній лідер США Дональд Трамп зможе закінчити війну в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

Він вкотре заявив, що Росія розуміє лише мову сили.

"Байден не зміг закінчити цю війну, я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головною їхньою відмінністю", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не атакує Київ під час візиту Келлога, оскільки боїться США, - Зеленський

Раніше Трамп неодноразо заявляв, що війна в Україні - це війна Байдена.

Автор: 

Байден Джо (2896) Зеленський Володимир (24753) Трамп Дональд (6470)


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Топ коментарі
+44
Зєля, краще помовч. То у минулій професії було добре, коли з тебе ржали...
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16.07.2025 13:54 Відповісти
+27
Байден не зміг, а Трамп зможе закінчити війну в Україні, а «найдосвідченіший президент війни» буде в той час мародерити. І воно ще хоче на другий термін…
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16.07.2025 13:54 Відповісти
+24
Не той клієнт. Тут лизати треба.
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16.07.2025 13:53 Відповісти
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16.07.2025 13:50 Відповісти
Не той клієнт. Тут лизати треба.
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16.07.2025 13:53 Відповісти
так і не вкурив піаніст , що зуби дані людині ще й для того , щоб тримати за ними язик .
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16.07.2025 14:05 Відповісти
Та якраз вкурив він що Трампу постійно потрібно лящі кидати і захоплюватись його геніальністю, розумом, і усим,усим,усим. А подумки проклинати. Так роблять зараз і всі європейські політики. Сумно на це дивитись, але світ збожеволів ще більше після приходу Доні.
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16.07.2025 14:53 Відповісти
досвід є https://www.youtube.com/watch?v=EuUtcC_POTM
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16.07.2025 16:14 Відповісти
🤢🤡клоун , тобі , що Байден повинен був , фортифікації будувати⁉️Гнида, під час Війни війни ,Байден , заборонив будувати далекобійні ракети, цє Байдєн , розмінував, акваторіі Маріуполя , Чонгар ………! ти гнида рашистська, закрив школу , зовнішньої розвідки, ти вонюча гнида , готував в змові з ФСБ " Київ за три дні" , відвівши війська з Півдня Козел , проклятий ти навмисно здавав Україну , потім , зірвав Перемогу , відізвавши найкращого гегерала Марченко з Миколаева! Будь , ти проклят , до сьомого коліна , разом з твоїм кумиром путлером , якого ти гнида , мавпуешь постійно ………
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16.07.2025 15:12 Відповісти
Твоя Банда , підручних , тільки в МО розікрали 240 мільярдів , ви паскуди навмисно , грабуетє , так , як перед останнім днем Помпеї
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16.07.2025 15:16 Відповісти
Вибачте за уточнення, але то не ЙОГО підручні. Шістка не може керувати підручними, вона їх не може мати. Воно просто чмо, тупе, нахабне сцикливе, брехливе, заздрісне, обдовбане, не здатне нічому навчитися чмо, істота, чия верхня межа - це зачитати чийсь текст і пику корчити згідно сценарію. Це, звісно, не заважає тому гімнюку набивати кишені кровавими грошима, разом із оточенням, такими ж покидьками, як і воно саме, але воно тільки шістка, яка за трагічним збігом обставин опинилася на такій високій і важливій посаді.
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16.07.2025 16:38 Відповісти
Вали все на Трампа а тому як з гуся вода - шо сказав учора - вже й забув
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16.07.2025 13:52 Відповісти
зеленський спровокував, байден не зміг завершити
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16.07.2025 13:52 Відповісти
невдячний малий гів...без!

де б ти був зараз без Байдена ?
та й усі ми, українці.....

.
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16.07.2025 14:58 Відповісти
Байден не зміг, а Трамп зможе закінчити війну в Україні, а «найдосвідченіший президент війни» буде в той час мародерити. І воно ще хоче на другий термін…
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16.07.2025 13:54 Відповісти
Зєля, краще помовч. То у минулій професії було добре, коли з тебе ржали...
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16.07.2025 13:54 Відповісти
+100500!!!
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16.07.2025 14:16 Відповісти
Спочатку напис на фото (трохи вище NATO) трохи здивував

але потім згадалося, що

La Haye

то Гаага французьською
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16.07.2025 15:11 Відповісти
Непогано що було б дізнатись, що у тебе із трумпом є «закінчення війни». Є впевненість, що вас доля України вас обох не турбує взагалі
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16.07.2025 14:00 Відповісти
Да як два пальці об асфальт, 24 години і потужна перемога, а також нобелівська премія миру для трампона-трумпа-трампакса.
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16.07.2025 14:26 Відповісти
хай той трампакс хоч пропаде !
ми свого маємо

при Залужному були плани війни:
2022 - оборона,
2023 (літо) - контрнаступ,
2023 (осінь) - оборона.

загалом вийшло, з контрнаступом - ні.

у ЗЄльоного немає ніякої стратегії !
у нього стратегія це - тактика:
"день простоять да ночь продержаться"

куда йдемо ?
з поБідосиком - у прірву

.
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16.07.2025 15:05 Відповісти
Яка цинічна заява.Колись Трампа називав лузером,а виявилось що ти лузер (невдаха)
Етапи твого шляху:" какая разница","главное перестать стрелять",ігнор попередження про кацапське вторгнення,"план перемоги","формула миру","коаліція охочих","рій дронів",Пекло","балістичні ракети",надія на Трампа.
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16.07.2025 14:00 Відповісти
Цікаво, що ж примусило блазня в це повірити? Мабуть те, що трамп досі не надав ніякої допомоги і навіть припинив постачання тієї зброї, що була узгоджена ще з Байденом?
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16.07.2025 15:04 Відповісти
- «Закінчу війну до кінця каденції»
- «Не зможу - піду»
- «Даю рік Мінським угодам»...

Був зайнятий великим розпилом? А війна навіть не мішає далі пиляти бабоси ?
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16.07.2025 14:00 Відповісти
Він незабаром засуне голову в зад Трампу.
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16.07.2025 14:01 Відповісти
Трамп наш слоняра 💪💪💪
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16.07.2025 14:01 Відповісти
Ага... "Слоняра"... Зі стертими зубами та обламаними бивнями... Та ще й х** не стоїть...
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16.07.2025 14:04 Відповісти
Який є , але йому і тільки йому під силу зупинити *****. Нажаль іншого немає.
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16.07.2025 14:09 Відповісти
Ти Салтикова-Щедріна, читав?... Є у нього така казка "Богатырь". Приклади її до США, під управлінням Трампа...
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16.07.2025 14:25 Відповісти
Так уже давно зупинив, якраз 24 години минуло. Трампон сказавв - трампон збрехав і забув.
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16.07.2025 14:29 Відповісти
Закінчити то війну можливо. Головне питання як вона закінчиться? Ціллю президента України повинно бути не закінчення війни ,а перемога України....
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16.07.2025 14:02 Відповісти
Вихід на кордони 1991 року, а то і далі. Репарації і контрибуції від московитів. В нашій війні, взагалі-то преможеть може бути лише один, як казав горець: "There can be only one", так що одна зі сторін має зникнути, або ми, або рашка розвалитися к хірам собачим. Третього не дано. Як хтось уявляє собі якийсь мир після того що московити тут натворили?
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16.07.2025 14:04 Відповісти
Мабуть з дивану воно так легко вийти на кордони 91 року, єге-ж?
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16.07.2025 14:25 Відповісти
З дивану я вже пів світу захопив
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16.07.2025 14:46 Відповісти
Почитат коменти про засування голови, лизання тощо, то скажу відверто - мені НАСРАТИ шо там буде лізати чи смоктати Zе чи кудись там запіхувати свою голову чи надавати Трампону якусь там власну п'яту точку, навіть нехай його Додік в ухи долбить аби сша надавали зброю. багато зброї. А хто там буде ту зброю оплачувати НАТО або ЄС чи вони разом мені байдуже, головне шоб зброї було багато та гроши не надавали напряму Zе.
.
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16.07.2025 14:10 Відповісти
Я розумію як зараз важко українцям, і Зеленському зокрема, але ж треба мати гідність, для Трампона Х-уйло буде завжди приємнішим партнером ніж Зеленський, а робити такі реверанси на адресу недолугого нащадка німецького втікача до США, недоумка-українофоба... я відчуваю приниження українців перед цим лайном.
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16.07.2025 14:10 Відповісти
Це називається "дипломатія" , а те що хтось відчуває приниження - це його власні проблєми . Чи може краще нам Тромба привселюдно назвати "рудим орангутангом" і НАХ ... його послати ?
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16.07.2025 14:14 Відповісти
можна було просто промовчати, ніякі лестощі, у контексті Україна - Трамп, не діють і не діятимуть
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16.07.2025 14:18 Відповісти
Якщо Президент щось каже - отже так треба казати .
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16.07.2025 14:21 Відповісти
хто так сказав ?

Єрмак-Подоляк із ОПи ?

.
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16.07.2025 15:08 Відповісти
********** зеленський каже те що йому напише спічрайтер,і що йому скаже його власник єрмак.
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16.07.2025 16:07 Відповісти
"ЗЕ-дипломатія" Таким чином, він послав нах не лише Байдена, а й демпартію
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16.07.2025 14:19 Відповісти
Дипломатія та зеленьський, разом зі своєю ригозеленою шоблою, то несумісні,протилежні поняття.Якось зехудоба так раділа як зеленський бикував на трампа в овальному кабінеті,і про дипломатію не згадувала,а тут такий кульбіт.
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16.07.2025 16:10 Відповісти
Дебіл невдячний нв підтанцовці посіпак.
Байден хотів звільнення України, а не зупинки для Х-ла!
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16.07.2025 14:11 Відповісти
Мені було б дуже цікаво дізнатися думку Байдена, в мемуарах можливо,що він думає про Україну і Українців?.Що він думав в часи свого президентства?.
Але найбільше мене цікавить що він думав тоді про українську владу, про Зеленського,про завгоспа і тд...
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16.07.2025 14:13 Відповісти
"На бога надейся, а сам не плошай".
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16.07.2025 14:13 Відповісти
лошай
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16.07.2025 14:14 Відповісти
Кіт Келлог виявився секретним «залізним куполом» для Києва від США - це ППО та РЕБ «все в одному», яке закрило столичне небо в останні дні
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16.07.2025 14:13 Відповісти
Цей Кіт , тепер , залишиться в Україні , як частина системи ППО ...))
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16.07.2025 14:15 Відповісти
по Келлогу в кожне місто !
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16.07.2025 14:16 Відповісти
Тобі, ****, треба зараз Байдена чіпати?
По-інакшому смоктати Трампу не получається?
Запропонуй йому "сєбя са всєх старон?
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16.07.2025 14:15 Відповісти
Він в курсі, що наступним презом може бути дем?
І знов будуть граблі і віліт клоуна з Білого Дому через вікно.
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16.07.2025 14:16 Відповісти
Флюгер треба ще всідиті на троні рік та ні назавжди таке пустобрехливе за час коденції що він тільки не казав мільони дронів дерев тисячі ракет і так бескінечно в мене довіри зовсім до нього нема пусте кожний вечірний відосік
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16.07.2025 14:18 Відповісти
Дуже грубий "подхалімаж."
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16.07.2025 14:20 Відповісти
Это уже лишка. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2025 14:20 Відповісти
Та хоч завтра, тільки ось так

Як тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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16.07.2025 14:23 Відповісти
Карта кацапських хотєлок. Правого берега і всієї Донетчини кацапні ще не бачити
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16.07.2025 15:02 Відповісти
гандон ти вовчику
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16.07.2025 14:25 Відповісти
Takoje luce i negovorit, potom budet nuzni golosa i demokratov jesli budet golosovanije senate.Nicego poka Tramp xorosego ********,za Patriot nemci i drugyje strani zaplatit.Nemcam nado bylo skazat spasibo,no zabyl Zelenski
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16.07.2025 14:26 Відповісти
Ну а ти то нам накой
С слабой піською такой?
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16.07.2025 14:27 Відповісти
Що ж ти мелеш, бедуїн?
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16.07.2025 14:37 Відповісти
Дійсно що таки меле. Трамп же заявив про свою нейтральність зі схильністю до "друга Володьї" і що це війна Байдена.
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16.07.2025 15:41 Відповісти
Закінчить через 50 днів. Пуйло запевнив, що йому цього вистачить, щоб загребти бажане. А трампакс ці дні обіцяними ракетами потовче воду в ступі, поки заголовочні хайпери ютуба штампують ролики "ікспердних мнєній"
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16.07.2025 14:41 Відповісти
ну и зачем было Байдена так упоминать? не иначе польстить самовлюбленному нарциссу Трампу?
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16.07.2025 14:43 Відповісти
В 2029 році Зеленський скаже, що Трамп не закінчив війну а от новий президент США точно закінчить
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16.07.2025 14:46 Відповісти
А сам то шо?
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16.07.2025 14:56 Відповісти
Зєля - дебіл, або ворог? Я за те, що він - ворог
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16.07.2025 14:59 Відповісти
Заткнувся б вже хоча б. Бо Тампон хоч зараз може закінчити війну заблокувавши Україні зброю або ще надавши її рашистам. І війна дійсно закінчиться за три дні.
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16.07.2025 15:01 Відповісти
Ось-в зе війну "закінчити" можуть президенти америки.А сам зе нєвінаватий
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Зеля 2019 - Війна закінчиться за мою каденцію.
Зеля 2025 - Добре, щоб війна закінчилась за каденцію Трампа.
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16.07.2025 15:09 Відповісти
О як! Я не я і війна не моя?
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16.07.2025 15:16 Відповісти
добре лижеш,куйло зелене.
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16.07.2025 15:34 Відповісти
не знаю хто і як зможе закінчити цю війну, знаю точно лише те, що найменш зацікавлений в тому щоб вона закінчилася - це Зеленський, і в цьому головна наша біда і головна проблема припинення цієї війни. Інакше вона уже закінчилася б щонайменше два роки тому. І не капітуляцією, а компромісною угодою.
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16.07.2025 16:01 Відповісти
«Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично» 22.04.2020

Владимир Зеленский
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16.07.2025 16:02 Відповісти
Він забув сказати ,що його каденція буде до тих пір, поки Українці не порозумнішають та не повісять його на стовпі.А це буде ще не скоро.
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16.07.2025 16:14 Відповісти
На той момент українців вже не залишиться
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16.07.2025 16:48 Відповісти
Глубоко лизнул, только кто-то другой хотел это сделать.
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16.07.2025 16:10 Відповісти
Хватит либезить перед рыжим ******- это бесполезно. ***** лизнуло его так глубоко что шмяркле там делать нечего. Вся надежда на ВСУ .
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16.07.2025 16:21 Відповісти
Байден хворий і залишилось йому небагато, моральним виродком треба бути щоб його отак уколоти, при тому скільки він зробив для України.
"Байден не закінчив війну". Знайдіть мені хоч один виступ Зеленського за час президентства Байдена, за три роки, з 2022 по початок 2025, де Зеля пропонує стіл переговорів по припиненню війни. Хоч один випадок. Нема таких. Навпаки, видав закон, чи то указ, який забороняє переговори. Це той, хто дуже хотів припинення війни.
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16.07.2025 16:25 Відповісти
Так, все так і є, бо всі добре пам'ятають, як Байден безвідповідально говорив про шашличкі в маю і забороняв рити окопи за півроку до війни! Добре, що наша розвідка найкраща у світі і ми б точно пили каву в Криму, якби не підлий путлер! Але не на того путлер попав, трамп не лох якийсь, якому 79 років! І переможними діями трампа найпотужніше керує найдосвідченіший воїн **********!
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16.07.2025 16:27 Відповісти
Як добре, що Трамп - президент цієї скотської держави Україна
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16.07.2025 16:47 Відповісти
Взагалі-то, війну мало закінчувати хйло. Шляхом відповзання назад до пітьми.

Байден то тут до чого??

Як він міг "закінчити" війну?
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16.07.2025 16:47 Відповісти
Від пісділа до пісділа! (https://exler.ru/blog/ot-pisdila-do-pisdila.htm Екслер)
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16.07.2025 16:54 Відповісти
 
 