Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній лідер США Дональд Трамп зможе закінчити війну в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

Він вкотре заявив, що Росія розуміє лише мову сили.

"Байден не зміг закінчити цю війну, я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головною їхньою відмінністю", - зазначив глава держави.

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Раніше Трамп неодноразо заявляв, що війна в Україні - це війна Байдена.