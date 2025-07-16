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Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній лідер США Дональд Трамп зможе закінчити війну в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
Він вкотре заявив, що Росія розуміє лише мову сили.
"Байден не зміг закінчити цю війну, я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головною їхньою відмінністю", - зазначив глава держави.
Раніше Трамп неодноразо заявляв, що війна в Україні - це війна Байдена.
Топ коментарі
+44 Oresta Bartka
показати весь коментар16.07.2025 13:54 Відповісти Посилання
+27 Tema9
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+24 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.07.2025 13:53 Відповісти Посилання
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де б ти був зараз без Байдена ?
та й усі ми, українці.....
.
але потім згадалося, що
La Haye
то Гаага французьською
ми свого маємо
при Залужному були плани війни:
2022 - оборона,
2023 (літо) - контрнаступ,
2023 (осінь) - оборона.
загалом вийшло, з контрнаступом - ні.
у ЗЄльоного немає ніякої стратегії !
у нього стратегія це - тактика:
"день простоять да ночь продержаться"
куда йдемо ?
з поБідосиком - у прірву
.
Етапи твого шляху:" какая разница","главное перестать стрелять",ігнор попередження про кацапське вторгнення,"план перемоги","формула миру","коаліція охочих","рій дронів",Пекло","балістичні ракети",надія на Трампа.
- «Не зможу - піду»
- «Даю рік Мінським угодам»...
Був зайнятий великим розпилом? А війна навіть не мішає далі пиляти бабоси ?
.
Єрмак-Подоляк із ОПи ?
.
Байден хотів звільнення України, а не зупинки для Х-ла!
Але найбільше мене цікавить що він думав тоді про українську владу, про Зеленського,про завгоспа і тд...
По-інакшому смоктати Трампу не получається?
Запропонуй йому "сєбя са всєх старон?
І знов будуть граблі і віліт клоуна з Білого Дому через вікно.
Як тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
С слабой піською такой?
Зеля 2025 - Добре, щоб війна закінчилась за каденцію Трампа.
Владимир Зеленский
"Байден не закінчив війну". Знайдіть мені хоч один виступ Зеленського за час президентства Байдена, за три роки, з 2022 по початок 2025, де Зеля пропонує стіл переговорів по припиненню війни. Хоч один випадок. Нема таких. Навпаки, видав закон, чи то указ, який забороняє переговори. Це той, хто дуже хотів припинення війни.
Байден то тут до чого??
Як він міг "закінчити" війну?